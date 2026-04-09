Diamondbacks' Nolan Arenado: Getting breather Thursday
By RotoWire Staff
Arenado is absent from the lineup for Thursday's tilt against the Mets.
Arenado's tenure in Arizona has not gotten off to the best start, as he's just 8-for-40 with no home runs and a 1:10 BB:K. Jose Fernandez will play third base and bat fifth for the Diamondbacks in Arenado's stead.
