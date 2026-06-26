Wimbledon 2026 Draw: Complete men's and women's first round matches, dates, Serena Williams' return

The third grand slam of the season is here as the best players in the world will once again bring their finest all-white outfits and make the trip to the All England Lawn & Tennis Club in London for Wimbledon.
On Friday, Wimbledon released the draws for the men and women, headlined by top seeds Jannik Sinner and Aryna Sabalenka both looking to shake off disappointing early exits from Roland Garros last month to capture another grand slam title. While Sabalenka's struggles and the emergence of Mirra Andreeva as a grand slam champ were expected to the top headlines coming in on the women's side, the biggest story of Wimbledon is the stunning return of 7-time Wimbledon champion Serena Williams.
Williams will play doubles alongside sister Venus and was granted a wild card entry into the singles draw where she will open against Australia's Maya Joint, aiming for her first Wimbledon singles win since 2019 when she reached the finals.
There are seven seeded American women in the draw -- No. 4 Jessica Pegula, No. 6 Amanda Anisimova, No. 7 Coco Gauff, No. 16 Iva Jovic, No. 23 Emma Navarro, No. 26 Madison Keys and No. 28 Ann Li. They each will be looking to snap a decade-long drought for American women at Wimbledon, as Williams is the last American winner on Wimbledon's grass. However, an unfortunate draw for American tennis fans hoping to see as many as possible reach the second week will pit Anisimova against Keys and Gauff against Li in the third round if they can both win their first two matches.
The men's draw once again is without Carlos Alcaraz as he recovers from a wrist injury, opening up opportunities after Sinner proved to be mortal in his shocking early exit from Roland Garros where he struggled in the heat. That means the six seeded American men in the field -- No. 4 Ben Shelton, No. 6 Taylor Fritz, No. 16 Learner Tien, No. 17 Frances Tiafoe, No. 21 Tommy Paul, No. 28 Brandon Nakashima -- will have their sights set on a visit to the second week as the American men's grand slam drought since 2003 continues.
Of that group, Fritz drew the toughest early test as he'll face a true road game environment in his opening match against Jack Draper of Great Britain, who was the world No. 4 last year but has dropped out of the top 100 due to a back injury he is just starting to come back from.
Below you can find the complete draws for the singles competitions at Wimbledon over the next fortnight.
Gentlemen's Singles draw/bracket
1. Jannik Sinner vs. Miromir Kecmanovic
Nuno Borges vs. Tristan Boyer
Aleksandr Vukic vs. Jenson Brooksby
31. Ignacio Buse vs. Emiliano Nava
23. Rafael Jodar vs. Felix Gill
Denis Shapovalov vs. Pablo Carreno Busta
Shintaro Mochizuki vs. Max Basing
14. Luciano Darderi vs. Ethan Quinn
11. Casper Ruud vs. Hubert Hurkacz
Hamad Medjedovic vs. Sebastian Ofner
S.W. Kwon vs. Martin Landaluce
21. Tommy Paul vs. Alexandre Muller
28. Brandon Nakashima vs. Jack Pinnington Jones
Jan Lennard Struff vs. Sebastian Baez
Camilio Ugo Carabelli vs. Daniel Merida
8. Daniil Medvedev vs. Marin Cilic
3. Felix Auger-Aliassime vs. Alexander Shevchenko
Adam Walton vs. Dino Prizmic
Adolfo Vallejo vs. Nicolas Meija
26. Cameron Norrie vs. M Zheng
22. A Davidovich Fokina vs. Juan Francisco Cerundolo
Tristian Tirante vs. Fabian Marozsan
Luca Van Assche vs. Marton Fucsovics
16. Learner Tien vs. Dalibor Svrcina
12. Andrey Rublev vs. Roman Safiullin
Alexander Kovacevic vs. Botic van de Zandschulp
Jesper de Jong vs. Rinky Hijikata
