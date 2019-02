2019 Fantasy Baseball Draft Prep: 10-team AL-Only Mock Draft

Want to get a jump on the competition? Go to the CBS Sports app on your phone, open up "Settings" and sign up for Fantasy alerts to get the latest from our Fantasy baseball team as soon as it's available.

If you're playing in a league-specific format this year, I hope you have a while until your draft, because there are way too many players still unsigned.

Our method of handling the issue is that all unsigned players are available, but you get nothing if they don't sign in the American League. That's why below you'll see Manny Machado in the third round and Bryce Harper in the sixth. Other notable unsigned players were taken in the seventh (Craig Kimbrel), 10th (Dallas Keuchel to me), 14th (Marwin Gonzalez) and 19th rounds (Mike Moustakas).

What you have to decide is how much you're willing to risk in a league this deep. The stars' upside is incredible in this format, but getting nothing out of an early pick can absolutely sink your team.

That leads to the larger point in league-specific drafts -- you have to be more conscious of balancing upside with safety. The deeper a league is, the more likely a bust is to end your season early. This is especially true in a head-to-head league where you only need to be in sixth place come playoff time. This doesn't mean you should ignore upside, just make sure you target plenty of floor.

The participants in out AL-Only head-to-head mock draft were:

Scott Zeidman, CREATiVESPORTS

Matt Williams, Fake Teams/Turn Two Podcast (@MattWi77iams)

Adam Aizer, CBS Sports (@AdamAizer)

George Maselli, CBS Sports

Daniel Preciado, Fantasy Front Office (@DanJPreciado)

Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

Tom Ogonowski, Future Studskis (@ProspectFiend)

B_Don, Razzball (@DitkaSausagePod)

Heath Cummings, CBS Sports (@heathcummingssr)

Andrew McClintock, Fantasy Front Office (@Prospects365)



And now for the results:

Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 Scott Zeidman M. Trout CF LAA 2 Matt Williams M. Betts RF BOS 3 Adam Aizer J. Ramirez 3B CLE 4 George Maselli F. Lindor SS CLE 5 Daniel Preciado J. Verlander SP HOU 6 Scott White J. Altuve 2B HOU 7 Tom Ogonowski A. Judge RF NYY 8 B_Don C. Sale SP BOS 9 Heath Cummings A. Bregman 3B HOU 10 Andrew McClintock J. Martinez DH BOS Round 2 Pos Team Player 11 Andrew McClintock T. Bauer SP CLE 12 Heath Cummings B. Snell SP TB 13 B_Don G. Stanton DH NYY 14 Tom Ogonowski C. Kluber SP CLE 15 Scott White G. Cole SP HOU 16 Daniel Preciado C. Carrasco SP CLE 17 George Maselli L. Severino SP NYY 18 Adam Aizer G. Sanchez C NYY 19 Matt Williams A. Benintendi LF BOS 20 Scott Zeidman D. Price SP BOS Round 3 Pos Team Player 21 Scott Zeidman M. Machado SS Unaffiliated 22 Matt Williams C. Correa SS HOU 23 Adam Aizer J. Paxton SP NYY 24 George Maselli K. Davis DH OAK 25 Daniel Preciado W. Merrifield 2B KC 26 Scott White V. Guerrero 3B TOR 27 Tom Ogonowski G. Springer CF HOU 28 B_Don M. Clevinger SP CLE 29 Heath Cummings J. Abreu 1B CHW 30 Andrew McClintock X. Bogaerts SS BOS Round 4 Pos Team Player 31 Andrew McClintock G. Torres 2B NYY 32 Heath Cummings J. Berrios SP MIN 33 B_Don E. Encarnacion DH SEA 34 Tom Ogonowski M. Chapman 3B OAK 35 Scott White A. Mondesi SS KC 36 Daniel Preciado T. Pham CF TB 37 George Maselli B. Treinen RP OAK 38 Adam Aizer A. Chapman RP NYY 39 Matt Williams N. Cruz DH MIN 40 Scott Zeidman M. Olson 1B OAK Round 5 Pos Team Player 41 Scott Zeidman J. Upton LF LAA 42 Matt Williams R. Odor 2B TEX 43 Adam Aizer M. Tanaka SP NYY 44 George Maselli R. Osuna RP HOU 45 Daniel Preciado M. Brantley LF HOU 46 Scott White C. Santana 1B CLE 47 Tom Ogonowski J. Profar SS OAK 48 B_Don M. Haniger RF SEA 49 Heath Cummings E. Jimenez LF CHW 50 Andrew McClintock M. Andujar 3B NYY Round 6 Pos Team Player 51 Andrew McClintock Y. Kikuchi SP SEA 52 Heath Cummings E. Rosario LF MIN 53 B_Don B. Harper OF Unaffiliated 54 Tom Ogonowski B. Hand RP CLE 55 Scott White C. Morton SP TB 56 Daniel Preciado S. Bieber SP CLE 57 George Maselli J. Happ SP NYY 58 Adam Aizer D. Gordon 2B SEA 59 Matt Williams C. Kimbrel RP BOS 60 Scott Zeidman S. Perez C KC Round 7 Pos Team Player 61 Scott Zeidman Y. Moncada 2B CHW 62 Matt Williams A. Heaney SP LAA 63 Adam Aizer N. Castellanos RF DET 64 George Maselli J. Gallo LF TEX 65 Daniel Preciado M. Smith CF SEA 66 Scott White A. Hicks CF NYY 67 Tom Ogonowski R. Devers 3B BOS 68 B_Don T. Glasnow RP TB 69 Heath Cummings D. Jansen C TOR 70 Andrew McClintock N. Eovaldi SP BOS Round 8 Pos Team Player 71 Andrew McClintock J. Leclerc RP TEX 72 Heath Cummings C. Allen RP LAA 73 B_Don J. Schoop 2B MIN 74 Tom Ogonowski R. Lopez SP CHW 75 Scott White R. Porcello SP BOS 76 Daniel Preciado A. Cabrera 2B TEX 77 George Maselli C. McHugh RP HOU 78 Adam Aizer T. Skaggs SP LAA 79 Matt Williams J. Luzardo SP OAK 80 Scott Zeidman E. Rodriguez SP BOS Round 9 Pos Team Player 81 Scott Zeidman N. Mazara RF TEX 82 Matt Williams A. Meadows RF TB 83 Adam Aizer M. Stroman SP TOR 84 George Maselli J. Villar 2B BAL 85 Daniel Preciado A. Simmons SS LAA 86 Scott White S. Piscotty RF OAK 87 Tom Ogonowski D. Bundy SP BAL 88 B_Don K. Seager 3B SEA 89 Heath Cummings W. Adames