Nuggets' Spencer Jones: Unable to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (knee) was unable to return to Wednesday's game versus the Pacers, Bennett Durando of The Denver Post reports.
Jones was considered questionable to return, but the Nuggets were able to pull away from the Pacers quite comfortably. Jones finished with one point (0-1 FG, 0-1 3Pt, 1-2 FT) in 17 minutes.
