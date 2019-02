2019 Fantasy Baseball Draft Prep: Latest Rotisserie mock draft emphasizes the need for speed

Want to get a jump on the competition? Go to the CBS Sports app on your phone, open up "Settings" and sign up for Fantasy alerts to get the latest from our Fantasy baseball team as soon as it's available.

Can we for once have a mock draft where Mike Trout goes No. 1 overall?

That's the consensus, obviously, for the player universally regarded as the best in the game since his rookie 2012 season. Mookie Betts had a season of Trout-level production last year, making him the 1b to Trout's 1a, but there isn't a great argument for taking him instead of Trout, is there? Well, not everyone feels the same way.

Betts over Trout actually wasn't the weirdest pick of Round 1, though. For much of the offseason, the debate over who should go third overall has focused on two players: Jose Ramirez and Francisco Lindor. So to see one of them go fifth overall was an affront to my sensibilities.

Trea Turner was the player who went out of turn, and seeing him go fourth overall in the standard Rotisserie format, which heavily rewards stolen bases, wouldn't have been so odd a year ago. Of course, we were also thinking he might have 70-steal potential at that point. He stole 43 bases in 162 games last year.

Still, the fact some Fantasy Baseball experts consider him deserving of a top-five pick says a lot about the scarcity of stolen bases in today's game. My hope that Jose Altuve rebounds with 30 or so after playing much of last year with a fractured kneecap had me pushing to grab him eighth overall, higher than I actually rank him. Stolen bases are the reason Ronald Acuna sometimes gets the call in Round 1 despite a limited track record. It's why Adalberto Mondesi is worth an early-round gamble (Round 4 again) and Garrett Hampson gets drafted in Round 12 even though it's not so clear he has a full-time job. They're a big deal.

Incidentally, this was the first draft in which I made use of my positional Tiers for 2019, which illuminated for me the need to fill first base and second base early. I already mentioned I took Altuve in Round 1. Well, pairing him with Paul Goldschmidt in Round 2 seems like an ideal way to start the draft for those who don't have one of the first four picks. Scooter Gennett being available for me in Round 6 is something I don't expect to happen again, but I didn't mind taking a little batting average to counterbalance my Khris Davis pick three rounds earlier.

The drafting of closers was a little more orderly in this one, helped by the Rangers, Angels and Cardinals clarifying their ninth-inning situations in the days leading up to it. The Archie Bradley and Corey Knebel picks seemed a little too confident for Round 14, and it's worth noting both Greg Holland and Jeremy Jeffress both went later in the draft.

So who was making these picks? Only my bestest of friends:

1 - Heath Cummings, CBS Sports (@heathcummingssr)

2 - Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)

3 - Phil Ponebshek, Patton & Company

4 - Tim McLeod, Patton & Company

5 - B_Don, Razzball (@DitkaSausagePod)

6 - Al Melchior, RotoGraphs (@almelchiorBB)

7 - Kevin Jebens, Baseball Prospectus (@KevinJebens)

8 - Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

9 - Jeff Zimmerman, RotoGraphs (@jeffwzimmerman)

10 - Adam Aizer, CBS Sports (@AdamAizer)

11 - Chris Mitchell, Fantrax (@CJMitch73)

12 - Matt Williams, Fake Teams/Turn Two Podcast (@MattWi77iams)

And now, the results ...

Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 Heath Cummings M. Betts RF BOS 2 Chris Towers M. Trout CF LAA 3 Phil Ponebshek J. Ramirez 3B CLE 4 Tim McLeod T. Turner SS WAS 5 B_Don F. Lindor SS CLE 6 Al Melchior J. Martinez DH BOS 7 Kevin Jebens N. Arenado 3B COL 8 Scott White J. Altuve 2B HOU 9 Jeff Zimmerman M. Scherzer SP WAS 10 Adam Aizer C. Yelich LF MIL 11 Chris Mitchell @CJMitch73 B. Harper RF WAS 12 Matt Williams A. Bregman 3B HOU Round 2 Pos Team Player 13 Matt Williams M. Machado SS LAD 14 Chris Mitchell @CJMitch73 R. Acuna LF ATL 15 Adam Aizer C. Sale SP BOS 16 Jeff Zimmerman J. deGrom SP NYM 17 Scott White P. Goldschmidt 1B STL 18 Kevin Jebens T. Story SS COL 19 Al Melchior J. Verlander SP HOU 20 B_Don A. Judge RF NYY 21 Tim McLeod G. Stanton DH NYY 22 Phil Ponebshek C. Blackmon CF COL 23 Chris Towers F. Freeman 1B ATL 24 Heath Cummings B. Snell SP TB Round 3 Pos Team Player 25 Heath Cummings A. Benintendi LF BOS 26 Chris Towers C. Kluber SP CLE 27 Phil Ponebshek A. Nola SP PHI 28 Tim McLeod J. Soto LF WAS 29 B_Don J. Baez 2B CHC 30 Al Melchior A. Rizzo 1B CHC 31 Kevin Jebens W. Merrifield 2B KC 32 Scott White K. Davis DH OAK 33 Jeff Zimmerman S. Marte CF PIT 34 Adam Aizer C. Correa SS HOU 35 Chris Mitchell @CJMitch73 K. Bryant 3B CHC 36 Matt Williams T. Bauer SP CLE Round 4 Pos Team Player 37 Matt Williams G. Cole SP HOU 38 Chris Mitchell @CJMitch73 C. Kershaw SP LAD 39 Adam Aizer V. Guerrero 3B TOR 40 Jeff Zimmerman C. Bellinger 1B LAD 41 Scott White A. Mondesi SS KC 42 Kevin Jebens A. Rendon 3B WAS 43 Al Melchior L. Severino SP NYY 44 B_Don R. Hoskins LF PHI 45 Tim McLeod W. Buehler SP LAD 46 Phil Ponebshek N. Syndergaard SP NYM 47 Chris Towers L. Cain CF MIL 48 Heath Cummings M. Carpenter 1B STL Round 5 Pos Team Player 49 Heath Cummings G. Sanchez C NYY 50 Chris Towers G. Springer CF HOU 51 Phil Ponebshek D. Murphy 2B COL 52 Tim McLeod O. Albies 2B ATL 53 B_Don C. Carrasco SP CLE 54 Al Melchior E. Suarez 3B CIN 55 Kevin Jebens P. Corbin SP WAS 56 Scott White Z. Greinke SP ARI 57 Jeff Zimmerman X. Bogaerts SS BOS 58 Adam Aizer J. Votto 1B CIN 59 Chris Mitchell @CJMitch73 M. Clevinger SP CLE 60 Matt Williams C. Seager SS LAD Round 6 Pos Team Player 61 Matt Williams B. Treinen RP OAK 62 Chris Mitchell @CJMitch73 J. Segura SS PHI 63 Adam Aizer D. Gordon 2B SEA 64 Jeff Zimmerman J. Realmuto C MIA 65 Scott White S. Gennett 2B CIN 66 Kevin Jebens T. Pham CF TB 67 Al Melchior E. Diaz RP NYM 68 B_Don S. Strasburg SP WAS 69 Tim McLeod J. Taillon SP PIT 70 Phil Ponebshek J. Abreu 1B CHW 71 Chris Towers J. Paxton SP NYY 72 Heath Cummings C. Martinez SP STL Round 7 Pos Team Player 73 Heath Cummings C. Kimbrel RP BOS 74 Chris Towers J. Turner 3B LAD 75 Phil Ponebshek A. Chapman RP NYY 76 Tim McLeod M. Olson 1B OAK 77 B_Don E. Jimenez LF CHW 78 Al Melchior Y. Puig RF CIN 79 Kevin Jebens M. Haniger RF SEA 80 