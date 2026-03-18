We're just a week away from opening day now, and you may be wondering what more there is to say. Well, before you go pencils down, let's take one more look at the Head-to-Head points format for 2026.

After all, the past few days have brought a great deal of clarity. We know now that Chase Burns will indeed make the Reds opening day roster, though perhaps with some limitations on his workload early on. We know that Matt McLain is projected to hit second for the Reds after a spring performance that recalls his massive 2023 campaign. We know that Seiya Suzuki's knee is basically OK, but it might still keep him out for the start of the season. We know that Cade Horton is coming off an incredible start that revealed more swing-and-miss ability (10 strikeouts on 21 whiffs) than he demonstrated as a rookie. We know that Shota Imanaga just ran a 56 percent whiff rate against a close approximation of the Angels' opening day lineup and has maintained velocities 1-2 mph higher than a year ago.

We know a lot of things about the Reds and Cubs, basically, but we know other things as well. We know that Kevin McGonigle is giving the Tigers every excuse to put him on the opening day roster, that Sean Manaea and Bailey Ober continue to run several miles per hour below their already low velocity thresholds, that Shane McClanahan still has something to offer even after two Tommy John surgeries, that Kodai Senga has a new delivery and new velocity to match, that Josh H. Smith, the Rangers' intended starter at second base, is swinging with more intent this spring and delivering surprising power as a result, and that the only thing faster than the ball off Jac Caglianone's bat is the way he's moving up draft boards.

I point out these specific things -- for the Reds, Cubs, and otherwise -- because I think their influence on this draft is apparent. You can do a Ctrl-F search and judge for yourself.

Of course, this draft featured oddities irrespective of the headlines. Bryan Woo in Round 2 was a new one to me. Daniel Palencia (133) ahead of Devin Williams (137) was a first as well. The fact that Colt Keith was drafted at all, much less in Round 13, definitely threw me for a loop. Shoot, I ended up drafting three shortstops because Francisco Lindor's and Jeremy Pena's status for opening day remains up in the air. (That's one thing we still don't know.) I'm not too broken up about getting C.J. Abrams in Round 14, though. Those who've been following along know that shortstops, catchers, and relief pitchers can come at incredible discounts in smaller-lineup leagues such as this one. There just aren't enough openings for all of them.

