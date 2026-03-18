2026 Fantasy Baseball Mock Draft: Head-to-Head (H2H) points league contextualizes spring risers and fallers
Cade Horton, Shota Imanaga and Seiya Suzuki are among those whose stock is shifting
We're just a week away from opening day now, and you may be wondering what more there is to say. Well, before you go pencils down, let's take one more look at the Head-to-Head points format for 2026.
After all, the past few days have brought a great deal of clarity. We know now that Chase Burns will indeed make the Reds opening day roster, though perhaps with some limitations on his workload early on. We know that Matt McLain is projected to hit second for the Reds after a spring performance that recalls his massive 2023 campaign. We know that Seiya Suzuki's knee is basically OK, but it might still keep him out for the start of the season. We know that Cade Horton is coming off an incredible start that revealed more swing-and-miss ability (10 strikeouts on 21 whiffs) than he demonstrated as a rookie. We know that Shota Imanaga just ran a 56 percent whiff rate against a close approximation of the Angels' opening day lineup and has maintained velocities 1-2 mph higher than a year ago.
We know a lot of things about the Reds and Cubs, basically, but we know other things as well. We know that Kevin McGonigle is giving the Tigers every excuse to put him on the opening day roster, that Sean Manaea and Bailey Ober continue to run several miles per hour below their already low velocity thresholds, that Shane McClanahan still has something to offer even after two Tommy John surgeries, that Kodai Senga has a new delivery and new velocity to match, that Josh H. Smith, the Rangers' intended starter at second base, is swinging with more intent this spring and delivering surprising power as a result, and that the only thing faster than the ball off Jac Caglianone's bat is the way he's moving up draft boards.
I point out these specific things -- for the Reds, Cubs, and otherwise -- because I think their influence on this draft is apparent. You can do a Ctrl-F search and judge for yourself.
Of course, this draft featured oddities irrespective of the headlines. Bryan Woo in Round 2 was a new one to me. Daniel Palencia (133) ahead of Devin Williams (137) was a first as well. The fact that Colt Keith was drafted at all, much less in Round 13, definitely threw me for a loop. Shoot, I ended up drafting three shortstops because Francisco Lindor's and Jeremy Pena's status for opening day remains up in the air. (That's one thing we still don't know.) I'm not too broken up about getting C.J. Abrams in Round 14, though. Those who've been following along know that shortstops, catchers, and relief pitchers can come at incredible discounts in smaller-lineup leagues such as this one. There just aren't enough openings for all of them.
Those kinds of oddities, though, can happen in any singular draft, which is why there's more emphasis on ADP review these days. But ADP can't capture a moment in time like a mock draft can, and at this moment in time, heading into the biggest draft weekend of the year, we're seeing something of a shakeup.
Here's who took part in this draft:
1) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
2) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
3) Phil Ponebshek, Patton & Company
4) Michael Rippe, TGFBI participant (@MichaelRippe)
5) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