Scott White G. Marquez SP COL 81 Jeff Zimmerman E. Rosario LF MIN 82 Adam Aizer D. Price SP BOS 83 Chris Mitchell @CJMitch73 W. Myers LF SD 84 Matt Williams W. Ramos C NYM Round 8 Pos Team Player 85 Matt Williams M. Conforto LF NYM 86 Chris Mitchell @CJMitch73 M. Bumgarner SP SF 87 Adam Aizer J. Flaherty SP STL 88 Jeff Zimmerman K. Jansen RP LAD 89 Scott White J. Gallo LF TEX 90 Kevin Jebens A. Pollock CF LAD 91 Al Melchior J. Peraza SS CIN 92 B_Don V. Robles CF WAS 93 Tim McLeod A. Hicks CF NYY 94 Phil Ponebshek M. Ozuna LF STL 95 Chris Towers G. Torres 2B NYY 96 Heath Cummings M. Brantley LF HOU Round 9 Pos Team Player 97 Heath Cummings T. Shaw 3B MIL 98 Chris Towers J. Berrios SP MIN 99 Phil Ponebshek Y. Grandal C MIL 100 Tim McLeod M. Mikolas SP STL 101 B_Don M. Andujar 3B NYY 102 Al Melchior Z. Wheeler SP NYM 103 Kevin Jebens M. Tanaka SP NYY 104 Scott White S. Doolittle RP WAS 105 Jeff Zimmerman J. Upton LF LAA 106 Adam Aizer L. Castillo SP CIN 107 Chris Mitchell @CJMitch73 J. Donaldson 3B ATL 108 Matt Williams J. Aguilar 1B MIL Round 10 Pos Team Player 109 Matt Williams N. Cruz DH MIN 110 Chris Mitchell @CJMitch73 C. Archer SP PIT 111 Adam Aizer D. Dahl LF COL 112 Jeff Zimmerman R. Ray SP ARI 113 Scott White N. Castellanos RF DET 114 Kevin Jebens M. Muncy 1B LAD 115 Al Melchior R. Cano 2B NYM 116 B_Don E. Encarnacion DH SEA 117 Tim McLeod R. Osuna RP HOU 118 Phil Ponebshek D. Keuchel SP HOU 119 Chris Towers M. Smith CF SEA 120 Heath Cummings C. Morton SP TB Round 11 Pos Team Player 121 Heath Cummings B. Hand RP CLE 122 Chris Towers F. Vazquez RP PIT 123 Phil Ponebshek W. Contreras C CHC 124 Tim McLeod R. Iglesias RP CIN 125 B_Don R. Odor 2B TEX 126 Al Melchior K. Hendricks SP CHC 127 Kevin Jebens K. Yates RP SD 128 Scott White J. Leclerc RP TEX 129 Jeff Zimmerman D. Robertson RP PHI 130 Adam Aizer B. Dozier 2B WAS 131 Chris Mitchell @CJMitch73 J. Villar 2B BAL 132 Matt Williams M. Foltynewicz SP ATL Round 12 Pos Team Player 133 Matt Williams M. Chapman 3B OAK 134 Chris Mitchell @CJMitch73 W. Davis RP COL 135 Adam Aizer Y. Darvish SP CHC 136 Jeff Zimmerman A. Cabrera 2B TEX 137 Scott White J. Profar SS OAK 138 Kevin Jebens S. Perez C KC 139 Al Melchior J. Hader RP MIL 140 B_Don Y. Kikuchi SP SEA 141 Tim McLeod G. Hampson SS COL 142 Phil Ponebshek A. Reyes SP STL 143 Chris Towers P. DeJong SS STL 144 Heath Cummings B. Posey C SF Round 13 Pos Team Player 145 Heath Cummings B. Hamilton CF KC 146 Chris Towers K. Giles RP TOR 147 Phil Ponebshek M. Cabrera 1B DET 148 Tim McLeod N. Mazara RF TEX 149 B_Don A. McCutchen RF PHI 150 Al Melchior Y. Molina C STL 151 Kevin Jebens J. Happ SP NYY 152 Scott White D. Peralta LF ARI 153 Jeff Zimmerman E. Inciarte CF ATL 154 Adam Aizer B. Morrow RP CHC 155 Chris Mitchell @CJMitch73 T. Anderson SS CHW 156 Matt Williams S. Piscotty RF OAK Round 14 Pos Team Player 157 Matt Williams