Knicks' Jordan Clarkson: Pops for 15 points
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clarkson amassed 15 points (6-15 FG, 3-7 3Pt), two rebounds, one block and one steal in 27 minutes during Tuesday's 124-113 victory over the Spurs.
Clarkson scored at least 15 points for just the sixth time this season, helping the Knicks to an impressive victory in the NBA Cup. Despite a proven ability to score off the bench, Clarkson has been mostly disappointing this season, averaging just 9.6 points and 1.1 three-pointers in 19.8 minutes per game. At best, he should be viewed as a streaming option in fantasy leagues for anyone desperate for points.
