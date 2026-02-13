corbin-carroll.jpg

The 15-team Rotisserie league has become the format of choice for Fantasy Baseball professionals in recent years, which I think has mainly served to distance them from their audience. Shoot, just the emphasis on Rotisserie does, but then the 15-team aspect adds a dimension of depth that few followers can relate to.

Few doesn't mean zero, though, and even if you're just exploring the possibility of playing in a 15-teamer, a mock draft like this can be helpful in highlighting the differences.

First, the elephant in the room: This was our first mock draft since the recent round of broken hamate bones that ensnared Corbin Carroll, Francisco Lindor, and Jackson Holliday. It was our first since learning that Zack Wheeler and Shane Bieber would begin the year on the IL, and our first since learning that Spencer Schwellenbach and Anthony Santander could potentially miss the whole season.

You can do a Ctrl-F search to see the effect on their draft stock. I'll note specifically that Carroll was still selected with the final pick of Round 1 while Lindor slid all the way to 27th overall. I'm more of the mind they should be late second-rounders, particularly in a 12-team context, because while their absence isn't likely to extend more than a couple weeks into the season, if even that, the outcomes of this particular surgery can be unpredictable. They should be fine in time, but power can be slow to return. The risk is compounded, then, for what's supposed to be your first- or second-best player.

But enough with the current events. Let's make with the introductions:

1) Phil Ponebshek, Patton & Company
2) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
3) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
4) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
5) Doc Eisenhauer, Prospects Live (@DocEisenhauer)
6) Jake Wiener, Prospects1500 (@GatorSosa)
7) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb
8) Raymond Atherton, Fantasy Aceball (@RaymondAtherton)
9) James Ganey, Dynasty One Stop (@CubbyNole)
10) Rob Sherwood, TGFBI participant (@rob_sherwood)
11) Michael Polidoro, The Can-Am Super Show (@CanAmSuperShow)
12) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
13) Marty Tallman, RotoBaller (@Marty_Tallman)
14) Zach Steinhorn, Steinhorn's Universe (@zachsteinhorn)
15) Nathan Judah, Express & Star (@NathanJudah)  

Now, what makes a 15-team league different from the 10- or 12-teamers you're used to?

  • The single biggest difference is that everybody is going to be weak somewhere. No position is deep enough to accommodate all the roster spots that need to be filled. Some celebrate this as "finally, no teams full of All-Stars," but a major part of the strategy in shallower leagues is to avoid getting boxed out at a position. A 15-team league, particularly Roto, removes the position scarcity element almost completely. Who cares if you have one of the few elite second basemen if your second outfielder stinks as a result? Even catcher, with its seemingly endless supply of talent this year, falls well short of filling all 30 spots with quality options.
  • Though every position takes a turn for the ugly before every lineup spot can be filled, the one that seems to deplete the fastest is the corner infield. This is mostly third base's fault, its lack of quality options putting an additional strain on first base to meet the corner infield need, but first base itself could get dicey if even just a couple teams fill their corner infield spot early. Lenyn Sosa, Miguel Vargas, Luis Arraez, Josh Jung, Andrew Vaughn, Willi Castro, Jake Burger, and Miguel Andujar are all occupying one corner infield spot or another in this league. Some of those aren't even projected to be true starters.
  • Pretty much every reliever who's in line for saves gets drafted in Rotisserie leagues, regardless of size. When more teams are divvying up the same number of saves, the closer crunch can be intense. Mason Miller was the first one off the board at 46th overall, with Edwin Diaz also being drafted in Round 4. Three others (Andres Munoz, Jhoan Duran, and Cade Smith) were taken in Round 5. This is actually behind their usual pace on NFBC, the primary proliferator of the 15-team Rotisserie format. I actually came away with three probable closers in this draft, seizing on the injury discount for Josh Hader at 124 and then happening into Emilio Pagan and Trevor Megill at 177 and 184, respectively. It's supposed to be harder than that.
  • Boring is often better, even in the late rounds. In leagues where the TJ Friedl and Isaac Collins types go widely undrafted -- you know, players who might only contribute a combined 30 home runs and steals but will play regularly enough to factor in runs and RBI -- you're better served targeting upside late, knowing you could always fall back on the boring. But in leagues where the Friedl and Collins types are sure to be drafted themselves, the penalty for missing on a pick, even one of your last starters, is more severe. Paltry totals from a lineup spot or two can put you in too big of a hole to climb out of, so while you obviously want better players than the competition, simply having some high-volume reinforcements can do you a world of good.

Let's see how everyone did.

