2026 MLB Draft tracker, results: Full list of 613 draft picks, analysis of every team's first-round selection

The 2026 MLB Draft is underway in Philadelphia as part of All-Star Weekend. The Chicago White Sox have the No. 1 pick, followed by the Tampa Bay Rays, Minnesota Twins, San Francisco Giants and Pittsburgh Pirates.
Every team is hoping to find a franchise cornerstone among the high school and college players who will hear their names called this weekend. Some will. Others will find All-Stars and depth pieces, or even trade bait.
Six hundred and thirteen athletes will be drafted over 20 rounds, and while we won't know for years how much impact they will have, each is a flash of hope for their new team.
Below you'll find CBS Sports' complete 2026 MLB Draft tracker, including every pick in the class and analysis on each of the 25 first-round selections.
MLB Draft: First-round picks, analysis
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Prospect Promotion Incentive pick
26. Atlanta Braves
Prospect Promotion Incentive pick
28. Houston Astros
Competitive Balance Round A
29. San Francisco Giants
30. Kansas City Royals
31. Arizona Diamondbacks
32. St. Louis Cardinals
33. Tampa Bay Rays
34. Pittsburgh Pirates
Continued Competitive Balance Round A
37. Colorado Rockies
Second round
38. Colorado Rockies
Continued second round
41. Chicago White Sox
42. Washington Nationals
43. Minnesota Twins
44. Pittsburgh Pirates
45. Los Angeles Angels
46. Baltimore Orioles
47. Athletics
48. Atlanta Braves
49. Tampa Bay Rays
50. St. Louis Cardinals
Supplemental second round
51. Pittsburgh Pirates
Second round
52. Miami Marlins
53. Arizona Diamondbacks
54. Texas Rangers
55. San Francisco Giants
56. Kansas City Royals
57. Houston Astros
58. Cincinnati Reds
59. Cleveland Guardians
60. San Diego Padres
61. Detroit Tigers
62. Chicago Cubs
63. New York Yankees
64. Philadelphia Phillies
65. Seattle Mariners
66. Milwaukee Brewers
Competitive Balance Round B
67. Boston Red Sox
68. St. Louis Cardinals
69. Detroit Tigers
70. Cincinnati Reds
71. Miami Marlins
72. St. Louis Cardinals
73. Athletics
74. Minnesota Twins
Compensation picks
75. Chicago Cubs
Third round
76. Colorado Rockies
77. Chicago White Sox
78. Washington Nationals
79. Minnesota Twins
80. Pittsburgh Pirates
81. Los Angeles Angels
82. Baltimore Orioles
83. Athletics
84. Atlanta Braves
85. Tampa Bay Rays
86. St. Louis Cardinals
87. Miami Marlins
88. Arizona Diamondbacks
89. Texas Rangers
90. San Francisco Giants
91. Kansas City Royals
92. New York Mets
93. Houston Astros
94. Cincinnati Reds
95. Cleveland Guardians
96. Boston Red Sox
97. San Diego Padres
98. Chicago Cubs
99. New York Yankees
100. Philadelphia Phillies
101. Seattle Mariners
102. Milwaukee Brewers
103. Toronto Blue Jays
Fourth round
104. Colorado Rockies
105. Chicago White Sox
106. Washington Nationals
107. Minnesota Twins
108. Pittsburgh Pirates
109. Los Angeles Angels
110. Baltimore Orioles
111. Athletics
112. Atlanta Braves
113. Tampa Bay Rays
114. St. Louis Cardinals
115. Miami Marlins
116. Arizona Diamondbacks
117. Texas Rangers
118. San Francisco Giants
119. Kansas City Royals
120. New York Mets
121. Houston Astros
122. Cincinnati Reds
123. Cleveland Guardians
124. San Diego Padres
125. Detroit Tigers
126. Chicago Cubs
127. New York Yankees
128. Philadelphia Phillies
129. Seattle Mariners
130. Milwaukee Brewers
131. Toronto Blue Jays
132. Los Angeles Dodgers
Compensation picks
133. Houston Astros
134. San Diego Padres
135. Philadelphia Phillies
Fifth round
136. Colorado Rockies
137. Chicago White Sox