J. Winker RF CIN 158 Chris Mitchell @CJMitch73 Y. Moncada 2B CHW 159 Adam Aizer I. Desmond 1B COL 160 Jeff Zimmerman C. Santana 1B CLE 161 Scott White C. Hamels SP CHC 162 Kevin Jebens A. Wood SP CIN 163 Al Melchior S. Ohtani DH LAA 164 B_Don A. Bradley RP ARI 165 Tim McLeod A. Heaney SP LAA 166 Phil Ponebshek C. Knebel RP MIL 167 Chris Towers N. Pivetta SP PHI 168 Heath Cummings J. Gray SP COL Round 15 Pos Team Player 169 Heath Cummings A. Eaton RF WAS 170 Chris Towers D. Jansen C TOR 171 Phil Ponebshek J. Musgrove SP PIT 172 Tim McLeod A. Rosario SS NYM 173 B_Don S. Newcomb SP ATL 174 Al Melchior R. Hill SP LAD 175 Kevin Jebens W. Smith RP SF 176 Scott White C. Allen RP LAA 177 Jeff Zimmerman M. Moustakas 3B MIL 178 Adam Aizer R. Devers 3B BOS 179 Chris Mitchell @CJMitch73 S. Greene RP DET 180 Matt Williams B. Nimmo RF NYM Round 16 Pos Team Player 181 Matt Williams C. McHugh RP HOU 182 Chris Mitchell @CJMitch73 N. Eovaldi SP BOS 183 Adam Aizer G. Holland RP ARI 184 Jeff Zimmerman J. Alvarado RP TB 185 Scott White L. Voit 1B NYY 186 Kevin Jebens H. Renfroe LF SD 187 Al Melchior J. Hicks RP STL 188 B_Don A. Minter RP ATL 189 Tim McLeod A. Miller RP STL 190 Phil Ponebshek E. Andrus SS TEX 191 Chris Towers E. Hosmer 1B SD 192 Heath Cummings K. Schwarber LF CHC Round 17 Pos Team Player 193 Heath Cummings S. Bieber SP CLE 194 Chris Towers K. Maeda SP LAD 195 Phil Ponebshek J. Nelson SP MIL 196 Tim McLeod J. Alfaro C PHI 197 B_Don T. Glasnow RP TB 198 Al Melchior F. Reyes RF SD 199 Kevin Jebens J. Schoop 2B MIN 200 Scott White T. Skaggs SP LAA 201 Jeff Zimmerman C. Dickerson LF PIT 202 Adam Aizer B. Buxton CF MIN 203 Chris Mitchell @CJMitch73 K. Kiermaier CF TB 204 Matt Williams A. Vizcaino RP ATL Round 18 Pos Team Player 205 Matt Williams C. Hernandez 2B PHI 206 Chris Mitchell @CJMitch73 J. James SP HOU 207 Adam Aizer R. Porcello SP BOS 208 Jeff Zimmerman J. Polanco SS MIN 209 Scott White F. Mejia C SD 210 Kevin Jebens D. Bundy SP BAL 211 Al Melchior M. Kepler RF MIN 212 B_Don J. Luzardo SP OAK 213 Tim McLeod M. Sano 3B MIN 214 Phil Ponebshek R. Grichuk RF TOR 215 Chris Towers F. Cervelli C PIT 216 Heath Cummings J. Bauers 1B CLE Round 19 Pos Team Player 217 Heath Cummings W. Adames SS TB 218 Chris Towers J. Quintana SP CHC 219 Phil Ponebshek O. Herrera CF PHI 220 Tim McLeod E. Rodriguez SP BOS 221 B_Don F. Tatis SS SD 222 Al Melchior O. Narvaez C SEA 223 Kevin Jebens R. Braun LF MIL 224 Scott White K. Freeland SP COL 225 Jeff Zimmerman C. Taylor SS LAD 226 Adam Aizer D. Santana RF SEA 227 Chris Mitchell @CJMitch73 R. Chirinos C HOU 228 Matt Williams H. Bader CF STL Round 20 Pos Team Player 229 Matt Williams T. May RP MIN 230 Chris Mitchell @CJMitch73 G. Polanco RF PIT 231 Adam Aizer W. Astudillo C MIN 232 Jeff Zimmerman I. Kiner-Falefa 3B TEX 233 Scott White S. Choo DH TEX 234 Kevin Jebens J. Arrieta SP PHI 235 Al Melchior