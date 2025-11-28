Bulls' Patrick Williams: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (wrist) is available for Friday's game in Charlotte.
Williams will power through the wrist issue and he should see his usual minutes Friday evening. Williams is averaging 7.7 points, 2.9 rebounds, 1.5 triples, 1.6 assists and 1.0 steals per game this season.
More News
-
Bulls' Patrick Williams: Dealing with wrist sprain•
-
Bulls' Patrick Williams: Starting sans Vucevic•
-
Bulls' Patrick Williams: Upgraded to available•
-
Bulls' Patrick Williams: Questionable for Monday•
-
Bulls' Patrick Williams: Won't play Saturday•
-
Bulls' Patrick Williams: Questionable for Saturday•