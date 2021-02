It's official: The NL-only draft pool is easier than the AL this year. Our latest Head-to-Head points mock, as compared to the AL-only one that came before it, was enough confirmation for me

It's easier on the front end, with 17 of the top 24 highest-drafted players being in the NL. It's easier on the back end, offering a higher caliber of starting pitcher for those last few roster spots.

In fact, starting pitcher is where the difference is most evident. Going by FantasyPros ADP, 12 of the top 15 starting pitchers are in the NL. Fittingly, there wasn't the same desperation in the early rounds of this mock, with everyone reaching for something purely out of scarcity. In fact, the first two rounds weren't so unlike what you'd see in a standard mixed league.

In addition to starting pitcher, the NL is probably the strongest at first base, which is a departure from past years. There are more than enough quality options to go around in a 10-team league. Third base is pretty strong, too, especially if you're a believer in Ke'Bryan Hayes and Alec Bohm. Shortstop of course offers its share of studs, but the drop-off is steep after the top nine or so. Some of us were having to stretch in the outfield, too, even in a three-outfielder league.

At the time of this draft, Justin Turner (Round 11), Mark Melancon (Round 15) and Trevor Rosenthal (Round 17) were all still free agents, which might explain why they fell. There were fairly strong indicators all would return to the NL, but no one could say for sure what roles Rosenthal and Melancon would fill. For other free agents like Taijuan Walker (Round 9) and James Paxton (Round 10), there was no telling where they'd ultimately wind up.

Here's who took part in this draft:

1) George Maselli, CBS Sports

2) Crosby Spencer, RotoFanatic (@crosbyspencer1)

3) Kayla Van Horn, former Podcast League participant

4) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

5) Richardo, Razzball (@RichardoPL83)

6) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)

7) Rhys White, Six Man Rotation (@RhysBWhite)

8) B_Don, Razzball (@RazzBDon)

9) Phil Ponebshek, Patton & Company

10) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)

Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 George Maselli J. deGrom SP NYM 2 Crosby Spencer J. Soto LF WAS 3 Kayla Van Horn M. Betts RF LAD 4 Scott White R. Acuna CF ATL 5 Richardo F. Tatis SS SD 6 Chris Towers F. Freeman 1B ATL 7 Rhys White C. Yelich LF MIL 8 B_Don T. Bauer SP CIN 9 Phil Ponebshek C. Kershaw SP LAD 10 Chris Mitchell T. Turner SS WAS Round 2 Pos Team Player 11 Chris Mitchell W. Buehler SP LAD 12 Phil Ponebshek F. Lindor SS NYM 13 B_Don B. Harper RF PHI 14 Rhys White T. Story SS COL 15 Chris Towers L. Castillo SP CIN 16 Richardo Y. Darvish SP SD 17 Scott White A. Nola SP PHI 18 Kayla Van Horn J. Flaherty SP STL 19 Crosby Spencer C. Bellinger CF LAD 20 George Maselli M. Scherzer SP WAS Round 3 Pos Team Player 21 George Maselli C. Seager SS LAD 22 Crosby Spencer B. Woodruff SP MIL 23 Kayla Van Horn Z. Gallen SP ARI 24 Scott White M. Machado 3B SD 25 Richardo O. Albies 2B ATL 26 Chris Towers M. Ozuna DH ATL 27 Rhys White N. Arenado 3B STL 28 B_Don B. Snell SP SD 29 Phil Ponebshek P. Alonso 1B NYM 30 Chris Mitchell D. Lamet SP SD Round 4 Pos Team Player 31 Chris Mitchell S. Strasburg SP WAS 32 Phil Ponebshek C. Carrasco SP NYM 33 B_Don K. Marte 2B ARI 34 Rhys White K. Hendricks SP CHC 35 Chris Towers E. Suarez 3B CIN 36 Richardo J. Realmuto C PHI 37 Scott White C. Burnes SP MIL 38 Kayla Van Horn K. Hiura 2B MIL 39 Crosby Spencer S. Gray SP CIN 40 George Maselli M. Fried SP ATL Round 5 Pos Team Player 41 George Maselli N. Castellanos RF CIN 42 Crosby Spencer M. Conforto RF NYM 43 Kayla Van Horn C. Blackmon RF COL 44 Scott White Z. Wheeler SP PHI 45 Richardo C. Paddack SP SD 46 Chris Towers A. Rizzo 1B CHC 47 Rhys White P. Corbin SP WAS 48 B_Don M. Muncy 1B LAD 49 Phil Ponebshek C. Morton SP ATL 50 Chris Mitchell P. Goldschmidt 1B STL Round 6 Pos Team Player 51 Chris Mitchell K. Bryant 3B CHC 52 Phil Ponebshek S. Marte CF MIA 53 B_Don J. Baez SS CHC 54 Rhys White T. Grisham CF SD 55 Chris Towers S. Sanchez SP MIA 56 Richardo I. Anderson SP ATL 57 Scott White D. Swanson SS ATL 58 Kayla Van Horn D. Smith 1B NYM 59 Crosby Spencer M. Moustakas 2B CIN 60 George Maselli M. Soroka SP ATL Round 7 Pos Team Player 61 George Maselli J. Hader RP MIL 62 Crosby Spencer J. Musgrove SP SD 63 Kayla Van Horn J. Urias SP LAD 64 Scott White J. McNeil LF NYM 65 Richardo T. Pham LF SD 66 Chris Towers S. Alcantara SP MIA 67 Rhys White W. Myers RF SD 68 B_Don A. Bohm 3B PHI 69 Phil Ponebshek W. Contreras C CHC 70 Chris Mitchell M. Stroman SP NYM Round 8 Pos Team Player 71 Chris Mitchell K. Jansen RP LAD 72 Phil Ponebshek B. Hand RP WAS 73 B_Don D. May SP LAD 74 Rhys White W. Smith C LAD 75 Chris Towers P. Lopez SP MIA 76 Richardo G. Marquez SP COL 77 Scott White K. Gausman SP SF 78 Kayla Van Horn K. Hayes 3B PIT 79 Crosby Spencer E. Diaz RP NYM 80 George Maselli J. Bell 1B WAS Round 9 Pos Team Player 81 George Maselli T. d'Arnaud C ATL 82 Crosby Spencer K. Schwarber LF WAS 83 Kayla Van Horn D. Price SP LAD 84 Scott White Mike Yastrzemski OF SF 85 Richardo T. Edman 3B STL 86 Chris Towers I. Happ CF CHC 87 Rhys White T. Mahle SP CIN 88 B_Don Taijuan Walker SP Unaffiliated 89 Phil Ponebshek K. Calhoun RF ARI 90 Chris Mitchell M. Bumgarner SP ARI Round 10 Pos Team Player 91 Chris Mitchell Jon Berti 2B MIA 92 