6) Dave Buonocore, Head-to-Head points enthusiast
7) Phil Wombacher, Mock Draft Megastream participant
8) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
9) Jesse Severe, Dynasty Sports Life (@dynsportslife)
10) Peter Clement, avid listener and smart guy
11) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
12) Britton Allan, Pallazo Podcast (@BrittonAllan)
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Scott White
|A. Judge RF NYY
|2
|B_Don
|S. Ohtani DH LAD
|3
|Phil Ponebshek
|J. Soto RF NYM
|4
|Michael Rippe
|J. Ramirez 3B CLE
|5
|George Kurtz
|R. Acuna Jr. RF ATL
|6
|Dave Buonocore
|T. Skubal SP DET
|7
|Phil Wombacher
|B. Witt SS KC
|8
|Chris Towers
|K. Tucker RF LAD
|9
|Jesse Severe
|P. Skenes SP PIT
|10
|Peter Clement
|G. Crochet SP BOS
|11
|Nick Fox
|K. Schwarber DH PHI
|12
|Britton Allan
|C. Raleigh C SEA
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Britton Allan
|J. Caminero 3B TB
|14
|Nick Fox
|F. Tatis Jr. RF SD
|15
|Peter Clement
|J. Rodriguez CF SEA
|16
|Jesse Severe
|C. Carroll RF ARI
|17
|Chris Towers
|G. Henderson SS BAL
|18
|Phil Wombacher
|K. Marte 2B ARI
|19
|Dave Buonocore
|N. Kurtz 1B ATH
|20
|George Kurtz
|Y. Yamamoto SP LAD
|21
|Michael Rippe
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|22
|Phil Ponebshek
|B. Woo SP SEA
|23
|B_Don
|E. De La Cruz SS CIN
|24
|Scott White
|J. Chisholm 2B NYY
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Scott White
|F. Lindor SS NYM
|26
|B_Don
|P. Alonso 1B BAL
|27
|Phil Ponebshek
|M. Machado 3B SD
|28
|Michael Rippe
|T. Turner SS PHI
|29
|George Kurtz
|M. Olson 1B ATL
|30
|Dave Buonocore
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|31
|Phil Wombacher
|R. Devers DH SF
|32
|Chris Towers
|Y. Alvarez DH HOU
|33
|Jesse Severe
|J. Chourio CF MIL
|34
|Peter Clement
|B. Rooker DH ATH
|35
|Nick Fox
|C. Sanchez SP PHI
|36
|Britton Allan
|M. Betts SS LAD
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Britton Allan
|F. Freeman 1B LAD
|38
|Nick Fox
|B. Harper 1B PHI
|39
|Peter Clement
|M. Garcia 3B KC
|40
|Jesse Severe
|M. Fried SP NYY
|41
|Chris Towers
|L. Gilbert SP SEA
|42
|Phil Wombacher
|C. Sale SP ATL
|43
|Dave Buonocore
|R. Anthony RF BOS
|44
|George Kurtz
|A. Bregman 3B CHC
|45
|Michael Rippe
|C. Ragans SP KC
|46
|Phil Ponebshek
|L. Webb SP SF
|47
|B_Don
|H. Brown SP HOU
|48
|Scott White
|B. Turang 2B MIL
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Scott White
|J. Naylor 1B SEA
|50
|B_Don
|J. Wood LF WAS
|51
|Phil Ponebshek
|B. Buxton CF MIN
|52
|Michael Rippe
|M. Miller RP SD
|53
|George Kurtz
|F. Peralta SP NYM
|54
|Dave Buonocore
|W. Langford LF TEX
|55
|Phil Wombacher
|C. Bellinger LF NYY
|56
|Chris Towers
|J. deGrom SP TEX
|57
|Jesse Severe
|C. Seager SS TEX
|58
|Peter Clement
|G. Perdomo SS ARI
|59
|Nick Fox
|F. Valdez SP DET
|60
|Britton Allan
|K. Bradish SP BAL
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Britton Allan
|D. Cease SP TOR
|62
|Nick Fox
|A. Riley 3B ATL
|63
|Peter Clement
|V. Pasquantino 1B KC
|64
|Jesse Severe
|G. Kirby SP SEA
|65
|Chris Towers
|J. Luzardo SP PHI
|66
|Phil Wombacher
|J. Merrill CF SD
|67
|Dave Buonocore
|E. Diaz RP LAD
|68
|George Kurtz
|A. Munoz RP SEA
|69
|Michael Rippe
|S. Langeliers C ATH
|70
|Phil Ponebshek
|J. Altuve 2B HOU
|71
|B_Don
|J. Duran LF BOS
|72
|Scott White
|G. Springer DH TOR
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Scott White
|J. Ryan SP MIN
|74
|B_Don
|J. Duran RP PHI
|75
|Phil Ponebshek
|H. Goodman C COL
|76
|Michael Rippe
|E. Perez SP MIA
|77
|George Kurtz