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Phil Ponebshek A. Judge RF NYY
2 Jeremy Heist S. Ohtani DH LAD
3 Frank Stampfl B. Witt SS KC
4 Scott White J. Ramirez 3B CLE
5 Doc Eisenhauer J. Soto RF NYM
6 Jake Wiener R. Acuna Jr. RF ATL
7 Anthony Kates E. De La Cruz SS CIN
8 Raymond Atherton K. Tucker RF LAD
9 James Ganey T. Skubal SP DET
10 Rob Sherwood J. Rodriguez CF SEA
11 Michael Polidoro G. Crochet SP BOS
12 Chris Towers P. Skenes SP PIT
13 Marty Tallman F. Tatis Jr. RF SD
14 Zach Steinhorn G. Henderson SS BAL
15 Nathan Judah C. Carroll RF ARI
Round 2
Pos Team Player
16 Nathan Judah N. Kurtz 1B ATH
17 Zach Steinhorn J. Chourio CF MIL
18 Marty Tallman V. Guerrero Jr. 1B TOR
19 Chris Towers C. Raleigh C SEA
20 Michael Polidoro J. Caminero 3B TB
21 Rob Sherwood P. Crow-Armstrong CF CHC
22 James Ganey J. Chisholm 2B NYY
23 Raymond Atherton K. Marte 2B ARI
24 Anthony Kates T. Turner SS PHI
25 Jake Wiener P. Alonso 1B BAL
26 Doc Eisenhauer K. Schwarber DH PHI
27 Scott White F. Lindor SS NYM
28 Frank Stampfl M. Machado 3B SD
29 Jeremy Heist J. Wood LF WAS
30 Phil Ponebshek C. Sale SP ATL
Round 3
Pos Team Player
31 Phil Ponebshek Y. Yamamoto SP LAD
32 Jeremy Heist L. Gilbert SP SEA
33 Frank Stampfl C. Sanchez SP PHI
34 Scott White M. Olson 1B ATL
35 Doc Eisenhauer B. Harper 1B PHI
36 Jake Wiener M. Betts SS LAD
37 Anthony Kates R. Devers DH SF
38 Raymond Atherton Y. Alvarez DH HOU
39 James Ganey Z. Neto SS LAA
40 Rob Sherwood F. Freeman 1B LAD
41 Michael Polidoro B. Woo SP SEA
42 Chris Towers B. Turang 2B MIL
43 Marty Tallman H. Brown SP HOU
44 Zach Steinhorn W. Langford LF TEX
45 Nathan Judah M. Fried SP NYY
Round 4
Pos Team Player
46 Nathan Judah M. Miller RP SD
47 Zach Steinhorn L. Webb SP SF
48 Marty Tallman J. deGrom SP TEX
49 Chris Towers J. Merrill CF SD
50 Michael Polidoro J. Naylor 1B SEA
51 Rob Sherwood E. Diaz RP LAD
52 James Ganey B. Rooker DH ATH
53 Raymond Atherton R. Greene LF DET
54 Anthony Kates R. Anthony RF BOS
55 Jake Wiener C. Ragans SP KC
56 Doc Eisenhauer M. Garcia 3B KC
57 Scott White C. Bellinger LF NYY
58 Frank Stampfl H. Greene SP CIN
59 Jeremy Heist C. Abrams SS WAS
60 Phil Ponebshek W. Contreras C MIL
Round 5
Pos Team Player
61 Phil Ponebshek E. Suarez 3B CIN
62 Jeremy Heist S. Langeliers C ATH
63 Frank Stampfl B. Rice 1B NYY
64 Scott White G. Perdomo SS ARI
65 Doc Eisenhauer J. Duran LF BOS
66 Jake Wiener G. Kirby SP SEA
67 Anthony Kates A. Munoz RP SEA
68 Raymond Atherton S. Suzuki DH CHC
69 James Ganey J. Duran RP PHI
70 Rob Sherwood J. Ryan SP MIN
71 Michael Polidoro H. Goodman C COL
72 Chris Towers G. Springer DH TOR
73 Marty Tallman C. Smith RP CLE
74 Zach Steinhorn A. Riley 3B ATL
75 Nathan Judah C. Seager SS TEX
Round 6
Pos Team Player
76 Nathan Judah B. Buxton CF MIN
77 Zach Steinhorn D. Bednar RP NYY
78 Marty Tallman F. Peralta SP NYM
79 Chris Towers B. Bichette SS NYM
80 Michael Polidoro N. Hoerner 2B CHC
81 Rob Sherwood J. Luzardo SP PHI
82 James Ganey D. Cease SP TOR
83 Raymond Atherton A. Ramirez C MIA