A. Sanchez SP WAS 236 B_Don J. Lester SP CHC 237 Tim McLeod C. Mullins CF BAL 238 Phil Ponebshek M. Kemp LF CIN 239 Chris Towers J. Martinez 1B STL 240 Heath Cummings D. LeMahieu 2B NYY Round 21 Pos Team Player 241 Heath Cummings J. Jeffress RP MIL 242 Chris Towers A. Simmons SS LAA 243 Phil Ponebshek M. Semien SS OAK 244 Tim McLeod T. Toussaint SP ATL 245 B_Don P. Alonso 1B NYM 246 Al Melchior R. Laureano CF OAK 247 Kevin Jebens M. Garver C MIN 248 Scott White K. Tucker LF HOU 249 Jeff Zimmerman K. Gibson SP MIN 250 Adam Aizer J. Soler RF KC 251 Chris Mitchell @CJMitch73 R. Lopez SP CHW 252 Matt Williams M. Zunino C TB Round 22 Pos Team Player 253 Matt Williams P. Strop RP CHC 254 Chris Mitchell @CJMitch73 C. Cron DH MIN 255 Adam Aizer H. Strickland RP SEA 256 Jeff Zimmerman M. Pineda SP MIN 257 Scott White H. Ryu SP LAD 258 Kevin Jebens Y. Gurriel 1B HOU 259 Al Melchior K. Marte 2B ARI 260 B_Don Y. Gomes C WAS 261 Tim McLeod J. Bell 1B PIT 262 Phil Ponebshek N. Senzel 2B CIN 263 Chris Towers K. Seager 3B SEA 264 Heath Cummings Z. Godley SP ARI Round 23 Pos Team Player 265 Heath Cummings J. Smoak 1B TOR 266 Chris Towers M. Gonzales SP SEA 267 Phil Ponebshek A. Colome RP CHW 268 Tim McLeod W. Castillo C CHW 269 B_Don J. Hicks 1B DET 270 Al Melchior W. Flores 1B ARI 271 Kevin Jebens M. Fiers SP OAK 272 Scott White A. Barnes C LAD 273 Jeff Zimmerman B. Keller RP KC 274 Adam Aizer J. Lucroy C LAA 275 Chris Mitchell @CJMitch73 B. Swihart C BOS 276 Matt Williams S. Gray SP CIN Team by Team Heath Cummings Rd Pk Player 1 1 M. Betts RF BOS 2 24 B. Snell SP TB 3 25 A. Benintendi LF BOS 4 48 M. Carpenter 1B STL 5 49 G. Sanchez C NYY 6 72 C. Martinez SP STL 7 73 C. Kimbrel RP BOS 8 96 M. Brantley LF HOU 9 97 T. Shaw 3B MIL 10 120 C. Morton SP TB 11 121 B. Hand RP CLE 12 144 B. Posey C SF 13 145 B. Hamilton CF KC 14 168 J. Gray SP COL 15 169 A. Eaton RF WAS 16 192 K. Schwarber LF CHC 17 193 S. Bieber SP CLE 18 216 J. Bauers 1B CLE 19 217 W. Adames SS TB 20 240 D. LeMahieu 2B NYY 21 241 J. Jeffress RP MIL 22 264 Z. Godley SP ARI 23 265 J. Smoak 1B TOR Chris Towers Rd Pk Player 1 2 M. Trout CF LAA 2 23 F. Freeman 1B ATL 3 26 C. Kluber SP CLE 4 47 L. Cain CF MIL 5 50 G. Springer CF HOU 6 71 J. Paxton SP NYY 7 74 J. Turner 3B LAD 8 95 G. Torres 2B NYY 9 98 J. Berrios SP MIN 10 119 M. Smith CF SEA 11 122 F. Vazquez RP PIT 12 143 P. DeJong SS STL 13 146 K. Giles RP TOR 14 167 N. Pivetta SP PHI 15 170 D. Jansen C TOR 16 191 E. Hosmer 1B SD 17 194 K. Maeda SP LAD 18 215 F. Cervelli C PIT 19 218 J. Quintana SP CHC 20 239 J. Martinez 1B STL 21 242 A. Simmons SS LAA 22 263 K. Seager 3B SEA 23 266 M. Gonzales SP SEA Phil Ponebshek Rd Pk Player 1 3 J. Ramirez 3B CLE 2 22 C. Blackmon CF COL 3 27 A. Nola SP PHI 4 46 N. Syndergaard SP NYM 5 51 D. Murphy 2B COL 6 70 J. Abreu 1B CHW 7 75 A. Chapman RP NYY 8 94 M. Ozuna LF STL 9 99 Y. Grandal C MIL 10 