Mavericks' D'Angelo Russell: Doubtful for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Russell (illness) is now doubtful for Tuesday's game versus Boston.
This news is unlikely to have a major impact in fantasy hoops, as Russell hasn't seen rotation minutes for Dallas since Jan. 10.
