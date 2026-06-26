Wimbledon 2026 Draw: Complete men's and women's first round matches, dates, Serena Williams' return

The third grand slam of the season is here as the best players in the world will once again bring their finest all-white outfits and make the trip to the All England Lawn & Tennis Club in London for Wimbledon.

On Friday, Wimbledon released the draws for the men and women, headlined by top seeds Jannik Sinner and Aryna Sabalenka both looking to shake off disappointing early exits from Roland Garros last month to capture another grand slam title. While Sabalenka's struggles and the emergence of Mirra Andreeva as a grand slam champ were expected to the top headlines coming in on the women's side, the biggest story of Wimbledon is the stunning return of 7-time Wimbledon champion Serena Williams.

Williams will play doubles alongside sister Venus and was granted a wild card entry into the singles draw where she will open against Australia's Maya Joint, aiming for her first Wimbledon singles win since 2019 when she reached the finals.

There are seven seeded American women in the draw -- No. 4 Jessica Pegula, No. 6 Amanda Anisimova, No. 7 Coco Gauff, No. 16 Iva Jovic, No. 23 Emma Navarro, No. 26 Madison Keys and No. 28 Ann Li. They each will be looking to snap a decade-long drought for American women at Wimbledon, as Williams is the last American winner on Wimbledon's grass. However, an unfortunate draw for American tennis fans hoping to see as many as possible reach the second week will pit Anisimova against Keys and Gauff against Li in the third round if they can both win their first two matches.

The men's draw once again is without Carlos Alcaraz as he recovers from a wrist injury, opening up opportunities after Sinner proved to be mortal in his shocking early exit from Roland Garros where he struggled in the heat. That means the six seeded American men in the field -- No. 4 Ben Shelton, No. 6 Taylor Fritz, No. 16 Learner Tien, No. 17 Frances Tiafoe, No. 21 Tommy Paul, No. 28 Brandon Nakashima -- will have their sights set on a visit to the second week as the American men's grand slam drought since 2003 continues.

Of that group, Fritz drew the toughest early test as he'll face a true road game environment in his opening match against Jack Draper of Great Britain, who was the world No. 4 last year but has dropped out of the top 100 due to a back injury he is just starting to come back from.

Below you can find the complete draws for the singles competitions at Wimbledon over the next fortnight.

