Caruso is out for Monday's game against the Grizzlies due to a sprained right finger.

Caruso's next chance to play comes on a short turnaround Tuesday in San Antonio. His vacated minutes figure to be dispersed among Luguentz Dort, Ajay Mitchell and Cason Wallace, especially if Aaron Wiggins (adductor) can't play.

