Diamondbacks' Tim Tawa: Late add to starting lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tawa started at designated hitter and went 1-for-3 in Thursday's 8-2 loss to the Dodgers.
Tawa was a late addition to the starting lineup when Pavin Smith (elbow) was scratched leading up to first pitch. Smith's injury doesn't sound serious, but it could result in more playing time for Tawa in the short-term.
More News
-
Diamondbacks' Tim Tawa: Likely on Opening Day roster•
-
Diamondbacks' Tim Tawa: Hot spring start•
-
Diamondbacks' Tim Tawa: Riding pine Saturday•
-
Diamondbacks' Tim Tawa: Settling into everyday role at 1B•
-
Diamondbacks' Tim Tawa: Slots in at first base•
-
Diamondbacks' Tim Tawa: Returning to big leagues•