Those kinds of oddities, though, can happen in any singular draft, which is why there's more emphasis on ADP review these days. But ADP can't capture a moment in time like a mock draft can, and at this moment in time, heading into the biggest draft weekend of the year, we're seeing something of a shakeup.

Here's who took part in this draft:

1) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
2) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
3) Phil Ponebshek, Patton & Company
4) Michael Rippe, TGFBI participant (@MichaelRippe)
5) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
6) Dave Buonocore, Head-to-Head points enthusiast
7) Phil Wombacher, Mock Draft Megastream participant
8) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
9) Jesse Severe, Dynasty Sports Life (@dynsportslife)
10) Peter Clement, avid listener and smart guy
11) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
12) Britton Allan, Pallazo Podcast (@BrittonAllan)

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Scott White A. Judge RF NYY
2 B_Don S. Ohtani DH LAD
3 Phil Ponebshek J. Soto RF NYM
4 Michael Rippe J. Ramirez 3B CLE
5 George Kurtz R. Acuna Jr. RF ATL
6 Dave Buonocore T. Skubal SP DET
7 Phil Wombacher B. Witt SS KC
8 Chris Towers K. Tucker RF LAD
9 Jesse Severe P. Skenes SP PIT
10 Peter Clement G. Crochet SP BOS
11 Nick Fox K. Schwarber DH PHI
12 Britton Allan C. Raleigh C SEA
Round 2
Pos Team Player
13 Britton Allan J. Caminero 3B TB
14 Nick Fox F. Tatis Jr. RF SD
15 Peter Clement J. Rodriguez CF SEA
16 Jesse Severe C. Carroll RF ARI
17 Chris Towers G. Henderson SS BAL
18 Phil Wombacher K. Marte 2B ARI
19 Dave Buonocore N. Kurtz 1B ATH
20 George Kurtz Y. Yamamoto SP LAD
21 Michael Rippe V. Guerrero Jr. 1B TOR
22 Phil Ponebshek B. Woo SP SEA
23 B_Don E. De La Cruz SS CIN
24 Scott White J. Chisholm 2B NYY
Round 3
Pos Team Player
25 Scott White F. Lindor SS NYM
26 B_Don P. Alonso 1B BAL
27 Phil Ponebshek M. Machado 3B SD
28 Michael Rippe T. Turner SS PHI
29 George Kurtz M. Olson 1B ATL
30 Dave Buonocore P. Crow-Armstrong CF CHC
31 Phil Wombacher R. Devers DH SF
32 Chris Towers Y. Alvarez DH HOU
33 Jesse Severe J. Chourio CF MIL
34 Peter Clement B. Rooker DH ATH
35 Nick Fox C. Sanchez SP PHI
36 Britton Allan M. Betts SS LAD
Round 4
Pos Team Player
37 Britton Allan F. Freeman 1B LAD
38 Nick Fox B. Harper 1B PHI
39 Peter Clement M. Garcia 3B KC
40 Jesse Severe M. Fried SP NYY
41 Chris Towers L. Gilbert SP SEA
42 Phil Wombacher C. Sale SP ATL
43 Dave Buonocore R. Anthony RF BOS
44 George Kurtz A. Bregman 3B CHC
45 Michael Rippe C. Ragans SP KC
46 Phil Ponebshek L. Webb SP SF
47 B_Don H. Brown SP HOU
48 Scott White B. Turang 2B MIL