Phil Ponebshek C. Kimbrel RP CHC 93 B_Don K. Wright SP ATL 94 Rhys White T. Gonsolin SP LAD 95 Chris Towers Z. Eflin SP PHI 96 Richardo D. Williams RP MIL 97 Scott White R. Hoskins 1B PHI 98 Kayla Van Horn N. Syndergaard SP NYM 99 Crosby Spencer James Paxton SP Unaffiliated 100 George Maselli J. Davis 3B NYM Round 11 Pos Team Player 101 George Maselli A. Riley 3B ATL 102 Crosby Spencer D. Gregorius SS PHI 103 Kayla Van Horn H. Kim SS SD 104 Scott White D. Carlson RF STL 105 Richardo E. Hosmer 1B SD 106 Chris Towers J. Winker DH CIN 107 Rhys White T. La Stella 2B SF 108 B_Don N. Senzel CF CIN 109 Phil Ponebshek J. Turner 3B LAD 110 Chris Mitchell V. Robles CF WAS Round 12 Pos Team Player 111 Chris Mitchell C. Martinez SP STL 112 Phil Ponebshek M. Keller SP PIT 113 B_Don M. Gore SP SD 114 Rhys White B. Anderson 3B MIA 115 Chris Towers A. Wood SP SF 116 Richardo K. Kim SP STL 117 Scott White D. Pomeranz RP SD 118 Kayla Van Horn A. Garrett RP CIN 119 Crosby Spencer A. McCutchen LF PHI 120 George Maselli D. Smyly SP ATL Round 13 Pos Team Player 121 George Maselli Z. Davies SP CHC 122 Crosby Spencer J. Segura 2B PHI 123 Kayla Van Horn S. Howard SP PHI 124 Scott White E. Hernandez SP MIA 125 Richardo A. Pollock LF LAD 126 Chris Towers R. Rodriguez RP PIT 127 Rhys White J. Cronenworth 2B SD 128 B_Don C. Pache LF ATL 129 Phil Ponebshek J. Votto 1B CIN 130 Chris Mitchell K. Wong 2B MIL Round 14 Pos Team Player 131 Chris Mitchell B. Nimmo CF NYM 132 Phil Ponebshek L. Cain CF MIL 133 B_Don J. Pederson LF CHC 134 Rhys White P. DeJong SS STL 135 Chris Towers A. DeSclafani SP SF 136 Richardo C. Walker 1B ARI 137 Scott White A. Alzolay SP CHC 138 Kayla Van Horn L. Weaver SP ARI 139 Crosby Spencer W. Smith RP ATL 140 George Maselli G. Hampson CF COL Round 15 Pos Team Player 141 George Maselli M. Melancon RP ATL 142 Crosby Spencer E. Escobar 3B ARI 143 Kayla Van Horn D. Peralta LF ARI 144 Scott White A. Wainwright SP STL 145 Richardo C. Smith SP ARI 146 Chris Towers D. Varsho CF ARI 147 Rhys White S. Lugo RP NYM 148 B_Don E. Lauer SP MIL 149 Phil Ponebshek J. Profar LF SD 150 Chris Mitchell G. Lux 2B LAD Round 16 Pos Team Player 151 Chris Mitchell R. Tapia LF COL 152 Phil Ponebshek M. Moore SP PHI 153 B_Don J. Hicks RP STL 154 Rhys White C. Taylor LF LAD 155 Chris Towers N. Ahmed SS ARI 156 Richardo J. Lindblom SP MIL 157 Scott White A. Nola C SD 158 Kayla Van Horn Giovanny Gallegos RP STL 159 Crosby Spencer J. McCann C NYM 160 George Maselli A. Duvall LF ATL Round 17 Pos Team Player 161 George Maselli K. Pillar CF COL 162 Crosby Spencer E. Rios 3B LAD 163 Kayla Van Horn G. Cooper DH MIA 164 Scott White T. Rosenthal RP SD 165 Richardo H. Neris RP PHI 166 Chris Towers S. Castro 2B WAS 167 Rhys White L. Sims RP CIN 168 B_Don J. Chisholm 2B MIA 169 Phil Ponebshek T. Rainey RP WAS 170 Chris Mitchell M. Lorenzen RP CIN Round 18 Pos Team Player 171 Chris Mitchell C. Kieboom 3B WAS 172 Phil Ponebshek B. Belt 1B SF 173 B_Don A. Bradley RP PHI 174 Rhys White A. Garcia CF MIL 175 Chris Towers M. Kelly SP ARI 176 Richardo B. Reynolds LF PIT 177 Scott White J. Aguilar 1B MIA 178 Kayla Van Horn C. Kelly C ARI 179 Crosby Spencer M. Mikolas SP STL 180 George Maselli T. Rogers SP MIA Round 19 Pos Team Player 181 George Maselli A. Mills SP