138. Washington Nationals
139. Minnesota Twins
140. Pittsburgh Pirates
141. Los Angeles Angels
142. Baltimore Orioles
143. Athletics
144. Atlanta Braves
145. Tampa Bay Rays
146. St. Louis Cardinals
147. Miami Marlins
148. Arizona Diamondbacks
149. Texas Rangers
150. San Francisco Giants
151. Kansas City Royals
152. New York Mets
153. Houston Astros
154. Cincinnati Reds
155. Cleveland Guardians
156. Boston Red Sox
157. San Diego Padres
158. Detroit Tigers
159. Chicago Cubs
160. New York Yankees
161. Philadelphia Phillies
162. Seattle Mariners
163. Milwaukee Brewers
164. Toronto Blue Jays
Sixth round
165. Colorado Rockies
166. Chicago White Sox
167. Washington Nationals
168. Minnesota Twins
169. Pittsburgh Pirates
170. Los Angeles Angels
171. Baltimore Orioles
172. Athletics
173. Atlanta Braves
174. Tampa Bay Rays
175. St. Louis Cardinals
176. Miami Marlins
177. Arizona Diamondbacks
178. Texas Rangers
179. San Francisco Giants
180. Kansas City Royals
181. New York Mets
182. Houston Astros
183. Cincinnati Reds
184. Cleveland Guardians
185. Boston Red Sox
186. San Diego Padres
187. Detroit Tigers
188. Chicago Cubs
189. New York Yankees
190. Philadelphia Phillies
191. Seattle Mariners
192. Milwaukee Brewers
193. Toronto Blue Jays
Seventh round
194. Colorado Rockies
195. Chicago White Sox
196. Washington Nationals
197. Minnesota Twins
198. Pittsburgh Pirates
199. Los Angeles Angels
200. Baltimore Orioles
201. Athletics
202. Atlanta Braves
203. Tampa Bay Rays
204. St. Louis Cardinals
205. Miami Marlins
206. Arizona Diamondbacks
207. Texas Rangers
208. San Francisco Giants
209. Kansas City Royals
210. New York Mets
211. Houston Astros
212. Cincinnati Reds
213. Cleveland Guardians
214. Boston Red Sox
215. San Diego Padres
216. Detroit Tigers
217. Chicago Cubs
218. New York Yankees
219. Philadelphia Phillies
220. Seattle Mariners
221. Milwaukee Brewers
222. Toronto Blue Jays
223. Los Angeles Dodgers
Eighth round
224. Colorado Rockies
225. Chicago White Sox
226. Washington Nationals
227. Minnesota Twins
228. Pittsburgh Pirates
229. Los Angeles Angels
230. Baltimore Orioles
231. Athletics
232. Atlanta Braves
233. Tampa Bay Rays
234. St. Louis Cardinals
235. Miami Marlins
236. Arizona Diamondbacks
237. Texas Rangers
238. San Francisco Giants
239. Kansas City Royals
240. New York Mets
241. Houston Astros
242. Cincinnati Reds
243. Cleveland Guardians
244. Boston Red Sox
245. San Diego Padres
246. Detroit Tigers
247. Chicago Cubs
248. New York Yankees
249. Philadelphia Phillies
250. Seattle Mariners
251. Milwaukee Brewers
252. Toronto Blue Jays
253. Los Angeles Dodgers
Ninth round
254. Colorado Rockies
255. Chicago White Sox
256. Washington Nationals
257. Minnesota Twins
258. Pittsburgh Pirates
259. Los Angeles Angels
260. Baltimore Orioles
261. Athletics
262. Atlanta Braves
263. Tampa Bay Rays
264. St. Louis Cardinals
265. Miami Marlins
266. Arizona Diamondbacks
267. Texas Rangers
268. San Francisco Giants
269. Kansas City Royals
270. New York Mets
271. Houston Astros
272. Cincinnati Reds
273. Cleveland Guardians
274. Boston Red Sox
275. San Diego Padres
276. Detroit Tigers
277. Chicago Cubs
278. New York Yankees
279. Philadelphia Phillies
280. Seattle Mariners
281. Milwaukee Brewers
282. Toronto Blue Jays
283. Los Angeles Dodgers
Tenth round
284. Colorado Rockies
285. Chicago White Sox
286. Washington Nationals
287. Minnesota Twins
288. Pittsburgh Pirates
289. Los Angeles Angels
290. Baltimore Orioles
291. Athletics
292. Atlanta Braves
293. Tampa Bay Rays
294. St. Louis Cardinals
295. Miami Marlins
296. Arizona Diamondbacks
297. Texas Rangers