Round 5
Pos Team Player
49 Scott White J. Naylor 1B SEA
50 B_Don J. Wood LF WAS
51 Phil Ponebshek B. Buxton CF MIN
52 Michael Rippe M. Miller RP SD
53 George Kurtz F. Peralta SP NYM
54 Dave Buonocore W. Langford LF TEX
55 Phil Wombacher C. Bellinger LF NYY
56 Chris Towers J. deGrom SP TEX
57 Jesse Severe C. Seager SS TEX
58 Peter Clement G. Perdomo SS ARI
59 Nick Fox F. Valdez SP DET
60 Britton Allan K. Bradish SP BAL
Round 6
Pos Team Player
61 Britton Allan D. Cease SP TOR
62 Nick Fox A. Riley 3B ATL
63 Peter Clement V. Pasquantino 1B KC
64 Jesse Severe G. Kirby SP SEA
65 Chris Towers J. Luzardo SP PHI
66 Phil Wombacher J. Merrill CF SD
67 Dave Buonocore E. Diaz RP LAD
68 George Kurtz A. Munoz RP SEA
69 Michael Rippe S. Langeliers C ATH
70 Phil Ponebshek J. Altuve 2B HOU
71 B_Don J. Duran LF BOS
72 Scott White G. Springer DH TOR
Round 7
Pos Team Player
73 Scott White J. Ryan SP MIN
74 B_Don J. Duran RP PHI
75 Phil Ponebshek H. Goodman C COL
76 Michael Rippe E. Perez SP MIA
77 George Kurtz N. McLean SP NYM
78 Dave Buonocore B. Bichette SS NYM
79 Phil Wombacher M. Boyd SP CHC
80 Chris Towers E. Suarez 3B CIN
81 Jesse Severe K. Gausman SP TOR
82 Peter Clement N. Pivetta SP SD
83 Nick Fox B. Rice 1B NYY
84 Britton Allan B. Lowe 2B PIT
Round 8
Pos Team Player
85 Britton Allan J. Marsee CF MIA
86 Nick Fox R. Greene LF DET
87 Peter Clement W. Contreras C MIL
88 Jesse Severe M. Busch 1B CHC
89 Chris Towers C. Schlittler SP NYY
90 Phil Wombacher C. Yelich DH MIL
91 Dave Buonocore O. Albies 2B ATL
92 George Kurtz Z. Neto SS LAA
93 Michael Rippe C. Smith RP CLE
94 Phil Ponebshek Z. Wheeler SP PHI
95 B_Don E. Sheehan SP LAD
96 Scott White C. Burns SP CIN
Round 9
Pos Team Player
97 Scott White N. Lodolo SP CIN
98 B_Don T. Glasnow SP LAD
99 Phil Ponebshek S. Imanaga SP CHC
100 Michael Rippe T. Rogers SP BAL
101 George Kurtz N. Eovaldi SP TEX
102 Dave Buonocore A. Ramirez C MIA
103 Phil Wombacher W. Smith C LAD
104 Chris Towers R. Arozarena LF SEA
105 Jesse Severe B. Reynolds RF PIT
106 Peter Clement N. Hoerner 2B CHC
107 Nick Fox L. Keaschall 2B MIN
108 Britton Allan C. Horton SP CHC
Round 10
Pos Team Player
109 Britton Allan S. Strider SP ATL
110 Nick Fox D. Bednar RP NYY
111 Peter Clement R. Pepiot SP TB
112 Jesse Severe T. Megill RP MIL
113 Chris Towers T. Soderstrom LF ATH
114 Phil Wombacher M. Chapman 3B SF
115 Dave Buonocore B. Chandler SP PIT
116 George Kurtz O. Cruz CF PIT
117 Michael Rippe K. Bubic SP KC
118 Phil Ponebshek K. Stowers LF MIA
119 B_Don J. Misiorowski SP MIL
120 Scott White S. Suzuki DH CHC
Round 11
Pos Team Player
121 Scott White J. Pena SS HOU
122 B_Don A. Chapman RP BOS
123 Phil Ponebshek S. Stewart 1B CIN
124 Michael Rippe J. Caglianone RF KC