CHC 182 Crosby Spencer J. Lucchesi SP NYM 183 Kayla Van Horn B. Rodgers 2B COL 184 Scott White M. Wisler RP SF 185 Richardo J. Lester SP WAS 186 Chris Towers J. Gray SP COL 187 Rhys White A. Houser SP MIL 188 B_Don T. Toussaint SP ATL 189 Phil Ponebshek J. Cueto SP SF 190 Chris Mitchell F. Peralta RP MIL Round 20 Pos Team Player 191 Chris Mitchell O. Narvaez C MIL 192 Phil Ponebshek Jonathan Villar 2B NYM 193 B_Don J. Bart C SF 194 Rhys White E. Cabrera SP MIA 195 Chris Towers T. Antone RP CIN 196 Richardo D. Peterson SP NYM 197 Scott White S. Kingery 2B PHI 198 Kayla Van Horn Brusdar Graterol RP LAD 199 Crosby Spencer A. Dickerson LF SF 200 George Maselli D. Bard RP COL Round 21 Pos Team Player 201 George Maselli J. Heyward RF CHC 202 Crosby Spencer K. Freeland SP COL 203 Kayla Van Horn M. Dubon CF SF 204 Scott White J. Soria RP ARI 205 Richardo R. McMahon 2B COL 206 Chris Towers D. Solano 2B SF 207 Rhys White L. Webb SP SF 208 B_Don V. Velasquez SP PHI 209 Phil Ponebshek B. Posey C SF 210 Chris Mitchell A. Reyes RP STL Team by Team George Maselli Rd Pk Player 1 1 J. deGrom SP NYM 2 20 M. Scherzer SP WAS 3 21 C. Seager SS LAD 4 40 M. Fried SP ATL 5 41 N. Castellanos RF CIN 6 60 M. Soroka SP ATL 7 61 J. Hader RP MIL 8 80 J. Bell 1B WAS 9 81 T. d'Arnaud C ATL 10 100 J. Davis 3B NYM 11 101 A. Riley 3B ATL 12 120 D. Smyly SP ATL 13 121 Z. Davies SP CHC 14 140 G. Hampson CF COL 15 141 M. Melancon RP ATL 16 160 A. Duvall LF ATL 17 161 K. Pillar CF COL 18 180 T. Rogers SP MIA 19 181 A. Mills SP CHC 20 200 D. Bard RP COL 21 201 J. Heyward RF CHC Crosby Spencer Rd Pk Player 1 2 J. Soto LF WAS 2 19 C. Bellinger CF LAD 3 22 B. Woodruff SP MIL 4 39 S. Gray SP CIN 5 42 M. Conforto RF NYM 6 59 M. Moustakas 2B CIN 7 62 J. Musgrove SP SD 8 79 E. Diaz RP NYM 9 82 K. Schwarber LF WAS 10 99 James Paxton SP Unaffiliated 11 102 D. Gregorius SS PHI 12 119 A. McCutchen LF PHI 13 122 J. Segura 2B PHI 14 139 W. Smith RP ATL 15 142 E. Escobar 3B ARI 16 159 J. McCann C NYM 17 162 E. Rios 3B LAD 18 179 M. Mikolas SP STL 19 182 J. Lucchesi SP NYM 20 199 A. Dickerson LF SF 21 202 K. Freeland SP COL Kayla Van Horn Rd Pk Player 1 3 M. Betts RF LAD 2 18 J. Flaherty SP STL 3 23 Z. Gallen SP ARI 4 38 K. Hiura 2B MIL 5 43 C. Blackmon RF COL 6 58 D. Smith 1B NYM 7 63 J. Urias SP LAD 8 78 K. Hayes 3B PIT 9 83 D. Price SP LAD 10 98 N. Syndergaard SP NYM 11 103 H. Kim SS SD 12 118 A. Garrett RP CIN 13 123 S. Howard SP PHI 14 138 L. Weaver SP ARI 15 143 D. Peralta LF ARI 16 158 Giovanny Gallegos RP STL 17 163 G. Cooper DH MIA 18 178 C. Kelly C ARI 19 183 B. Rodgers 2B COL 20 198 Brusdar Graterol RP LAD 21 203 M. Dubon CF SF Scott White Rd Pk Player 1 4 R. Acuna CF ATL 2 17 A. Nola SP PHI 3 24 M. Machado 3B SD 4 37 C. Burnes SP MIL 5 44 Z. Wheeler SP PHI 6 57 D. Swanson SS ATL 7 64 J. McNeil LF NYM 8 77 K. Gausman SP SF 9 84 Mike Yastrzemski OF SF 10 97 R. Hoskins 1B PHI 11 104 D. Carlson RF STL 12 117 D. Pomeranz RP SD 13 124 E. Hernandez SP MIA 14 137 A. Alzolay SP CHC 15 144 A. Wainwright SP STL 16 157 A. Nola C SD 17 164 T. Rosenthal RP SD 18 177 J. Aguilar 1B MIA 19 184 M. Wisler RP SF 20 197 S. Kingery 2B PHI 21 204 J. Soria RP ARI Richardo Rd Pk Player 1 5 F. Tatis SS SD 2 16 Y. Darvish SP SD 3 25 O. Albies 2B ATL 4 36 J. Realmuto C PHI 