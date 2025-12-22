Thunder's Alex Caruso: Listed out Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Caruso is out for Monday's game against the Grizzlies due to a sprained right finger.
Caruso's next chance to play comes on a short turnaround Tuesday in San Antonio. His vacated minutes figure to be dispersed among Luguentz Dort, Ajay Mitchell and Cason Wallace, especially if Aaron Wiggins (adductor) can't play.