SS TB 90 Andrew McClintock D. Palka RF CHW Round 10 Pos Team Player 91 Andrew McClintock M. Gonzales SP SEA 92 Heath Cummings D. Keuchel SP HOU 93 B_Don K. Giles RP TOR 94 Tom Ogonowski D. Santana RF SEA 95 Scott White K. Gibson SP MIN 96 Daniel Preciado J. Alvarado RP TB 97 George Maselli J. Bauers 1B CLE 98 Adam Aizer E. Andrus SS TEX 99 Matt Williams J. Smoak 1B TOR 100 Scott Zeidman M. Sano 3B MIN Round 11 Pos Team Player 101 Scott Zeidman B. Keller RP KC 102 Matt Williams W. Astudillo C MIN 103 Adam Aizer M. Cabrera 1B DET 104 George Maselli J. James SP HOU 105 Daniel Preciado R. Chirinos C HOU 106 Scott White L. Voit 1B NYY 107 Tom Ogonowski J. Wendle 2B TB 108 B_Don C. Rodon SP CHW 109 Heath Cummings S. Choo DH TEX 110 Andrew McClintock C. Mullins CF BAL Round 12 Pos Team Player 111 Andrew McClintock C. Cron DH MIN 112 Heath Cummings D. Duffy SP KC 113 B_Don M. Semien SS OAK 114 Tom Ogonowski W. Castillo C CHW 115 Scott White J. Junis SP KC 116 Daniel Preciado S. Ohtani DH LAA 117 George Maselli D. LeMahieu 2B NYY 118 Adam Aizer M. Harvey SP LAA 119 Matt Williams W. Miley SP HOU 120 Scott Zeidman M. Minor SP TEX Round 13 Pos Team Player 121 Scott Zeidman T. May RP MIN 122 Matt Williams Y. Gurriel 1B HOU 123 Adam Aizer C. Sabathia SP NYY 124 George Maselli J. Candelario 3B DET 125 Daniel Preciado T. White 1B HOU 126 Scott White M. Fulmer SP DET 127 Tom Ogonowski L. Lynn SP TEX 128 B_Don S. Greene RP DET 129 Heath Cummings R. Laureano CF OAK 130 Andrew McClintock J. Barria SP LAA Round 14 Pos Team Player 131 Andrew McClintock R. Grichuk RF TOR 132 Heath Cummings R. Yarbrough RP TB 133 B_Don K. Tucker LF HOU 134 Tom Ogonowski M. Kepler RF MIN 135 Scott White M. Givens RP BAL 136 Daniel Preciado J. Bradley CF BOS 137 George Maselli B. Hamilton CF KC 138 Adam Aizer M. Gonzalez LF HOU 139 Matt Williams B. Buxton CF MIN 140 Scott Zeidman M. Leake SP SEA Round 15 Pos Team Player 141 Scott Zeidman M. Boyd SP DET 142 Matt Williams F. Montas SP OAK 143 Adam Aizer D. Gregorius SS NYY 144 George Maselli F. Whitley SP HOU 145 Daniel Preciado M. Pineda SP MIN 146 Scott White H. Strickland RP SEA 147 Tom Ogonowski T. Anderson SS CHW 148 B_Don B. Lowe 2B TB 149 Heath Cummings Y. Chirinos RP TB 150 Andrew McClintock A. Colome RP CHW Round 16 Pos Team Player 151 Andrew McClintock A. Garcia RF TB 152 Heath Cummings B. Honeywell SP TB 153 B_Don J. Polanco SS MIN 154 Tom Ogonowski W. Peralta RP KC 155 Scott White C. Stewart LF DET 156 Daniel Preciado R. O'Hearn 1B KC 157 George Maselli K. Kiermaier CF TB 158 Adam Aizer K. Herrera RP CHW 159 Matt Williams D. Betances RP NYY 160 Scott Zeidman K. Pillar CF TOR Round 17 Pos Team Player 161 Scott Zeidman R. Healy 1B SEA 162 Matt Williams I. Kiner-Falefa 3B TEX 163 Adam Aizer J. Soler RF KC 164 George Maselli B. McKinney LF TOR 165 Daniel Preciado N. Goodrum 2B DET 166 Scott White M. Fiers SP OAK 167 Tom Ogonowski I. Nova SP CHW 168 B_Don T. Cahill SP LAA 169 Heath Cummings L. Gurriel SS TOR 170 Andrew McClintock O. Narvaez C SEA Round 18 Pos Team Player 171 Andrew McClintock J. Faria SP TB 172 Heath Cummings F. Valdez SP HOU 173 B_Don D. German SP NYY 174 Tom Ogonowski Y. Alonso 1B CHW 175 Scott White A. Sanchez SP TOR 176 Daniel Preciado N. Tropeano SP