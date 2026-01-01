Knicks' Jordan Clarkson: Pops for 20 points
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clarkson finished with 20 points (8-17 FG, 4-6 3Pt), two rebounds and two assists over 24 minutes before fouling out of Wednesday's 134-132 loss to the Spurs.
Clarkson scored at least 20 points for just the third time this season, a welcome sight for anyone who happened to stream him in. Outside of a few solid performances, Clarkson has been mostly disappointing, averaging 10.4 points and 1.5 three-pointers in 20.5 minutes per game.
