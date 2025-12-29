Trail Blazers' Kris Murray: Questionable Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray is questionable for Monday's game against Dallas with a right quad contusion.
Murray is at risk of sitting out the second part of Portland's back-to-back. Sidy Cissoko and Caleb Love would both have a clearer path to minutes in the case of Murray being out of action Monday.