84 Anthony Kates R. Arozarena LF SEA
85 Jake Wiener F. Valdez SP DET
86 Doc Eisenhauer K. Stowers LF MIA
87 Scott White K. Bradish SP BAL
88 Frank Stampfl V. Pasquantino 1B KC
89 Jeremy Heist T. Soderstrom LF ATH
90 Phil Ponebshek M. Busch 1B CHC
Round 7
Pos Team Player
91 Phil Ponebshek J. Pena SS HOU
92 Jeremy Heist M. Harris CF ATL
93 Frank Stampfl J. Altuve 2B HOU
94 Scott White C. Yelich DH MIL
95 Doc Eisenhauer L. Keaschall 2B MIN
96 Jake Wiener O. Cruz CF PIT
97 Anthony Kates A. Chapman RP BOS
98 Raymond Atherton E. Perez SP MIA
99 James Ganey S. Perez C KC
100 Rob Sherwood T. Story SS BOS
101 Michael Polidoro A. Bregman 3B CHC
102 Chris Towers C. Burns SP CIN
103 Marty Tallman W. Smith C LAD
104 Zach Steinhorn B. Woodruff SP MIL
105 Nathan Judah I. Paredes 3B HOU
Round 8
Pos Team Player
106 Nathan Judah T. Glasnow SP LAD
107 Zach Steinhorn D. Baldwin C ATL
108 Marty Tallman M. Chapman 3B SF
109 Chris Towers D. Williams RP NYM
110 Michael Polidoro W. Adames SS SF
111 Rob Sherwood J. Westburg 3B BAL
112 James Ganey J. Marsee CF MIA
113 Raymond Atherton T. Rogers SP BAL
114 Anthony Kates L. Butler RF ATH
115 Jake Wiener R. Iglesias RP ATL
116 Doc Eisenhauer C. Schlittler SP NYY
117 Scott White N. Pivetta SP SD
118 Frank Stampfl T. Hernandez RF LAD
119 Jeremy Heist R. Helsley RP BAL
120 Phil Ponebshek L. Robert CF NYM
Round 9
Pos Team Player
121 Phil Ponebshek D. Palencia RP CHC
122 Jeremy Heist N. Lodolo SP CIN
123 Frank Stampfl N. McLean SP NYM
124 Scott White J. Hader RP HOU
125 Doc Eisenhauer K. Gausman SP TOR
126 Jake Wiener O. Albies 2B ATL
127 Anthony Kates S. Strider SP ATL
128 Raymond Atherton S. Alcantara SP MIA
129 James Ganey I. Herrera DH STL
130 Rob Sherwood N. Marte RF CIN
131 Michael Polidoro B. Lowe 2B PIT
132 Chris Towers J. Adell CF LAA
133 Marty Tallman A. Pages CF LAD
134 Zach Steinhorn D. Swanson SS CHC
135 Nathan Judah T. Yesavage SP TOR
Round 10
Pos Team Player
136 Nathan Judah J. Misiorowski SP MIL
137 Zach Steinhorn R. Pepiot SP TB
138 Marty Tallman A. Rutschman C BAL
139 Chris Towers K. Okamoto 3B TOR
140 Michael Polidoro B. Nimmo LF TEX
141 Rob Sherwood A. Nola SP PHI
142 James Ganey S. Torkelson 1B DET
143 Raymond Atherton B. Chandler SP PIT
144 Anthony Kates K. Bubic SP KC
145 Jake Wiener Z. Wheeler SP PHI
146 Doc Eisenhauer J. Hoffman RP TOR
147 Scott White G. Williams SP CLE
148 Frank Stampfl T. Ward LF BAL
149 Jeremy Heist B. Snell SP LAD
150 Phil Ponebshek M. King SP SD
Round 11
Pos Team Player
151 Phil Ponebshek X. Edwards 2B MIA
152 Jeremy Heist J. Profar LF ATL
153 Frank Stampfl C. Estevez RP KC
154 Scott White I. Happ LF CHC
155 Doc Eisenhauer C. Jensen C KC
156 Jake Wiener R. Lewis 3B MIN
157 Anthony Kates S. Gray SP BOS
158 Raymond Atherton J. Aranda 1B TB
159 James Ganey E. Sheehan SP LAD
160 Rob Sherwood C. Simpson CF TB
161 Michael Polidoro S. Kwan LF CLE
162 Chris Towers Y. Diaz C HOU
163 Marty Tallman C. Rafaela CF BOS
164 Zach Steinhorn W. Contreras 1B BOS
165 Nathan Judah Y. Diaz DH TB
Round 12
Pos Team Player