298. San Francisco Giants
299. Kansas City Royals
300. New York Mets
301. Houston Astros
302. Cincinnati Reds
303. Cleveland Guardians
304. Boston Red Sox
305. San Diego Padres
306. Detroit Tigers
307. Chicago Cubs
308. New York Yankees
309. Philadelphia Phillies
310. Seattle Mariners
311. Milwaukee Brewers
312. Toronto Blue Jays
313. Los Angeles Dodgers
Eleventh round
314. Colorado Rockies
315. Chicago White Sox
316. Washington Nationals
317. Minnesota Twins
318. Pittsburgh Pirates
319. Los Angeles Angels
320. Baltimore Orioles
321. Athletics
322. Atlanta Braves
323. Tampa Bay Rays
324. St. Louis Cardinals
325. Miami Marlins
326. Arizona Diamondbacks
327. Texas Rangers
328. San Francisco Giants
329. Kansas City Royals
330. New York Mets
331. Houston Astros
332. Cincinnati Reds
333. Cleveland Guardians
334. Boston Red Sox
335. San Diego Padres
336. Detroit Tigers
337. Chicago Cubs
338. New York Yankees
339. Philadelphia Phillies
340. Seattle Mariners
341. Milwaukee Brewers
342. Toronto Blue Jays
343. Los Angeles Dodgers
Twelfth round
344. Colorado Rockies
345. Chicago White Sox
346. Washington Nationals
347. Minnesota Twins
348. Pittsburgh Pirates
349. Los Angeles Angels
350. Baltimore Orioles
351. Athletics
352. Atlanta Braves
353. Tampa Bay Rays
354. St. Louis Cardinals
355. Miami Marlins
356. Arizona Diamondbacks
357. Texas Rangers
358. San Francisco Giants
359. Kansas City Royals
360. New York Mets
361. Houston Astros
362. Cincinnati Reds
363. Cleveland Guardians
364. Boston Red Sox
365. San Diego Padres
366. Detroit Tigers
367. Chicago Cubs
368. New York Yankees
369. Philadelphia Phillies
370. Seattle Mariners
371. Milwaukee Brewers
372. Toronto Blue Jays
373. Los Angeles Dodgers
Thirteenth round
374. Colorado Rockies
375. Chicago White Sox
376. Washington Nationals
377. Minnesota Twins
378. Pittsburgh Pirates
379. Los Angeles Angels
380. Baltimore Orioles
381. Athletics
382. Atlanta Braves
383. Tampa Bay Rays
384. St. Louis Cardinals
385. Miami Marlins
386. Arizona Diamondbacks
387. Texas Rangers
388. San Francisco Giants
389. Kansas City Royals
390. New York Mets
391. Houston Astros
392. Cincinnati Reds
393. Cleveland Guardians
394. Boston Red Sox
395. San Diego Padres
396. Detroit Tigers
397. Chicago Cubs
398. New York Yankees
399. Philadelphia Phillies
400. Seattle Mariners
401. Milwaukee Brewers
402. Toronto Blue Jays
403. Los Angeles Dodgers
Fourteenth round
404. Colorado Rockies
405. Chicago White Sox
406. Washington Nationals
407. Minnesota Twins
408. Pittsburgh Pirates
409. Los Angeles Angels
410. Baltimore Orioles
411. Athletics
412. Atlanta Braves
413. Tampa Bay Rays
414. St. Louis Cardinals
415. Miami Marlins
416. Arizona Diamondbacks
417. Texas Rangers
418. San Francisco Giants
419. Kansas City Royals
420. New York Mets
421. Houston Astros
422. Cincinnati Reds
423. Cleveland Guardians
424. Boston Red Sox
425. San Diego Padres
426. Detroit Tigers
427. Chicago Cubs
428. New York Yankees
429. Philadelphia Phillies
430. Seattle Mariners
431. Milwaukee Brewers
432. Toronto Blue Jays
433. Los Angeles Dodgers
Fifteenth round
434. Colorado Rockies
435. Chicago White Sox
436. Washington Nationals
437. Minnesota Twins
438. Pittsburgh Pirates
439. Los Angeles Angels
440. Baltimore Orioles
441. Athletics
442. Atlanta Braves
443. Tampa Bay Rays
444. St. Louis Cardinals
445. Miami Marlins
446. Arizona Diamondbacks
447. Texas Rangers
448. San Francisco Giants
449. Kansas City Royals
450. New York Mets
451. Houston Astros
452. Cincinnati Reds
453. Cleveland Guardians
454. Boston Red Sox
455. San Diego Padres
