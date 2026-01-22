Cavaliers' Sam Merrill: Won't return vs. Kings
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) has been ruled out for Friday's game against Sacramento.
Merrill is in line for his fourth straight absence due to a right hand sprain. His next opportunity to return will arrive Saturday in Orlando.
