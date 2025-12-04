Nuggets' Spencer Jones: Listed as questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (knee) is questionable for Friday's game against the Hawks.
Jones is considered day-to-day after leaving Wednesday's game early with knee soreness. Over his last seven outings, Jones has averaged 8.3 points, 4.4 rebounds and 1.4 three-pointers in 23.8 minutes per contest.