125 George Kurtz D. Varsho CF TOR
126 Dave Buonocore K. Griffin SS PIT
127 Phil Wombacher T. Imai SP HOU
128 Chris Towers S. Alcantara SP MIA
129 Jesse Severe R. Suarez SP BOS
130 Peter Clement C. Rodon SP NYY
131 Nick Fox T. Yesavage SP TOR
132 Britton Allan B. Nimmo LF TEX
Round 12
Pos Team Player
133 Britton Allan D. Palencia RP CHC
134 Nick Fox J. Wilson SS ATH
135 Peter Clement T. Ward LF BAL
136 Jesse Severe L. Castillo SP SEA
137 Chris Towers D. Williams RP NYM
138 Phil Wombacher M. Trout DH LAA
139 Dave Buonocore K. Okamoto 3B TOR
140 George Kurtz B. Woodruff SP MIL
141 Michael Rippe M. McLain 2B CIN
142 Phil Ponebshek R. Helsley RP BAL
143 B_Don N. Martinez SP TB
144 Scott White G. Williams SP CLE
Round 13
Pos Team Player
145 Scott White S. Gray SP BOS
146 B_Don R. Ray SP SF
147 Phil Ponebshek K. McGonigle SS DET
148 Michael Rippe B. Snell SP LAD
149 George Kurtz J. Hoffman RP TOR
150 Dave Buonocore R. Iglesias RP ATL
151 Phil Wombacher H. Greene SP CIN
152 Chris Towers R. Nelson SP ARI
153 Jesse Severe C. Keith DH DET
154 Peter Clement M. King SP SD
155 Nick Fox J. Musgrove SP SD
156 Britton Allan J. Aranda 1B TB
Round 14
Pos Team Player
157 Britton Allan J. Adell CF LAA
158 Nick Fox L. Robert CF NYM
159 Peter Clement E. Pagan RP CIN
160 Jesse Severe C. Correa SS HOU
161 Chris Towers S. Kwan LF CLE
162 Phil Wombacher K. Jansen RP DET
163 Dave Buonocore J. Leiter SP TEX
164 George Kurtz L. Butler RF ATH
165 Michael Rippe G. Cole SP NYY
166 Phil Ponebshek Y. Diaz DH TB
167 B_Don N. Marte RF CIN
168 Scott White C. Abrams SS WAS
Round 15
Pos Team Player
169 Scott White I. Happ LF CHC
170 B_Don D. Rasmussen SP TB
171 Phil Ponebshek P. Fairbanks RP MIA
172 Michael Rippe J. Hader RP HOU
173 George Kurtz M. Gore SP TEX
174 Dave Buonocore T. Hernandez RF LAD
175 Phil Wombacher A. Abbott SP CIN
176 Chris Towers J. Polanco DH NYM
177 Jesse Severe A. Kirk C TOR
178 Peter Clement C. Estevez RP KC
179 Nick Fox N. Cameron SP KC
180 Britton Allan E. Cabrera SP CHC
Round 16
Pos Team Player
181 Britton Allan B. Abreu RP HOU
182 Nick Fox T. Bibee SP CLE
183 Peter Clement W. Adames SS SF
184 Jesse Severe G. Jax RP TB
185 Chris Towers D. Baldwin C ATL
186 Phil Wombacher J. Wetherholt SS STL
187 Dave Buonocore S. Basallo C BAL
188 George Kurtz S. Perez C KC
189 Michael Rippe I. Herrera DH STL
190 Phil Ponebshek S. McClanahan SP TB
191 B_Don G. Rodriguez SP LAA
192 Scott White M. Burrows SP HOU
Round 17
Pos Team Player
193 Scott White C. Ponce RP TOR
194 B_Don C. Rafaela CF BOS
195 Phil Ponebshek E. Tovar SS COL
196 Michael Rippe M. Harris CF ATL
197 George Kurtz B. Donovan 2B SEA
198 Dave Buonocore C. Durbin 3B BOS
199 Phil Wombacher B. Ashcraft RP PIT
200 Chris Towers S. Baz SP BAL