|N. McLean SP NYM
|78
|Dave Buonocore
|B. Bichette SS NYM
|79
|Phil Wombacher
|M. Boyd SP CHC
|80
|Chris Towers
|E. Suarez 3B CIN
|81
|Jesse Severe
|K. Gausman SP TOR
|82
|Peter Clement
|N. Pivetta SP SD
|83
|Nick Fox
|B. Rice 1B NYY
|84
|Britton Allan
|B. Lowe 2B PIT
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Britton Allan
|J. Marsee CF MIA
|86
|Nick Fox
|R. Greene LF DET
|87
|Peter Clement
|W. Contreras C MIL
|88
|Jesse Severe
|M. Busch 1B CHC
|89
|Chris Towers
|C. Schlittler SP NYY
|90
|Phil Wombacher
|C. Yelich DH MIL
|91
|Dave Buonocore
|O. Albies 2B ATL
|92
|George Kurtz
|Z. Neto SS LAA
|93
|Michael Rippe
|C. Smith RP CLE
|94
|Phil Ponebshek
|Z. Wheeler SP PHI
|95
|B_Don
|E. Sheehan SP LAD
|96
|Scott White
|C. Burns SP CIN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Scott White
|N. Lodolo SP CIN
|98
|B_Don
|T. Glasnow SP LAD
|99
|Phil Ponebshek
|S. Imanaga SP CHC
|100
|Michael Rippe
|T. Rogers SP BAL
|101
|George Kurtz
|N. Eovaldi SP TEX
|102
|Dave Buonocore
|A. Ramirez C MIA
|103
|Phil Wombacher
|W. Smith C LAD
|104
|Chris Towers
|R. Arozarena LF SEA
|105
|Jesse Severe
|B. Reynolds RF PIT
|106
|Peter Clement
|N. Hoerner 2B CHC
|107
|Nick Fox
|L. Keaschall 2B MIN
|108
|Britton Allan
|C. Horton SP CHC
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Britton Allan
|S. Strider SP ATL
|110
|Nick Fox
|D. Bednar RP NYY
|111
|Peter Clement
|R. Pepiot SP TB
|112
|Jesse Severe
|T. Megill RP MIL
|113
|Chris Towers
|T. Soderstrom LF ATH
|114
|Phil Wombacher
|M. Chapman 3B SF
|115
|Dave Buonocore
|B. Chandler SP PIT
|116
|George Kurtz
|O. Cruz CF PIT
|117
|Michael Rippe
|K. Bubic SP KC
|118
|Phil Ponebshek
|K. Stowers LF MIA
|119
|B_Don
|J. Misiorowski SP MIL
|120
|Scott White
|S. Suzuki DH CHC
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Scott White
|J. Pena SS HOU
|122
|B_Don
|A. Chapman RP BOS
|123
|Phil Ponebshek
|S. Stewart 1B CIN
|124
|Michael Rippe
|J. Caglianone RF KC
|125
|George Kurtz
|D. Varsho CF TOR
|126
|Dave Buonocore
|K. Griffin SS PIT
|127
|Phil Wombacher
|T. Imai SP HOU
|128
|Chris Towers
|S. Alcantara SP MIA
|129
|Jesse Severe
|R. Suarez SP BOS
|130
|Peter Clement
|C. Rodon SP NYY
|131
|Nick Fox
|T. Yesavage SP TOR
|132
|Britton Allan
|B. Nimmo LF TEX
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Britton Allan
|D. Palencia RP CHC
|134
|Nick Fox
|J. Wilson SS ATH
|135
|Peter Clement
|T. Ward LF BAL
|136
|Jesse Severe
|L. Castillo SP SEA
|137
|Chris Towers
|D. Williams RP NYM
|138
|Phil Wombacher
|M. Trout DH LAA
|139
|Dave Buonocore
|K. Okamoto 3B TOR
|140
|George Kurtz
|B. Woodruff SP MIL
|141
|Michael Rippe
|M. McLain 2B CIN
|142
|Phil Ponebshek
|R. Helsley RP BAL
|143
|B_Don
|N. Martinez SP TB
|144
|Scott White
|G. Williams SP CLE
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Scott White
|S. Gray SP BOS
|146
|B_Don
|R. Ray SP SF
|147
|Phil Ponebshek
|K. McGonigle SS DET
|148
|Michael Rippe
|B. Snell SP LAD
|149
|George Kurtz
|J. Hoffman RP TOR
|150
|Dave Buonocore
|R. Iglesias RP ATL
|151
|Phil Wombacher
|H. Greene SP CIN
|152
|Chris Towers
|R. Nelson SP ARI
|153
|Jesse Severe
|C. Keith DH DET
|154
|Peter Clement
|M. King SP SD
|155
|Nick Fox
|J. Musgrove SP SD
|156
|Britton Allan
|J. Aranda 1B TB
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Britton Allan
|J. Adell CF LAA
|158
|Nick Fox
|L. Robert CF NYM
|159
|Peter Clement
|E. Pagan RP CIN
|160
|Jesse Severe
|C. Correa SS HOU
|161
|Chris Towers
|S. Kwan LF CLE
|162
|Phil Wombacher
|K. Jansen RP DET
|163
|Dave Buonocore
|J. Leiter SP TEX
