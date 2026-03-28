Clippers' Isaiah Jackson: Won't return Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (ankle) won't return to Friday's game against Indiana, according to Lauren Rosen of FanDuel Sports Network SoCal.
Jackson exited in the fourth quarter because of a sprained right ankle. He will finish the contest with four points (2-2 FG, 0-2 FT) and four rebounds in 14 minutes. If the 24-year-old can't play Sunday versus Milwaukee, Nicolas Batum should see more action.
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