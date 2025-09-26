Brewers' Robert Gasser: Set for opener duties
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gasser is expected to open Saturday's game against the Reds, Adam McCalvy of MLB.com reports.
Gasser is expected to serve as an opener for Jacob Misiorowski on Saturday, marking Gasser's second start since being recalled from Triple-A on Sept. 21. He threw three innings in his first start, but it's unclear how long he'll go Saturday.
More News
-
Brewers' Robert Gasser: Yields two runs in season debut•
-
Brewers' Robert Gasser: Called up, will start Sunday•
-
Brewers' Robert Gasser: Activated, optioned to Triple-A•
-
Brewers' Robert Gasser: Completes eighth rehab start•
-
Brewers' Robert Gasser: Shines in latest rehab start•
-
Brewers' Robert Gasser: Rehab shifted to Triple-A•