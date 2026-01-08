Pelicans' Karlo Matkovic: Inserted into starting lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Matkovic is in the Pelicans' starting lineup against the Hawks on Wednesday.
Matkovic will make his second start in three games due to the absence of Herbert Jones (ankle). Matkovic logged four points, six rebounds, one assist and two blocks over 24 minutes in his last start against the Heat on Sunday.
