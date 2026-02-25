Mavericks' Khris Middleton: Listed as questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Middleton (shoulder) is listed as questionable for Thursday's game against the Kings.
Middleton sustained a right shoulder stinger in Tuesday's game and did not return. Now, the issue puts his availability at risk for Thursday's contest -- the first of a back-to-back set. Middleton has started in each of his last three appearances.