201 Jesse Severe S. Frelick RF MIL
202 Peter Clement A. Nola SP PHI
203 Nick Fox S. Smith SP CHW
204 Britton Allan A. Burleson LF STL
Round 18
Pos Team Player
205 Britton Allan R. Weathers SP NYY
206 Nick Fox A. Barger 3B TOR
207 Peter Clement P. Messick SP CLE
208 Jesse Severe X. Bogaerts SS SD
209 Chris Towers D. Lile RF WAS
210 Phil Wombacher B. Eldridge DH SF
211 Dave Buonocore C. Early SP BOS
212 George Kurtz M. Muncy 3B LAD
213 Michael Rippe R. Laureano LF SD
214 Phil Ponebshek K. Senga SP NYM
215 B_Don L. Arraez 1B SF
216 Scott White Z. Gallen SP ARI
Round 19
Pos Team Player
217 Scott White A. Rutschman C BAL
218 B_Don J. Cantillo RP CLE
219 Phil Ponebshek S. Horwitz 1B PIT
220 Michael Rippe C. Jensen C KC
221 George Kurtz B. Miller SP SEA
222 Dave Buonocore J. Caballero RF NYY
223 Phil Wombacher S. Lugo SP KC
224 Chris Towers M. Kelly SP ARI
225 Jesse Severe C. Simpson CF TB
226 Peter Clement S. Torkelson 1B DET
227 Nick Fox J. Flaherty SP DET
228 Britton Allan J. Soriano SP LAA
Round 20
Pos Team Player
229 Britton Allan M. Ballesteros DH CHC
230 Nick Fox A. Uribe RP MIL
231 Peter Clement G. Torres 2B DET
232 Jesse Severe C. Mize SP DET
233 Chris Towers R. Detmers RP LAA
234 Phil Wombacher J. Lopez SP ATH
235 Dave Buonocore L. Weaver RP NYM
236 George Kurtz G. Stanton DH NYY
237 Michael Rippe K. Harrison SP MIL
238 Phil Ponebshek R. Lopez SP ATL
239 B_Don Y. Diaz C HOU
240 Scott White S. Bieber SP TOR
Round 21
Pos Team Player
241 Scott White D. Santana RP PIT
242 B_Don A. Pages CF LAD
243 Phil Ponebshek B. Baty 3B NYM
244 Michael Rippe A. Painter SP PHI
245 George Kurtz T. Story SS BOS
246 Dave Buonocore R. Ryan SP LAD
247 Phil Wombacher J. Smith SS TEX
248 Chris Towers I. Paredes 3B HOU
249 Jesse Severe M. Semien 2B NYM
250 Peter Clement T. Mahle SP SF
251 Nick Fox R. O'Brien RP STL
252 Britton Allan M. Murakami 1B CHW
Team by Team
Scott White
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 J. Chisholm 2B NYY
3 25 F. Lindor SS NYM
4 48 B. Turang 2B MIL
5 49 J. Naylor 1B SEA
6 72 G. Springer DH TOR
7 73 J. Ryan SP MIN
8 96 C. Burns SP CIN
9 97 N. Lodolo SP CIN
10 120 S. Suzuki DH CHC
11 121 J. Pena SS HOU
12 144 G. Williams SP CLE
13 145 S. Gray SP BOS
14 168 C. Abrams SS WAS
15 169 I. Happ LF CHC
16 192 M. Burrows SP HOU
17 193 C. Ponce RP TOR
18 216 Z. Gallen SP ARI
19 217 A. Rutschman C BAL
20 240 S. Bieber SP TOR
21 241 D. Santana RP PIT
B_Don
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 E. De La Cruz SS CIN
3 26 P. Alonso 1B BAL
4 47 H. Brown SP HOU
5 50 J. Wood LF WAS
6 71 J. Duran LF BOS
7 74 J. Duran RP PHI
8 95 E. Sheehan SP LAD
9 98 T. Glasnow SP LAD
10 119 J. Misiorowski SP MIL
11 122 A. Chapman RP BOS
12 143 N. Martinez SP TB
