Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are therefore subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 25 (Sept. 7-13). All information is up to date as of late Sunday.
Must-start, all formats
|1
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
|
vs
|
vs
|2
|3
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
|
vs
|
@
|4
Y. Yamamoto SP LAD Yoshinobu Yamamoto SP LAD
|
vs
|
@
|5
Advisable in most cases
|6
|7
|8
S. Burke SP CHW Sean Burke SP CHW
|
vs
|
@
|9
A. Painter SP PHI Andrew Painter SP PHI
|
vs
|
@
|10
|11
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
|
vs
|
@
|12
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
|
@
|
@
Better left for points leagues
|13
E. Perez SP MIA Eury Perez SP MIA
|
vs
|
vs
|14
F. Peralta SP TB Freddy Peralta SP TB
|
@
|
vs
|15
M. Boyd SP CHC Matthew Boyd SP CHC
|
@
|
vs
|16
N. Pivetta RP SD Nick Pivetta RP SD
|
vs
|
@
|17
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
|
@
|
vs
No thanks
|18
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
|
@
|
vs
|19
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
|
@
|
@
|20
G. Rodriguez SP LAA Grayson Rodriguez SP LAA
|
@
|
@
|21
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
|
@
|
@
|22
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
|
@
|
@
|23
C. Bradford SP TEX Cody Bradford SP TEX
|
@
|
@
|24
|25
G. Holmes SP ATL Grant Holmes SP ATL
|
@
|
vs
|26
J. Irvin SP WAS Jake Irvin SP WAS
|
@
|
vs
|27
G. Hughes SP COL Gabriel Hughes SP COL
|
@
|
@