456. Detroit Tigers
457. Chicago Cubs
458. New York Yankees
459. Philadelphia Phillies
460. Seattle Mariners
461. Milwaukee Brewers
462. Toronto Blue Jays
463. Los Angeles Dodgers
Sixteenth round
464. Colorado Rockies
465. Chicago White Sox
466. Washington Nationals
467. Minnesota Twins
468. Pittsburgh Pirates
469. Los Angeles Angels
470. Baltimore Orioles
471. Athletics
472. Atlanta Braves
473. Tampa Bay Rays
474. St. Louis Cardinals
475. Miami Marlins
476. Arizona Diamondbacks
477. Texas Rangers
478. San Francisco Giants
479. Kansas City Royals
480. New York Mets
481. Houston Astros
482. Cincinnati Reds
483. Cleveland Guardians
484. Boston Red Sox
485. San Diego Padres
486. Detroit Tigers
487. Chicago Cubs
488. New York Yankees
489. Philadelphia Phillies
490. Seattle Mariners
491. Milwaukee Brewers
492. Toronto Blue Jays
493. Los Angeles Dodgers
Seventeenth round
494. Colorado Rockies
495. Chicago White Sox
496. Washington Nationals
497. Minnesota Twins
498. Pittsburgh Pirates
499. Los Angeles Angels
500. Baltimore Orioles
501. Athletics
502. Atlanta Braves
503. Tampa Bay Rays
504. St. Louis Cardinals
505. Miami Marlins
506. Arizona Diamondbacks
507. Texas Rangers
508. San Francisco Giants
509. Kansas City Royals
510. New York Mets
511. Houston Astros
512. Cincinnati Reds
513. Cleveland Guardians
514. Boston Red Sox
515. San Diego Padres
516. Detroit Tigers
517. Chicago Cubs
518. New York Yankees
519. Philadelphia Phillies
520. Seattle Mariners
521. Milwaukee Brewers
522. Toronto Blue Jays
523. Los Angeles Dodgers
Eighteenth round
524. Colorado Rockies
525. Chicago White Sox
526. Washington Nationals
527. Minnesota Twins
528. Pittsburgh Pirates
529. Los Angeles Angels
530. Baltimore Orioles
531. Athletics
532. Atlanta Braves
533. Tampa Bay Rays
534. St. Louis Cardinals
535. Miami Marlins
536. Arizona Diamondbacks
537. Texas Rangers
538. San Francisco Giants
539. Kansas City Royals
540. New York Mets
541. Houston Astros
542. Cincinnati Reds
543. Cleveland Guardians
544. Boston Red Sox
545. San Diego Padres
546. Detroit Tigers
547. Chicago Cubs
548. New York Yankees
549. Philadelphia Phillies
550. Seattle Mariners
551. Milwaukee Brewers
552. Toronto Blue Jays
553. Los Angeles Dodgers
Nineteenth round
554. Colorado Rockies
555. Chicago White Sox
556. Washington Nationals
557. Minnesota Twins
558. Pittsburgh Pirates
559. Los Angeles Angels
560. Baltimore Orioles
561. Athletics
562. Atlanta Braves
563. Tampa Bay Rays
564. St. Louis Cardinals
565. Miami Marlins
566. Arizona Diamondbacks
567. Texas Rangers
568. San Francisco Giants
569. Kansas City Royals
570. New York Mets
571. Houston Astros
572. Cincinnati Reds
573. Cleveland Guardians
574. Boston Red Sox
575. San Diego Padres
576. Detroit Tigers
577. Chicago Cubs
578. New York Yankees
579. Philadelphia Phillies
580. Seattle Mariners
581. Milwaukee Brewers
582. Toronto Blue Jays
583. Los Angeles Dodgers
Twentieth round
584. Colorado Rockies
585. Chicago White Sox
586. Washington Nationals
587. Minnesota Twins
588. Pittsburgh Pirates
589. Los Angeles Angels
590. Baltimore Orioles
591. Athletics
592. Atlanta Braves
593. Tampa Bay Rays
594. St. Louis Cardinals
595. Miami Marlins
596. Arizona Diamondbacks
597. Texas Rangers
598. San Francisco Giants
599. Kansas City Royals
600. New York Mets
601. Houston Astros
602. Cincinnati Reds
603. Cleveland Guardians
604. Boston Red Sox
605. San Diego Padres
606. Detroit Tigers
607. Chicago Cubs
608. New York Yankees
609. Philadelphia Phillies
610. Seattle Mariners
611. Milwaukee Brewers
612. Toronto Blue Jays
613. Los Angeles Dodgers