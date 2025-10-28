default-cbs-image
Williams (wrist) is out for Tuesday's game against the Kings.

Williams is continuing to recover from offseason right wrist surgery. It's unclear whether the star forward is participating in any return-to-play progression, leaving his status in doubt for Thursday's tilt against the Wizards. More playing time will remain available to Alex Caruso, Aaron Wiggins and Luguentz Dort in the interim.

