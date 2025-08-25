Athletics' Denzel Clarke: Not hitting or running yet
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clarke (adductor) has yet to resume running or hitting, Martin Gallegos of MLB.com reports.
Clarke suffered a new right adductor strain while on a rehab assignment in mid-August. While the Athletics say he's made progress since then, he is not close to a return. The rookie outfielder has been shelved since late July.