|164
|George Kurtz
|L. Butler RF ATH
|165
|Michael Rippe
|G. Cole SP NYY
|166
|Phil Ponebshek
|Y. Diaz DH TB
|167
|B_Don
|N. Marte RF CIN
|168
|Scott White
|C. Abrams SS WAS
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Scott White
|I. Happ LF CHC
|170
|B_Don
|D. Rasmussen SP TB
|171
|Phil Ponebshek
|P. Fairbanks RP MIA
|172
|Michael Rippe
|J. Hader RP HOU
|173
|George Kurtz
|M. Gore SP TEX
|174
|Dave Buonocore
|T. Hernandez RF LAD
|175
|Phil Wombacher
|A. Abbott SP CIN
|176
|Chris Towers
|J. Polanco DH NYM
|177
|Jesse Severe
|A. Kirk C TOR
|178
|Peter Clement
|C. Estevez RP KC
|179
|Nick Fox
|N. Cameron SP KC
|180
|Britton Allan
|E. Cabrera SP CHC
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Britton Allan
|B. Abreu RP HOU
|182
|Nick Fox
|T. Bibee SP CLE
|183
|Peter Clement
|W. Adames SS SF
|184
|Jesse Severe
|G. Jax RP TB
|185
|Chris Towers
|D. Baldwin C ATL
|186
|Phil Wombacher
|J. Wetherholt SS STL
|187
|Dave Buonocore
|S. Basallo C BAL
|188
|George Kurtz
|S. Perez C KC
|189
|Michael Rippe
|I. Herrera DH STL
|190
|Phil Ponebshek
|S. McClanahan SP TB
|191
|B_Don
|G. Rodriguez SP LAA
|192
|Scott White
|M. Burrows SP HOU
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Scott White
|C. Ponce RP TOR
|194
|B_Don
|C. Rafaela CF BOS
|195
|Phil Ponebshek
|E. Tovar SS COL
|196
|Michael Rippe
|M. Harris CF ATL
|197
|George Kurtz
|B. Donovan 2B SEA
|198
|Dave Buonocore
|C. Durbin 3B BOS
|199
|Phil Wombacher
|B. Ashcraft RP PIT
|200
|Chris Towers
|S. Baz SP BAL
|201
|Jesse Severe
|S. Frelick RF MIL
|202
|Peter Clement
|A. Nola SP PHI
|203
|Nick Fox
|S. Smith SP CHW
|204
|Britton Allan
|A. Burleson LF STL
|Round 18
|Pos
|Team
|Player
|205
|Britton Allan
|R. Weathers SP NYY
|206
|Nick Fox
|A. Barger 3B TOR
|207
|Peter Clement
|P. Messick SP CLE
|208
|Jesse Severe
|X. Bogaerts SS SD
|209
|Chris Towers
|D. Lile RF WAS
|210
|Phil Wombacher
|B. Eldridge DH SF
|211
|Dave Buonocore
|C. Early SP BOS
|212
|George Kurtz
|M. Muncy 3B LAD
|213
|Michael Rippe
|R. Laureano LF SD
|214
|Phil Ponebshek
|K. Senga SP NYM
|215
|B_Don
|L. Arraez 1B SF
|216
|Scott White
|Z. Gallen SP ARI
|Round 19
|Pos
|Team
|Player
|217
|Scott White
|A. Rutschman C BAL
|218
|B_Don
|J. Cantillo RP CLE
|219
|Phil Ponebshek
|S. Horwitz 1B PIT
|220
|Michael Rippe
|C. Jensen C KC
|221
|George Kurtz
|B. Miller SP SEA
|222
|Dave Buonocore
|J. Caballero RF NYY
|223
|Phil Wombacher
|S. Lugo SP KC
|224
|Chris Towers
|M. Kelly SP ARI
|225
|Jesse Severe
|C. Simpson CF TB
|226
|Peter Clement
|S. Torkelson 1B DET
|227
|Nick Fox
|J. Flaherty SP DET
|228
|Britton Allan
|J. Soriano SP LAA
|Round 20
|Pos
|Team
|Player
|229
|Britton Allan
|M. Ballesteros DH CHC
|230
|Nick Fox
|A. Uribe RP MIL
|231
|Peter Clement
|G. Torres 2B DET
|232
|Jesse Severe
|C. Mize SP DET
|233
|Chris Towers
|R. Detmers RP LAA
|234
|Phil Wombacher
|J. Lopez SP ATH
|235
|Dave Buonocore
|L. Weaver RP NYM
|236
|George Kurtz
|G. Stanton DH NYY
|237
|Michael Rippe
|K. Harrison SP MIL
|238
|Phil Ponebshek
|R. Lopez SP ATL
|239
|B_Don
|Y. Diaz C HOU
|240
|Scott White
|S. Bieber SP TOR
|Round 21
|Pos
|Team
|Player
|241
|Scott White
|D. Santana RP PIT
|242
|B_Don
|A. Pages CF LAD
|243
|Phil Ponebshek
|B. Baty 3B NYM
|244
|Michael Rippe
|A. Painter SP PHI
|245
|George Kurtz
|T. Story SS BOS
|246
|Dave Buonocore
|R. Ryan SP LAD
|247
|Phil Wombacher
|J. Smith SS TEX
|248
|Chris Towers
|I. Paredes 3B HOU
|249
|Jesse Severe
|M. Semien 2B NYM
|250
|Peter Clement
|T. Mahle SP SF
|251
|Nick Fox
|R. O'Brien RP STL
|252
|Britton Allan
|M. Murakami 1B CHW
