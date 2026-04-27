Diamondbacks' Nolan Arenado: Multiple hits Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Arenado went 2-for-3 with a walk and two runs scored in Sunday's 12-7 win over the Padres.
Arenado extended a hit streak to five games and recorded his seventh multi-hit game over the last 11 contests. He's gone 17-for-41 (.415) during that stretch with four home runs, 11 RBI and 10 runs scored. The 35-year-old third baseman has turned around a season that started with a .167 average and two RBI over the first 13 games.
