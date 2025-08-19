Marlins' Cal Quantrill: Placed on outright waivers
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Marlins placed Quantrill on outright waivers Tuesday, Ken Rosenthal of The Athletic reports.
Given his $3.5 million salary, Quantrill is a good bet to clear waivers. The Marlins would have the ability to retain him at that point, although it's likelier the veteran right-hander will be cut loose. Quantrill has posted a 5.50 ERA and 82:30 K:BB over 109.2 innings this season and an 11.25 ERA in three starts this month.
More News
-
Marlins' Cal Quantrill: Hit hard in loss•
-
Marlins' Cal Quantrill: Early exit in no-decision•
-
Marlins' Cal Quantrill: Hammered for seven runs•
-
Marlins' Cal Quantrill: Tosses five scoreless frames•
-
Marlins' Cal Quantrill: Goes five strong in no-decision•
-
Marlins' Cal Quantrill: Blanks KC in quality start•