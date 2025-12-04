default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Jones (knee) was unable to return to Wednesday's game versus the Pacers, Bennett Durando of The Denver Post reports.

Jones was considered questionable to return, but the Nuggets were able to pull away from the Pacers quite comfortably. Jones finished with one point (0-1 FG, 0-1 3Pt, 1-2 FT) in 17 minutes.

More News