5 45 C. Paddack SP SD 6 56 I. Anderson SP ATL 7 65 T. Pham LF SD 8 76 G. Marquez SP COL 9 85 T. Edman 3B STL 10 96 D. Williams RP MIL 11 105 E. Hosmer 1B SD 12 116 K. Kim SP STL 13 125 A. Pollock LF LAD 14 136 C. Walker 1B ARI 15 145 C. Smith SP ARI 16 156 J. Lindblom SP MIL 17 165 H. Neris RP PHI 18 176 B. Reynolds LF PIT 19 185 J. Lester SP WAS 20 196 D. Peterson SP NYM 21 205 R. McMahon 2B COL Chris Towers Rd Pk Player 1 6 F. Freeman 1B ATL 2 15 L. Castillo SP CIN 3 26 M. Ozuna DH ATL 4 35 E. Suarez 3B CIN 5 46 A. Rizzo 1B CHC 6 55 S. Sanchez SP MIA 7 66 S. Alcantara SP MIA 8 75 P. Lopez SP MIA 9 86 I. Happ CF CHC 10 95 Z. Eflin SP PHI 11 106 J. Winker DH CIN 12 115 A. Wood SP SF 13 126 R. Rodriguez RP PIT 14 135 A. DeSclafani SP SF 15 146 D. Varsho CF ARI 16 155 N. Ahmed SS ARI 17 166 S. Castro 2B WAS 18 175 M. Kelly SP ARI 19 186 J. Gray SP COL 20 195 T. Antone RP CIN 21 206 D. Solano 2B SF Rhys White Rd Pk Player 1 7 C. Yelich LF MIL 2 14 T. Story SS COL 3 27 N. Arenado 3B STL 4 34 K. Hendricks SP CHC 5 47 P. Corbin SP WAS 6 54 T. Grisham CF SD 7 67 W. Myers RF SD 8 74 W. Smith C LAD 9 87 T. Mahle SP CIN 10 94 T. Gonsolin SP LAD 11 107 T. La Stella 2B SF 12 114 B. Anderson 3B MIA 13 127 J. Cronenworth 2B SD 14 134 P. DeJong SS STL 15 147 S. Lugo RP NYM 16 154 C. Taylor LF LAD 17 167 L. Sims RP CIN 18 174 A. Garcia CF MIL 19 187 A. Houser SP MIL 20 194 E. Cabrera SP MIA 21 207 L. Webb SP SF B_Don Rd Pk Player 1 8 T. Bauer SP CIN 2 13 B. Harper RF PHI 3 28 B. Snell SP SD 4 33 K. Marte 2B ARI 5 48 M. Muncy 1B LAD 6 53 J. Baez SS CHC 7 68 A. Bohm 3B PHI 8 73 D. May SP LAD 9 88 Taijuan Walker SP Unaffiliated 10 93 K. Wright SP ATL 11 108 N. Senzel CF CIN 12 113 M. Gore SP SD 13 128 C. Pache LF ATL 14 133 J. Pederson LF CHC 15 148 E. Lauer SP MIL 16 153 J. Hicks RP STL 17 168 J. Chisholm 2B MIA 18 173 A. Bradley RP PHI 19 188 T. Toussaint SP ATL 20 193 J. Bart C SF 21 208 V. Velasquez SP PHI Phil Ponebshek Rd Pk Player 1 9 C. Kershaw SP LAD 2 12 F. Lindor SS NYM 3 29 P. Alonso 1B NYM 4 32 C. Carrasco SP NYM 5 49 C. Morton SP ATL 6 52 S. Marte CF MIA 7 69 W. Contreras C CHC 8 72 B. Hand RP WAS 9 89 K. Calhoun RF ARI 10 92 C. Kimbrel RP CHC 11 109 J. Turner 3B LAD 12 112 M. Keller SP PIT 13 129 J. Votto 1B CIN 14 132 L. Cain CF MIL 15 149 J. Profar LF SD 16 152 M. Moore SP PHI 17 169 T. Rainey RP WAS 18 172 B. Belt 1B SF 19 189 J. Cueto SP SF 20 192 Jonathan Villar 2B NYM 21 209 B. Posey C SF Chris Mitchell Rd Pk Player 1 10 T. Turner SS WAS 2 11 W. Buehler SP LAD 3 30 D. Lamet SP SD 4 31 S. Strasburg SP WAS 5 50 P. Goldschmidt 1B STL 6 51 K. Bryant 3B CHC 7 70 M. Stroman SP NYM 8 71 K. Jansen RP LAD 9 90 M. Bumgarner SP ARI 10 91 Jon Berti 2B MIA 11 110 V. Robles CF WAS 12 111 C. Martinez SP STL 13 130 K. Wong 2B MIL 14 131 B. Nimmo CF NYM 15 150 G. Lux 2B LAD 16 151 R. Tapia LF COL 17 170 M. Lorenzen RP CIN 18 171 C. Kieboom 3B WAS 19 190 F. Peralta RP MIL 20 191 O. Narvaez C MIL 21 210 A. Reyes RP STL

So which 2021 Fantasy baseball sleepers should you snatch in your draft? And which undervalued first baseman can help you win a championship? Visit SportsLine now to get Fantasy baseball rankings for every single position, all from the model that called Will Smith's huge breakout last season, and find out.