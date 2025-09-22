Angels' Ryan Zeferjahn: Reinstated from IL
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Angels reinstated Zeferjahn (knee) from the 15-day injured list Monday.
Zeferjahn landed on the 15-day IL in early September due to right knee tendinitis, but he has been cleared to return to the majors despite not going on a rehab assignment. The 27-year-old right-hander posted a 3.20 ERA, 1.17 WHIP and 31:11 K:BB across 19.2 innings in 19 games since the All-Star break.