118 D. Keuchel SP HOU 11 123 W. Contreras C CHC 12 142 A. Reyes SP STL 13 147 M. Cabrera 1B DET 14 166 C. Knebel RP MIL 15 171 J. Musgrove SP PIT 16 190 E. Andrus SS TEX 17 195 J. Nelson SP MIL 18 214 R. Grichuk RF TOR 19 219 O. Herrera CF PHI 20 238 M. Kemp LF CIN 21 243 M. Semien SS OAK 22 262 N. Senzel 2B CIN 23 267 A. Colome RP CHW Tim McLeod Rd Pk Player 1 4 T. Turner SS WAS 2 21 G. Stanton DH NYY 3 28 J. Soto LF WAS 4 45 W. Buehler SP LAD 5 52 O. Albies 2B ATL 6 69 J. Taillon SP PIT 7 76 M. Olson 1B OAK 8 93 A. Hicks CF NYY 9 100 M. Mikolas SP STL 10 117 R. Osuna RP HOU 11 124 R. Iglesias RP CIN 12 141 G. Hampson SS COL 13 148 N. Mazara RF TEX 14 165 A. Heaney SP LAA 15 172 A. Rosario SS NYM 16 189 A. Miller RP STL 17 196 J. Alfaro C PHI 18 213 M. Sano 3B MIN 19 220 E. Rodriguez SP BOS 20 237 C. Mullins CF BAL 21 244 T. Toussaint SP ATL 22 261 J. Bell 1B PIT 23 268 W. Castillo C CHW B_Don Rd Pk Player 1 5 F. Lindor SS CLE 2 20 A. Judge RF NYY 3 29 J. Baez 2B CHC 4 44 R. Hoskins LF PHI 5 53 C. Carrasco SP CLE 6 68 S. Strasburg SP WAS 7 77 E. Jimenez LF CHW 8 92 V. Robles CF WAS 9 101 M. Andujar 3B NYY 10 116 E. Encarnacion DH SEA 11 125 R. Odor 2B TEX 12 140 Y. Kikuchi SP SEA 13 149 A. McCutchen RF PHI 14 164 A. Bradley RP ARI 15 173 S. Newcomb SP ATL 16 188 A. Minter RP ATL 17 197 T. Glasnow RP TB 18 212 J. Luzardo SP OAK 19 221 F. Tatis SS SD 20 236 J. Lester SP CHC 21 245 P. Alonso 1B NYM 22 260 Y. Gomes C WAS 23 269 J. Hicks 1B DET Al Melchior Rd Pk Player 1 6 J. Martinez DH BOS 2 19 J. Verlander SP HOU 3 30 A. Rizzo 1B CHC 4 43 L. Severino SP NYY 5 54 E. Suarez 3B CIN 6 67 E. Diaz RP NYM 7 78 Y. Puig RF CIN 8 91 J. Peraza SS CIN 9 102 Z. Wheeler SP NYM 10 115 R. Cano 2B NYM 11 126 K. Hendricks SP CHC 12 139 J. Hader RP MIL 13 150 Y. Molina C STL 14 163 S. Ohtani DH LAA 15 174 R. Hill SP LAD 16 187 J. Hicks RP STL 17 198 F. Reyes RF SD 18 211 M. Kepler RF MIN 19 222 O. Narvaez C SEA 20 235 A. Sanchez SP WAS 21 246 R. Laureano CF OAK 22 259 K. Marte 2B ARI 23 270 W. Flores 1B ARI Kevin Jebens Rd Pk Player 1 7 N. Arenado 3B COL 2 18 T. Story SS COL 3 31 W. Merrifield 2B KC 4 42 A. Rendon 3B WAS 5 55 P. Corbin SP WAS 6 66 T. Pham CF TB 7 79 M. Haniger RF SEA 8 90 A. Pollock CF LAD 9 103 M. Tanaka SP NYY 10 114 M. Muncy 1B LAD 11 127 K. Yates RP SD 12 138 S. Perez C KC 13 151 J. Happ SP NYY 14 162 A. Wood SP CIN 15 175 W. Smith RP SF 16 186 H. Renfroe LF SD 17 199 J. Schoop 2B MIN 18 210 D. Bundy SP BAL 19 223 R. Braun LF MIL 20 234 J. Arrieta SP PHI 21 247 M. Garver C MIN 22 258 Y. Gurriel 1B HOU 23 271 M. Fiers SP OAK Scott White Rd Pk Player 1 8 J. Altuve 2B HOU 2 17 P. Goldschmidt 1B STL 3 32 K. Davis DH OAK 4 41 A. Mondesi SS KC 5 56 Z. Greinke SP ARI 6 65 S. Gennett 2B CIN 7 80 G. Marquez SP COL 8 89 J. Gallo LF TEX 9 104 S. Doolittle RP WAS 10 113 N. Castellanos RF DET 11 128 J. Leclerc RP TEX 12 137 J. Profar