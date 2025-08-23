Marlins' Heriberto Hernandez: Getting rest Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hernandez is not in the starting lineup for Saturday's game versus Toronto.
Hernandez will get at least a partial rest day after starting each of Miami's past six games and going 4-for-20 with three RBI over that stretch. Troy Johnston is getting a start in left field in Hernandez's stead Saturday.
