Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are therefore subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 25 (Sept. 7-13). All information is up to date as of late Sunday.

Must-start, all formats
1
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
vs
COL
Colorado
 		vs
NYM
N.Y. Mets
2
D. Cease SP TOR Dylan Cease SP TOR
@
ATH
Athletics
 		vs
BAL
Baltimore
3
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
vs
ATL
Atlanta
 		@
ATL
Atlanta
4
Y. Yamamoto SP LAD Yoshinobu Yamamoto SP LAD
vs
CIN
Cincinnati
 		@
MIA
Miami
5
T. Rogers SP BAL Trevor Rogers SP BAL
vs
CLE
Cleveland
 		@
TOR
Toronto
Advisable in most cases
6
J. Lopez SP ATH Jacob Lopez SP ATH
vs
TOR
Toronto
 		vs
SEA
Seattle
7
L. Webb SP SF Logan Webb SP SF
vs
STL
St. Louis
 		vs
SD
San Diego
8
S. Burke SP CHW Sean Burke SP CHW
vs
PIT
Pittsburgh
 		@
STL
St. Louis
9
A. Painter SP PHI Andrew Painter SP PHI
vs
HOU
Houston
 		@
ATL
Atlanta
10
T. Melton SP DET Troy Melton SP DET
vs
MIN
Minnesota
 		vs
COL
Colorado
11
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
vs
ARI
Arizona
 		@
BOS
Boston
12
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
@
PHI
Philadelphia
 		@
TB
Tampa Bay
Better left for points leagues
13
E. Perez SP MIA Eury Perez SP MIA
vs
NYM
N.Y. Mets
 		vs
LAD
L.A. Dodgers
14
F. Peralta SP TB Freddy Peralta SP TB
@
ATL
Atlanta
 		vs
HOU
Houston
15
M. Boyd SP CHC Matthew Boyd SP CHC
@
MIL
Milwaukee
 		vs
PIT
Pittsburgh
16
N. Pivetta RP SD Nick Pivetta RP SD
vs
WAS
Washington
 		@
SF
San Francisco
17
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
@
DET
Detroit
 		vs
CLE
Cleveland
No thanks
18
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
@
SF
San Francisco
 		vs
CHW
Chi. White Sox
19
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
@
BAL
Baltimore
 		@
MIN
Minnesota
20
G. Rodriguez SP LAA Grayson Rodriguez SP LAA
@
BOS
Boston
 		@
WAS
Washington
21
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
@
CHW
Chi. White Sox
 		@
CHC
Chi. Cubs
22
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
@
LAD
L.A. Dodgers
 		@
MIL
Milwaukee
23
C. Bradford SP TEX Cody Bradford SP TEX
@
SEA
Seattle
 		@
ARI
Arizona
24
B. Miller SP SEA Bryce Miller SP SEA
vs
TEX
Texas
 		@
ATH
Athletics
25
G. Holmes SP ATL Grant Holmes SP ATL
@
PHI
Philadelphia
 		vs
PHI
Philadelphia
26
J. Irvin SP WAS Jake Irvin SP WAS
@
SD
San Diego
 		vs
LAA
L.A. Angels
27
G. Hughes SP COL Gabriel Hughes SP COL
@
NYY
N.Y. Yankees
 		@
DET
Detroit
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