24. Joao Fonseca vs. Roberto Bautista Agut
25. Artur Rinderknech vs. Oliver Tarvet
Marco Trungelliti vs. Martin Damm
Hugo Gaston vs. Stefanos Tsitsipas
7. Novak Djokovic vs. Y.B. Wu
5. Alex de Minaur vs. Roman Burruchaga
Adrian Mannarino vs. Titouan Droguet
Matia Bellucci vs. Zachary Svajda
30. Alejandro Tabilo vs. Kamil Majchrzak
19. Karen Khachanov vs.Billy Harris
Yannick Hanfmann vs. Giovani Mpetshi Perricard
Tallon Griekspoor vs. James Duckworth
9. Flavio Cobolli vs. Mariano Navone
15. Jakub Mensik vs. Toby Samuel
Dane Sweeny vs. Grigor Dimitrov
Stan Wawrinka vs. Matteo Berrettini
20 Arthur Fils vs. Raphael Collignon
27. Ugo Humbert vs. Zizou Bergs
Sho Shimabukuro vs. Jaime Faria
Damir Dzumhur vs. Arthur Fery
4. Ben Shelton vs. Otto Virtanen
6. Taylor Fritz vs. Jack Draper
Patrick Kypson vs. Mackenzie McDonald
Benjamin Bonzi vs. Gabriel Diallo
29. Tomas Etcheverry vs. Lorenzo Sonego
17. Frances Tiafoe vs. Terence Atmane
Vit Kopriva vs. Jan Choinski
Kyrian Jacquet vs. Vilius Gaubas
10. Alexander Bublik vs. Thanasi Kokkinakis
13. Jiri Lehecka vs. Alexi Popyrin
Alex Molcan vs. Daniel Altmaier
Alex Michelsen vs. Jacob Fearnley
18. Francisco Cerundolo vs. Jaume Munar
32. Matteo Arnaldi vs. Quentin Halys
Corentin Moutet vs. Marcos Giron
Valentin Royer vs. Harry Wendelken
2. Alexander Zverev vs. Alex Bockx
Ladies' Singles draw/bracket
1. Aryna Sabalenka vs. Teodora Kostovic
Oleksandra Oliynykova vs. McCartney Kessler
Jelena Ostapenka vs. Harriet Dart
30. Emma Raducanu vs. Antonia Ruzic
22. Leylah Fernandez vs. Janice Tjen
Mingge Xu vs. Daria Kasatkina
Anastasia Gasanova vs. Emiliana Arango
14. Naomi Osaka vs. Elsa Jacquemot
10. Karolina Muchova vs. A Zakharova
Bianca Andreescu vs. Shuai Zhang
Alyicia Parks vs. Alicia Dudeney
Mananchaya Sawagkaew vs. Maja Chwalinska
32. K Siniakova vs. Qinwen Zheng
Payton Stearns vs. Nikola Bartunkova
Barbora Krejcikova vs. Hannah Klugman
5. Mirra Andreeva vs. Magda Linette
4. Jessica Pegula vs. Darja Vidmanova
Sara Sorribes Tormo vs. Victoria Jimenez Kasintseva
Dayana Yastremska vs. Aoi Ito
27. Anastasia Potapova vs. Jessica Bouzas Maneiro
18. Ekaterina Alexandrova vs. Panna Udvardy
Lanlana Taraudee vs. Lilli Tagger
Yuila Putintseva vs. Tatjana Maria
16. Iva Jovic vs. Jaqueline Cristian
11. Belinda Bencic vs. Mika Stojsavljevic
Xinyu Wang vs. Elisabetta Cocciaretto
Francesca Jones vs. Diane Parry
19. Anna Kalinskaya vs. Magdalena Frech
28. Ann Li vs. Zenyep Sonmez
Claire Liu vs. Hanne Vandewinkel
Solana Sierra vs. Ana Bondar
7. Coco Gauff vs. Tamara Korpatsch
8. Elina Svitolina vs. Daria Snigur
Veronika Erjavec vs. Leolia Jeanjean
Alja Tomljanovic vs. Mariam Bolkvadze
31. Donna Vekic vs. Ashlynn Krueger
23. Emma Navarro vs. Paula Badosa
Oksana Selekhmeteva vs. Sinja Kraus
Yuliia Starodubtseva vs. Anna Blinkova
12. Marta Kostyuk vs. Nadia Podoroska
13. Jasmine Paolini vs. Robin Montgomery
Iryna Shymanovich vs. Viktorija Golubic
Anhelina Kalinina vs. Kamilia Rakhimova
24. Clara Tauson vs. Maria Sakkari
29. Alexandra Eala vs. Renata Zarazua
Serena Williams vs. Maya Joint
Tereza Valentova vs. Karolina Pliskova
3. Iga Swiatek vs. Taylor Townsend
6. Amanda Anisimova vs. Lina Gjorcheska
Sofie Kenin vs. Petra Marcinko
Irina-Camelia Begu vs. Katie Swan
26. Madison Keys vs. Kayla Day
17. Sorana Cristea vs. Sara Bejlek
Kimberley Birrell vs. Alina Korneeva
Camilia Osorio vs. Simona Waltert
9. Linda Noskova vs. Ella Seidel
15. Diana Shnaider vs. Eva Lys
Polina Kudermetova vs. Liudmila Samsonova
Katie Boulter vs. Tyra Caterina Grant
21. Marie Bouzkova vs. Talia Gibson
25. Elise Mertens vs. Laura Siegemund
Beatriz Haddad Maia vs. Maria Timofeeva
Elena-Gabriella Ruse vs. Caty McNally
2. Elena Rybakina vs. Lois Boisson