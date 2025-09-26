default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Gasser is expected to open Saturday's game against the Reds, Adam McCalvy of MLB.com reports.

Gasser is expected to serve as an opener for Jacob Misiorowski on Saturday, marking Gasser's second start since being recalled from Triple-A on Sept. 21. He threw three innings in his first start, but it's unclear how long he'll go Saturday.

More News