SS OAK 13 152 D. Peralta LF ARI 14 161 C. Hamels SP CHC 15 176 C. Allen RP LAA 16 185 L. Voit 1B NYY 17 200 T. Skaggs SP LAA 18 209 F. Mejia C SD 19 224 K. Freeland SP COL 20 233 S. Choo DH TEX 21 248 K. Tucker LF HOU 22 257 H. Ryu SP LAD 23 272 A. Barnes C LAD Jeff Zimmerman Rd Pk Player 1 9 M. Scherzer SP WAS 2 16 J. deGrom SP NYM 3 33 S. Marte CF PIT 4 40 C. Bellinger 1B LAD 5 57 X. Bogaerts SS BOS 6 64 J. Realmuto C MIA 7 81 E. Rosario LF MIN 8 88 K. Jansen RP LAD 9 105 J. Upton LF LAA 10 112 R. Ray SP ARI 11 129 D. Robertson RP PHI 12 136 A. Cabrera 2B TEX 13 153 E. Inciarte CF ATL 14 160 C. Santana 1B CLE 15 177 M. Moustakas 3B MIL 16 184 J. Alvarado RP TB 17 201 C. Dickerson LF PIT 18 208 J. Polanco SS MIN 19 225 C. Taylor SS LAD 20 232 I. Kiner-Falefa 3B TEX 21 249 K. Gibson SP MIN 22 256 M. Pineda SP MIN 23 273 B. Keller RP KC Adam Aizer Rd Pk Player 1 10 C. Yelich LF MIL 2 15 C. Sale SP BOS 3 34 C. Correa SS HOU 4 39 V. Guerrero 3B TOR 5 58 J. Votto 1B CIN 6 63 D. Gordon 2B SEA 7 82 D. Price SP BOS 8 87 J. Flaherty SP STL 9 106 L. Castillo SP CIN 10 111 D. Dahl LF COL 11 130 B. Dozier 2B WAS 12 135 Y. Darvish SP CHC 13 154 B. Morrow RP CHC 14 159 I. Desmond 1B COL 15 178 R. Devers 3B BOS 16 183 G. Holland RP ARI 17 202 B. Buxton CF MIN 18 207 R. Porcello SP BOS 19 226 D. Santana RF SEA 20 231 W. Astudillo C MIN 21 250 J. Soler RF KC 22 255 H. Strickland RP SEA 23 274 J. Lucroy C LAA Chris Mitchell @CJMitch73 Rd Pk Player 1 11 B. Harper RF WAS 2 14 R. Acuna LF ATL 3 35 K. Bryant 3B CHC 4 38 C. Kershaw SP LAD 5 59 M. Clevinger SP CLE 6 62 J. Segura SS PHI 7 83 W. Myers LF SD 8 86 M. Bumgarner SP SF 9 107 J. Donaldson 3B ATL 10 110 C. Archer SP PIT 11 131 J. Villar 2B BAL 12 134 W. Davis RP COL 13 155 T. Anderson SS CHW 14 158 Y. Moncada 2B CHW 15 179 S. Greene RP DET 16 182 N. Eovaldi SP BOS 17 203 K. Kiermaier CF TB 18 206 J. James SP HOU 19 227 R. Chirinos C HOU 20 230 G. Polanco RF PIT 21 251 R. Lopez SP CHW 22 254 C. Cron DH MIN 23 275 B. Swihart C BOS Matt Williams Rd Pk Player 1 12 A. Bregman 3B HOU 2 13 M. Machado SS LAD 3 36 T. Bauer SP CLE 4 37 G. Cole SP HOU 5 60 C. Seager SS LAD 6 61 B. Treinen RP OAK 7 84 W. Ramos C NYM 8 85 M. Conforto LF NYM 9 108 J. Aguilar 1B MIL 10 109 N. Cruz DH MIN 11 132 M. Foltynewicz SP ATL 12 133 M. Chapman 3B OAK 13 156 S. Piscotty RF OAK 14 157 J. Winker RF CIN 15 180 B. Nimmo RF NYM 16 181 C. McHugh RP HOU 17 204 A. Vizcaino RP ATL 18 205 C. Hernandez 2B PHI 19 228 H. Bader CF STL 20 229 T. May RP MIN 21 252 M. Zunino C TB 22 253 P. Strop RP CHC 23 276 S. Gray SP CIN

So which Fantasy Baseball sleepers should you snatch in your draft? And which undervalued pitchers can help you win a championship? Visit SportsLine now to get Fantasy Baseball rankings for every single position, all from the model that called Scooter Gennett's huge breakout last season, and find out.