LAA 177 George Maselli M. Zunino C TB 178 Adam Aizer J. Bour 1B LAA 179 Matt Williams S. Armstrong RP SEA 180 Scott Zeidman M. Estrada SP OAK Round 19 Pos Team Player 181 Scott Zeidman E. Nunez 2B BOS 182 Matt Williams L. Trivino RP OAK 183 Adam Aizer M. Moustakas 3B Unaffiliated 184 George Maselli W. Calhoun LF TEX 185 Daniel Preciado R. Pressly RP HOU 186 Scott White S. Reid-Foley SP TOR 187 Tom Ogonowski R. Borucki SP TOR 188 B_Don F. Romero SP MIN 189 Heath Cummings J. Bruce RF SEA 190 Andrew McClintock D. Norris SP DET Round 20 Pos Team Player 191 Andrew McClintock J. Adell CF LAA 192 Heath Cummings J. Odorizzi SP MIN 193 B_Don J. Hicks 1B DET 194 Tom Ogonowski D. Mengden SP OAK 195 Scott White B. Gardner LF NYY 196 Daniel Preciado M. Shoemaker SP TOR 197 George Maselli J. Zimmermann SP DET 198 Adam Aizer S. Manaea SP OAK 199 Matt Williams W. LeBlanc SP SEA 200 Scott Zeidman T. Tulowitzki SS NYY Round 21 Pos Team Player 201 Scott Zeidman M. Duffy 3B TB 202 Matt Williams G. Allen CF CLE 203 Adam Aizer B. Parker RP MIN 204 George Maselli T. Buttrey RP LAA 205 Daniel Preciado D. DeShields CF TEX 206 Scott White J. Lucroy C LAA 207 Tom Ogonowski B. Phillips CF KC 208 B_Don D. Smyly SP TEX 209 Heath Cummings K. Calhoun RF LAA 210 Andrew McClintock Y. Diaz 3B TB Team by Team Scott Zeidman Rd Pk Player 1 1 M. Trout CF LAA 2 20 D. Price SP BOS 3 21 M. Machado SS Unaffiliated 4 40 M. Olson 1B OAK 5 41 J. Upton LF LAA 6 60 S. Perez C KC 7 61 Y. Moncada 2B CHW 8 80 E. Rodriguez SP BOS 9 81 N. Mazara RF TEX 10 100 M. Sano 3B MIN 11 101 B. Keller RP KC 12 120 M. Minor SP TEX 13 121 T. May RP MIN 14 140 M. Leake SP SEA 15 141 M. Boyd SP DET 16 160 K. Pillar CF TOR 17 161 R. Healy 1B SEA 18 180 M. Estrada SP OAK 19 181 E. Nunez 2B BOS 20 200 T. Tulowitzki SS NYY 21 201 M. Duffy 3B TB Matt Williams Rd Pk Player 1 2 M. Betts RF BOS 2 19 A. Benintendi LF BOS 3 22 C. Correa SS HOU 4 39 N. Cruz DH MIN 5 42 R. Odor 2B TEX 6 59 C. Kimbrel RP BOS 7 62 A. Heaney SP LAA 8 79 J. Luzardo SP OAK 9 82 A. Meadows RF TB 10 99 J. Smoak 1B TOR 11 102 W. Astudillo C MIN 12 119 W. Miley SP HOU 13 122 Y. Gurriel 1B HOU 14 139 B. Buxton CF MIN 15 142 F. Montas SP OAK 16 159 D. Betances RP NYY 17 162 I. Kiner-Falefa 3B TEX 18 179 S. Armstrong RP SEA 19 182 L. Trivino RP OAK 20 199 W. LeBlanc SP SEA 21 202 G. Allen CF CLE Adam Aizer Rd Pk Player 1 3 J. Ramirez 3B CLE 2 18 G. Sanchez C NYY 3 23 J. Paxton SP NYY 4 38 A. Chapman RP NYY 5 43 M. Tanaka SP NYY 6 58 D. Gordon 2B SEA 7 63 N. Castellanos RF DET 8 78 T. Skaggs SP LAA 9 83 M. Stroman SP TOR 10 98 E. Andrus SS TEX 11 103 M. Cabrera 1B DET 12 118 M. Harvey SP LAA 13 123 C. Sabathia SP NYY 14 138 M. Gonzalez LF HOU 15 143 D. Gregorius SS NYY 16 158 K. Herrera RP CHW 17 163 J. Soler RF KC 18 178 J. Bour 1B LAA 19 183 M. Moustakas 3B Unaffiliated 20 198 S. Manaea SP OAK 21 203 B. Parker RP MIN George Maselli Rd Pk Player 1 4 F. Lindor SS CLE 2 17 L. Severino SP NYY 3 24 K. Davis DH OAK 4 37 B. Treinen RP OAK 5 44 R. Osuna RP HOU 6 57 J. Happ SP NYY 7 64 J. Gallo LF TEX 8 77 C. McHugh RP HOU 9 84 J. Villar 2B BAL 10 97 J. Bauers 1B CLE 11 104 J. James SP HOU 12 117 D. LeMahieu 2B NYY 13 124 J. Candelario 3B DET 14 137 B. Hamilton CF KC 15 144 F. Whitley SP HOU 16 157 K. Kiermaier