Marlins' Deyvison De Los Santos: Returning to minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
De Los Santos will be optioned to Triple-A Jacksonville on Sunday, Daniel Alvarez-Montes of ElExtraBase.com reports.
De Los Santos was recalled April 10 and has started two games since. He has one hit across five at-bats in that span, though he'll return to Jacksonville in a corresponding move for the return of Kyle Stowers (oblique).
More News
-
Marlins' Deyvison De Los Santos: Recalled from Triple-A•
-
Marlins' Deyvison De Los Santos: Set to be recalled•
-
Marlins' Deyvison De Los Santos: Headed back to minors•
-
Marlins' Deyvison De Los Santos: Bangs out double in season debut•
-
Marlins' Deyvison De Los Santos: Officially promoted•
-
Marlins' Deyvison De Los Santos: Joining big club•