Mariners' Casey Legumina: Sent down to minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Mariners optioned Legumina to Triple-A Tacoma on Tuesday.
Legumina has collected an 11.57 ERA since the beginning of July and was knocked around for five runs in a relief outing Monday in Philadelphia. He'll try to get back on track at Tacoma.
More News
-
Mariners' Casey Legumina: Rough start to July continues•
-
Mariners' Casey Legumina: Settling in during June•
-
Mariners' Casey Legumina: Back in big leagues•
-
Mariners' Casey Legumina: Sent down to Triple-A•
-
Mariners' Casey Legumina: Serving as opener Tuesday•
-
Mariners' Casey Legumina: Recalled from Tacoma•