CF TB 17 164 B. McKinney LF TOR 18 177 M. Zunino C TB 19 184 W. Calhoun LF TEX 20 197 J. Zimmermann SP DET 21 204 T. Buttrey RP LAA Daniel Preciado Rd Pk Player 1 5 J. Verlander SP HOU 2 16 C. Carrasco SP CLE 3 25 W. Merrifield 2B KC 4 36 T. Pham CF TB 5 45 M. Brantley LF HOU 6 56 S. Bieber SP CLE 7 65 M. Smith CF SEA 8 76 A. Cabrera 2B TEX 9 85 A. Simmons SS LAA 10 96 J. Alvarado RP TB 11 105 R. Chirinos C HOU 12 116 S. Ohtani DH LAA 13 125 T. White 1B HOU 14 136 J. Bradley CF BOS 15 145 M. Pineda SP MIN 16 156 R. O'Hearn 1B KC 17 165 N. Goodrum 2B DET 18 176 N. Tropeano SP LAA 19 185 R. Pressly RP HOU 20 196 M. Shoemaker SP TOR 21 205 D. DeShields CF TEX Scott White Rd Pk Player 1 6 J. Altuve 2B HOU 2 15 G. Cole SP HOU 3 26 V. Guerrero 3B TOR 4 35 A. Mondesi SS KC 5 46 C. Santana 1B CLE 6 55 C. Morton SP TB 7 66 A. Hicks CF NYY 8 75 R. Porcello SP BOS 9 86 S. Piscotty RF OAK 10 95 K. Gibson SP MIN 11 106 L. Voit 1B NYY 12 115 J. Junis SP KC 13 126 M. Fulmer SP DET 14 135 M. Givens RP BAL 15 146 H. Strickland RP SEA 16 155 C. Stewart LF DET 17 166 M. Fiers SP OAK 18 175 A. Sanchez SP TOR 19 186 S. Reid-Foley SP TOR 20 195 B. Gardner LF NYY 21 206 J. Lucroy C LAA Tom Ogonowski Rd Pk Player 1 7 A. Judge RF NYY 2 14 C. Kluber SP CLE 3 27 G. Springer CF HOU 4 34 M. Chapman 3B OAK 5 47 J. Profar SS OAK 6 54 B. Hand RP CLE 7 67 R. Devers 3B BOS 8 74 R. Lopez SP CHW 9 87 D. Bundy SP BAL 10 94 D. Santana RF SEA 11 107 J. Wendle 2B TB 12 114 W. Castillo C CHW 13 127 L. Lynn SP TEX 14 134 M. Kepler RF MIN 15 147 T. Anderson SS CHW 16 154 W. Peralta RP KC 17 167 I. Nova SP CHW 18 174 Y. Alonso 1B CHW 19 187 R. Borucki SP TOR 20 194 D. Mengden SP OAK 21 207 B. Phillips CF KC B_Don Rd Pk Player 1 8 C. Sale SP BOS 2 13 G. Stanton DH NYY 3 28 M. Clevinger SP CLE 4 33 E. Encarnacion DH SEA 5 48 M. Haniger RF SEA 6 53 B. Harper OF Unaffiliated 7 68 T. Glasnow RP TB 8 73 J. Schoop 2B MIN 9 88 K. Seager 3B SEA 10 93 K. Giles RP TOR 11 108 C. Rodon SP CHW 12 113 M. Semien SS OAK 13 128 S. Greene RP DET 14 133 K. Tucker LF HOU 15 148 B. Lowe 2B TB 16 153 J. Polanco SS MIN 17 168 T. Cahill SP LAA 18 173 D. German SP NYY 19 188 F. Romero SP MIN 20 193 J. Hicks 1B DET 21 208 D. Smyly SP TEX Heath Cummings Rd Pk Player 1 9 A. Bregman 3B HOU 2 12 B. Snell SP TB 3 29 J. Abreu 1B CHW 4 32 J. Berrios SP MIN 5 49 E. Jimenez LF CHW 6 52 E. Rosario LF MIN 7 69 D. Jansen C TOR 8 72 C. Allen RP LAA 9 89 W. Adames SS TB 10 92 D. Keuchel SP HOU 11 109 S. Choo DH TEX 12 112 D. Duffy SP KC 13 129 R. Laureano CF OAK 14 132 R. Yarbrough RP TB 15 149 Y. Chirinos RP TB 16 152 B. Honeywell SP TB 17 169 L. Gurriel SS TOR 18 172 F. Valdez SP HOU 19 189 J. Bruce RF SEA 20 192 J. Odorizzi SP MIN 21 209 K. Calhoun RF LAA Andrew McClintock Rd Pk Player 1 10 J. Martinez DH BOS 2 11 T. Bauer SP CLE 3 30 X. Bogaerts SS BOS 4 31 G. Torres 2B NYY 5 50 M. Andujar 3B NYY 6 51 Y. Kikuchi SP SEA 7 70 N. Eovaldi SP BOS 8 71 J. Leclerc RP TEX 9 90 D. Palka RF CHW 10 91 M. Gonzales SP SEA 11 110 C. Mullins CF BAL 12 111 C. Cron DH MIN 13 130 J. Barria SP LAA 14 131 R. Grichuk RF TOR 15 150 A. Colome RP CHW 16 151 A. Garcia RF TB 17 170 O. Narvaez C SEA 18 171 J. Faria SP TB 19 190 D. Norris SP DET 20 191 J. Adell CF LAA 21 210 Y. Diaz 3B TB

