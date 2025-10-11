Carlos Hernandez: Elects free agency
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hernandez elected free agency Friday.
Hernandez bounced around between Cleveland, Detroit and Philadelphia during the regular season, logging a 6.23 ERA and 1.66 WHIP across 43.1 big-league innings. He'll now have the freedom to sign with whichever team he chooses this winter, though he may need to settle for a minor-league contract.