13 146 R. Ray SP SF
14 167 N. Marte RF CIN
15 170 D. Rasmussen SP TB
16 191 G. Rodriguez SP LAA
17 194 C. Rafaela CF BOS
18 215 L. Arraez 1B SF
19 218 J. Cantillo RP CLE
20 239 Y. Diaz C HOU
21 242 A. Pages CF LAD
Phil Ponebshek
Rd Pk Player
1 3 J. Soto RF NYM
2 22 B. Woo SP SEA
3 27 M. Machado 3B SD
4 46 L. Webb SP SF
5 51 B. Buxton CF MIN
6 70 J. Altuve 2B HOU
7 75 H. Goodman C COL
8 94 Z. Wheeler SP PHI
9 99 S. Imanaga SP CHC
10 118 K. Stowers LF MIA
11 123 S. Stewart 1B CIN
12 142 R. Helsley RP BAL
13 147 K. McGonigle SS DET
14 166 Y. Diaz DH TB
15 171 P. Fairbanks RP MIA
16 190 S. McClanahan SP TB
17 195 E. Tovar SS COL
18 214 K. Senga SP NYM
19 219 S. Horwitz 1B PIT
20 238 R. Lopez SP ATL
21 243 B. Baty 3B NYM
Michael Rippe
Rd Pk Player
1 4 J. Ramirez 3B CLE
2 21 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 28 T. Turner SS PHI
4 45 C. Ragans SP KC
5 52 M. Miller RP SD
6 69 S. Langeliers C ATH
7 76 E. Perez SP MIA
8 93 C. Smith RP CLE
9 100 T. Rogers SP BAL
10 117 K. Bubic SP KC
11 124 J. Caglianone RF KC
12 141 M. McLain 2B CIN
13 148 B. Snell SP LAD
14 165 G. Cole SP NYY
15 172 J. Hader RP HOU
16 189 I. Herrera DH STL
17 196 M. Harris CF ATL
18 213 R. Laureano LF SD
19 220 C. Jensen C KC
20 237 K. Harrison SP MIL
21 244 A. Painter SP PHI
George Kurtz
Rd Pk Player
1 5 R. Acuna Jr. RF ATL
2 20 Y. Yamamoto SP LAD
3 29 M. Olson 1B ATL
4 44 A. Bregman 3B CHC
5 53 F. Peralta SP NYM
6 68 A. Munoz RP SEA
7 77 N. McLean SP NYM
8 92 Z. Neto SS LAA
9 101 N. Eovaldi SP TEX
10 116 O. Cruz CF PIT
11 125 D. Varsho CF TOR
12 140 B. Woodruff SP MIL
13 149 J. Hoffman RP TOR
14 164 L. Butler RF ATH
15 173 M. Gore SP TEX
16 188 S. Perez C KC
17 197 B. Donovan 2B SEA
18 212 M. Muncy 3B LAD
19 221 B. Miller SP SEA
20 236 G. Stanton DH NYY
21 245 T. Story SS BOS
Dave Buonocore
Rd Pk Player
1 6 T. Skubal SP DET
2 19 N. Kurtz 1B ATH
3 30 P. Crow-Armstrong CF CHC
4 43 R. Anthony RF BOS
5 54 W. Langford LF TEX
6 67 E. Diaz RP LAD
7 78 B. Bichette SS NYM
8 91 O. Albies 2B ATL
9 102 A. Ramirez C MIA
10 115 B. Chandler SP PIT
11 126 K. Griffin SS PIT
12 139 K. Okamoto 3B TOR
13 150 R. Iglesias RP ATL
14 163 J. Leiter SP TEX
15 174 T. Hernandez RF LAD
16 187 S. Basallo C BAL
17 198 C. Durbin 3B BOS
18 211 C. Early SP BOS
19 222 J. Caballero RF NYY
20 235 L. Weaver RP NYM
21 246 R. Ryan SP LAD
Phil Wombacher
Rd Pk Player
1 7 B. Witt SS KC
2 18 K. Marte 2B ARI
3 31 R. Devers DH SF
4 42 C. Sale SP ATL
5 55 C. Bellinger LF NYY
6 66 J. Merrill CF SD
7 79 M. Boyd SP CHC
8 90 C. Yelich DH MIL
9 103 W. Smith C LAD
10 114 M. Chapman 3B SF
11 127 T. Imai SP HOU
12 138 M. Trout DH LAA
13 151 H. Greene SP CIN
14 162 K. Jansen RP DET
15 175 A. Abbott SP CIN
16 186 J. Wetherholt SS STL