Gentlemen's Singles draw/bracket

1. Jannik Sinner vs. Miromir Kecmanovic

Nuno Borges vs. Tristan Boyer

Aleksandr Vukic vs. Jenson Brooksby

31. Ignacio Buse vs. Emiliano Nava

23. Rafael Jodar vs. Felix Gill

Denis Shapovalov vs. Pablo Carreno Busta

Shintaro Mochizuki vs. Max Basing

14. Luciano Darderi vs. Ethan Quinn

11. Casper Ruud vs. Hubert Hurkacz

Hamad Medjedovic vs. Sebastian Ofner

S.W. Kwon vs. Martin Landaluce

21. Tommy Paul vs. Alexandre Muller

28. Brandon Nakashima vs. Jack Pinnington Jones

Jan Lennard Struff vs. Sebastian Baez

Camilio Ugo Carabelli vs. Daniel Merida

8. Daniil Medvedev vs. Marin Cilic

3. Felix Auger-Aliassime vs. Alexander Shevchenko

Adam Walton vs. Dino Prizmic

Adolfo Vallejo vs. Nicolas Meija

26. Cameron Norrie vs. M Zheng

22. A Davidovich Fokina vs. Juan Francisco Cerundolo

Tristian Tirante vs. Fabian Marozsan

Luca Van Assche vs. Marton Fucsovics

16. Learner Tien vs. Dalibor Svrcina

12. Andrey Rublev vs. Roman Safiullin

Alexander Kovacevic vs. Botic van de Zandschulp

Jesper de Jong vs. Rinky Hijikata

24. Joao Fonseca vs. Roberto Bautista Agut

25. Artur Rinderknech vs. Oliver Tarvet

Marco Trungelliti vs. Martin Damm

Hugo Gaston vs. Stefanos Tsitsipas

7. Novak Djokovic vs. Y.B. Wu

5. Alex de Minaur vs. Roman Burruchaga

Adrian Mannarino vs. Titouan Droguet

Matia Bellucci vs. Zachary Svajda

30. Alejandro Tabilo vs. Kamil Majchrzak

19. Karen Khachanov vs.Billy Harris

Yannick Hanfmann vs. Giovani Mpetshi Perricard

Tallon Griekspoor vs. James Duckworth

9. Flavio Cobolli vs. Mariano Navone

15. Jakub Mensik vs. Toby Samuel

Dane Sweeny vs. Grigor Dimitrov

Stan Wawrinka vs. Matteo Berrettini

20 Arthur Fils vs. Raphael Collignon

27. Ugo Humbert vs. Zizou Bergs

Sho Shimabukuro vs. Jaime Faria

Damir Dzumhur vs. Arthur Fery

4. Ben Shelton vs. Otto Virtanen

6. Taylor Fritz vs. Jack Draper

Patrick Kypson vs. Mackenzie McDonald

Benjamin Bonzi vs. Gabriel Diallo

29. Tomas Etcheverry vs. Lorenzo Sonego

17. Frances Tiafoe vs. Terence Atmane

Vit Kopriva vs. Jan Choinski

Kyrian Jacquet vs. Vilius Gaubas

10. Alexander Bublik vs. Thanasi Kokkinakis

13. Jiri Lehecka vs. Alexi Popyrin

Alex Molcan vs. Daniel Altmaier

Alex Michelsen vs. Jacob Fearnley

18. Francisco Cerundolo vs. Jaume Munar

32. Matteo Arnaldi vs. Quentin Halys

Corentin Moutet vs. Marcos Giron

Valentin Royer vs. Harry Wendelken

2. Alexander Zverev vs. Alex Bockx

Ladies' Singles draw/bracket

1. Aryna Sabalenka vs. Teodora Kostovic

Oleksandra Oliynykova vs. McCartney Kessler

Jelena Ostapenka vs. Harriet Dart

30. Emma Raducanu vs. Antonia Ruzic

22. Leylah Fernandez vs. Janice Tjen

Mingge Xu vs. Daria Kasatkina

Anastasia Gasanova vs. Emiliana Arango

14. Naomi Osaka vs. Elsa Jacquemot

10. Karolina Muchova vs. A Zakharova

Bianca Andreescu vs. Shuai Zhang

Alyicia Parks vs. Alicia Dudeney

Mananchaya Sawagkaew vs. Maja Chwalinska

32. K Siniakova vs. Qinwen Zheng

Payton Stearns vs. Nikola Bartunkova

Barbora Krejcikova vs. Hannah Klugman

5. Mirra Andreeva vs. Magda Linette

4. Jessica Pegula vs. Darja Vidmanova

Sara Sorribes Tormo vs. Victoria Jimenez Kasintseva

Dayana Yastremska vs. Aoi Ito

27. Anastasia Potapova vs. Jessica Bouzas Maneiro

18. Ekaterina Alexandrova vs. Panna Udvardy

Lanlana Taraudee vs. Lilli Tagger

Yuila Putintseva vs. Tatjana Maria

16. Iva Jovic vs. Jaqueline Cristian

11. Belinda Bencic vs. Mika Stojsavljevic

Xinyu Wang vs. Elisabetta Cocciaretto

Francesca Jones vs. Diane Parry

19. Anna Kalinskaya vs. Magdalena Frech

28. Ann Li vs. Zenyep Sonmez

Claire Liu vs. Hanne Vandewinkel

Solana Sierra vs. Ana Bondar

7. Coco Gauff vs. Tamara Korpatsch

8. Elina Svitolina vs. Daria Snigur

Veronika Erjavec vs. Leolia Jeanjean

Alja Tomljanovic vs. Mariam Bolkvadze

31. Donna Vekic vs. Ashlynn Krueger

23. Emma Navarro vs. Paula Badosa

Oksana Selekhmeteva vs. Sinja Kraus

Yuliia Starodubtseva vs. Anna Blinkova

12. Marta Kostyuk vs. Nadia Podoroska

13. Jasmine Paolini vs. Robin Montgomery

Iryna Shymanovich vs. Viktorija Golubic

Anhelina Kalinina vs. Kamilia Rakhimova

24. Clara Tauson vs. Maria Sakkari

29. Alexandra Eala vs. Renata Zarazua

Serena Williams vs. Maya Joint

Tereza Valentova vs. Karolina Pliskova

3. Iga Swiatek vs. Taylor Townsend

6. Amanda Anisimova vs. Lina Gjorcheska

Sofie Kenin vs. Petra Marcinko

Irina-Camelia Begu vs. Katie Swan

26. Madison Keys vs. Kayla Day

17. Sorana Cristea vs. Sara Bejlek

Kimberley Birrell vs. Alina Korneeva

Camilia Osorio vs. Simona Waltert

9. Linda Noskova vs. Ella Seidel

15. Diana Shnaider vs. Eva Lys

Polina Kudermetova vs. Liudmila Samsonova

Katie Boulter vs. Tyra Caterina Grant

21. Marie Bouzkova vs. Talia Gibson

25. Elise Mertens vs. Laura Siegemund

Beatriz Haddad Maia vs. Maria Timofeeva

Elena-Gabriella Ruse vs. Caty McNally

2. Elena Rybakina vs. Lois Boisson