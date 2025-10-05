Nuggets' Hunter Tyson: Available Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tyson (undisclosed) is available for Saturday's preseason game against the Timberwolves, Katy Winge of Altitude Sports reports.
Tyson will suit up in Saturday's preseason opener after missing the club's final three Summer League games due to an undisclosed issue. The 25-year-old forward appeared in 51 regular-season games (two starts) last season, during which he averaged 2.6 points and 1.5 rebounds across 7.8 minutes per contest.