17 199 B. Ashcraft RP PIT
18 210 B. Eldridge DH SF
19 223 S. Lugo SP KC
20 234 J. Lopez SP ATH
21 247 J. Smith SS TEX
Chris Towers
Rd Pk Player
1 8 K. Tucker RF LAD
2 17 G. Henderson SS BAL
3 32 Y. Alvarez DH HOU
4 41 L. Gilbert SP SEA
5 56 J. deGrom SP TEX
6 65 J. Luzardo SP PHI
7 80 E. Suarez 3B CIN
8 89 C. Schlittler SP NYY
9 104 R. Arozarena LF SEA
10 113 T. Soderstrom LF ATH
11 128 S. Alcantara SP MIA
12 137 D. Williams RP NYM
13 152 R. Nelson SP ARI
14 161 S. Kwan LF CLE
15 176 J. Polanco DH NYM
16 185 D. Baldwin C ATL
17 200 S. Baz SP BAL
18 209 D. Lile RF WAS
19 224 M. Kelly SP ARI
20 233 R. Detmers RP LAA
21 248 I. Paredes 3B HOU
Jesse Severe
Rd Pk Player
1 9 P. Skenes SP PIT
2 16 C. Carroll RF ARI
3 33 J. Chourio CF MIL
4 40 M. Fried SP NYY
5 57 C. Seager SS TEX
6 64 G. Kirby SP SEA
7 81 K. Gausman SP TOR
8 88 M. Busch 1B CHC
9 105 B. Reynolds RF PIT
10 112 T. Megill RP MIL
11 129 R. Suarez SP BOS
12 136 L. Castillo SP SEA
13 153 C. Keith DH DET
14 160 C. Correa SS HOU
15 177 A. Kirk C TOR
16 184 G. Jax RP TB
17 201 S. Frelick RF MIL
18 208 X. Bogaerts SS SD
19 225 C. Simpson CF TB
20 232 C. Mize SP DET
21 249 M. Semien 2B NYM
Peter Clement
Rd Pk Player
1 10 G. Crochet SP BOS
2 15 J. Rodriguez CF SEA
3 34 B. Rooker DH ATH
4 39 M. Garcia 3B KC
5 58 G. Perdomo SS ARI
6 63 V. Pasquantino 1B KC
7 82 N. Pivetta SP SD
8 87 W. Contreras C MIL
9 106 N. Hoerner 2B CHC
10 111 R. Pepiot SP TB
11 130 C. Rodon SP NYY
12 135 T. Ward LF BAL
13 154 M. King SP SD
14 159 E. Pagan RP CIN
15 178 C. Estevez RP KC
16 183 W. Adames SS SF
17 202 A. Nola SP PHI
18 207 P. Messick SP CLE
19 226 S. Torkelson 1B DET
20 231 G. Torres 2B DET
21 250 T. Mahle SP SF
Nick Fox
Rd Pk Player
1 11 K. Schwarber DH PHI
2 14 F. Tatis Jr. RF SD
3 35 C. Sanchez SP PHI
4 38 B. Harper 1B PHI
5 59 F. Valdez SP DET
6 62 A. Riley 3B ATL
7 83 B. Rice 1B NYY
8 86 R. Greene LF DET
9 107 L. Keaschall 2B MIN
10 110 D. Bednar RP NYY
11 131 T. Yesavage SP TOR
12 134 J. Wilson SS ATH
13 155 J. Musgrove SP SD
14 158 L. Robert CF NYM
15 179 N. Cameron SP KC
16 182 T. Bibee SP CLE
17 203 S. Smith SP CHW
18 206 A. Barger 3B TOR
19 227 J. Flaherty SP DET
20 230 A. Uribe RP MIL
21 251 R. O'Brien RP STL
Britton Allan
Rd Pk Player
1 12 C. Raleigh C SEA
2 13 J. Caminero 3B TB
3 36 M. Betts SS LAD
4 37 F. Freeman 1B LAD
5 60 K. Bradish SP BAL
6 61 D. Cease SP TOR
7 84 B. Lowe 2B PIT
8 85 J. Marsee CF MIA
9 108 C. Horton SP CHC
10 109 S. Strider SP ATL
11 132 B. Nimmo LF TEX
12 133 D. Palencia RP CHC
13 156 J. Aranda 1B TB
14 157 J. Adell CF LAA
15 180 E. Cabrera SP CHC
16 181 B. Abreu RP HOU
17 204 A. Burleson LF STL
18 205 R. Weathers SP NYY
19 228 J. Soriano SP LAA
20 229 M. Ballesteros DH CHC
21 252 M. Murakami 1B CHW