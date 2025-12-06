Cavaliers' Sam Merrill: Still out
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) has been ruled out for Saturday's game against the Warriors.
Merrill hasn't played since Nov. 17, when he dropped 20 points (7-10 FG) in 28 minutes during a 118-106 win over the Bucks. It's unclear when he'll suit up, but he'll have a few days off before Cleveland returns to action during their NBA Cup consolation schedule.