166 Nathan Judah J. Wilson SS ATH
167 Zach Steinhorn B. Reynolds RF PIT
168 Marty Tallman L. Castillo SP SEA
169 Chris Towers T. Imai SP HOU
170 Michael Polidoro M. Trout DH LAA
171 Rob Sherwood P. Lopez SP MIN
172 James Ganey D. Rasmussen SP TB
173 Raymond Atherton J. Wetherholt SS STL
174 Anthony Kates N. Eovaldi SP TEX
175 Jake Wiener D. Crews RF WAS
176 Doc Eisenhauer K. Griffin SS PIT
177 Scott White E. Pagan RP CIN
178 Frank Stampfl S. Imanaga SP CHC
179 Jeremy Heist K. Jansen RP DET
180 Phil Ponebshek D. Varsho CF TOR
Round 13
Pos Team Player
181 Phil Ponebshek J. Musgrove SP SD
182 Jeremy Heist M. Muncy 3B LAD
183 Frank Stampfl S. Stewart 1B CIN
184 Scott White T. Megill RP MIL
185 Doc Eisenhauer A. Burleson LF STL
186 Jake Wiener P. Fairbanks RP MIA
187 Anthony Kates R. Laureano LF SD
188 Raymond Atherton J. Polanco DH NYM
189 James Ganey A. Barger 3B TOR
190 Rob Sherwood M. Murakami 1B CHW
191 Michael Polidoro F. Alvarez C NYM
192 Chris Towers R. Suarez SP BOS
193 Marty Tallman E. Tovar SS COL
194 Zach Steinhorn B. Stott 2B PHI
195 Nathan Judah S. Basallo C BAL
Round 14
Pos Team Player
196 Nathan Judah M. McLain 2B CIN
197 Zach Steinhorn T. Bibee SP CLE
198 Marty Tallman R. Walker RP SF
199 Chris Towers C. Montgomery SS CHW
200 Michael Polidoro M. Gore SP TEX
201 Rob Sherwood S. McClanahan SP TB
202 James Ganey A. Uribe RP MIL
203 Raymond Atherton K. Manzardo DH CLE
204 Anthony Kates M. Semien 2B NYM
205 Jake Wiener A. Kirk C TOR
206 Doc Eisenhauer D. Santana RP PIT
207 Scott White C. Rodon SP NYY
208 Frank Stampfl S. Dominguez RP CHW
209 Jeremy Heist G. Moreno C ARI
210 Phil Ponebshek R. Ray SP SF
Round 15
Pos Team Player
211 Phil Ponebshek R. O'Brien RP STL
212 Jeremy Heist G. Torres 2B DET
213 Frank Stampfl B. Doyle CF COL
214 Scott White K. Teel C CHW
215 Doc Eisenhauer G. Cole SP NYY
216 Jake Wiener S. Baz SP BAL
217 Anthony Kates C. Horton SP CHC
218 Raymond Atherton K. Carpenter RF DET
219 James Ganey W. Abreu RF BOS
220 Rob Sherwood T. Stephenson C CIN
221 Michael Polidoro G. Stanton DH NYY
222 Chris Towers J. Crawford CF PHI
223 Marty Tallman M. Boyd SP CHC
224 Zach Steinhorn A. Garcia RF PHI
225 Nathan Judah S. Frelick RF MIL
Round 16
Pos Team Player
226 Nathan Judah R. Sasaki SP LAD
227 Zach Steinhorn C. Walker 1B HOU
228 Marty Tallman H. Ramos LF SF
229 Chris Towers A. Abbott SP CIN
230 Michael Polidoro C. Correa SS HOU
231 Rob Sherwood D. Lile RF WAS
232 James Ganey O. Lopez SS MIA
233 Raymond Atherton A. Bohm 3B PHI
234 Anthony Kates E. Cabrera SP CHC
235 Jake Wiener C. DeLauter RF CLE
236 Doc Eisenhauer C. Early SP BOS
237 Scott White S. Steer 1B CIN
238 Frank Stampfl J. Holliday 2B BAL
239 Jeremy Heist X. Bogaerts SS SD
240 Phil Ponebshek B. Donovan 2B SEA
Round 17
Pos Team Player
241 Phil Ponebshek M. Kelly SP ARI
242 Jeremy Heist T. Grisham CF NYY
243 Frank Stampfl J. Realmuto C PHI
244 Scott White C. Benge CF NYM
245 Doc Eisenhauer C. Durbin 3B BOS
246 Jake Wiener L. O'Hoppe C LAA
247 Anthony Kates A. Wells C NYY
248 Raymond Atherton O. Caissie RF MIA
249 James Ganey D. Dingler C DET
250 Rob Sherwood J. Caglianone RF KC
251 Michael Polidoro C. Mize SP DET
252 Chris Towers B. Eldridge DH SF
253 Marty Tallman C. Cowser CF BAL
254 Zach Steinhorn G. Jax RP TB
255 Nathan Judah J. Dominguez LF NYY
Round 18
Pos Team Player
256 Nathan Judah P. Messick SP CLE
257 Zach Steinhorn J. Flaherty SP DET
258 Marty Tallman M. Moniak RF COL
259 Chris Towers Z. Gallen SP ARI
260 Michael Polidoro E. Uceta RP TB
261 Rob Sherwood R. Jeffers C MIN
262 James Ganey D. Beavers LF BAL
263 Raymond Atherton R. Snelling SP MIA
264 Anthony Kates L. Sosa 2B CHW
265 Jake Wiener J. Leiter SP TEX
266 Doc Eisenhauer H. Waldrep SP ATL
267 Scott White G. Rodriguez SP LAA
268 Frank Stampfl J. Lowe RF LAA
269 Jeremy Heist N. Cameron SP KC
270 Phil Ponebshek R. O'Hearn 1B PIT
Round 19
Pos Team Player
271 Phil Ponebshek E. Carter CF TEX
272 Jeremy Heist R. Nelson SP ARI
273 Frank Stampfl B. Miller SP SEA
274 Scott White B. Baty 3B NYM
275 Doc Eisenhauer J. Beck LF COL
276 Jake Wiener J. Lee CF SF
277 Anthony Kates M. Ballesteros DH CHC
278 Raymond Atherton B. Abreu RP HOU
279 James Ganey Z. Matthews SP MIN
280 Rob Sherwood K. McGonigle SS DET
281 Michael Polidoro S. Bieber SP TOR
282 Chris Towers K. Yates RP LAA
283 Marty Tallman L. Garcia 2B WAS
284 Zach Steinhorn R. Garcia RP TEX
285 Nathan Judah M. Ozuna DH ATL
Round 20
Pos Team Player
286 Nathan Judah K. Ginkel RP ARI
287 Zach Steinhorn C. Mullins CF TB
288 Marty Tallman J. Burger 1B TEX
289 Chris Towers L. Arraez 1B SF
290 Michael Polidoro Q. Priester SP MIL
291 Rob Sherwood A. Gimenez 2B TOR
292 James Ganey A. Vaughn 1B MIL
293 Raymond Atherton J. Sterner RP ATH
294 Anthony Kates J. Caballero RF NYY
295 Jake Wiener J. Walker RF STL
296 Doc Eisenhauer R. Weathers SP NYY
297 Scott White T. Friedl CF CIN
298 Frank Stampfl M. Winn SS STL
299 Jeremy Heist J. Lopez SP ATH
300 Phil Ponebshek J. Mack C MIA
Round 21
Pos Team Player
301 Phil Ponebshek M. Andujar LF SD
302 Jeremy Heist W. Castro RF COL
303 Frank Stampfl M. Burrows SP HOU
304 Scott White S. Smith SP CHW
305 Doc Eisenhauer J. Steele SP CHC
306 Jake Wiener J. Jung 3B TEX
307 Anthony Kates S. Arrighetti SP HOU
308 Raymond Atherton R. Suarez RP ATL
309 James Ganey J. Taillon SP CHC
310 Rob Sherwood L. Henderson SP MIL
311 Michael Polidoro S. Manaea SP NYM
312 Chris Towers B. Ober SP MIN
313 Marty Tallman J. Soriano SP LAA
314 Zach Steinhorn B. Naylor C CLE
315 Nathan Judah M. Amaya C CHC
Round 22
Pos Team Player
316 Nathan Judah V. Vodnik RP COL
317 Zach Steinhorn B. Singer SP CIN
318 Marty Tallman C. Patrick SP MIL
319 Chris Towers M. Vargas 3B CHW
320 Michael Polidoro Z. Cole RF HOU
321 Rob Sherwood K. Senga SP NYM
322 James Ganey G. Sheets LF SD
323 Raymond Atherton C. Burnes SP ARI
324 Anthony Kates D. Canzone RF SEA
325 Jake Wiener C. Moore 2B LAA
326 Doc Eisenhauer C. Emerson SS SEA
327 Scott White I. Collins LF KC
328 Frank Stampfl J. Bell DH MIN
329 Jeremy Heist T. Mahle SP SF
330 Phil Ponebshek R. Lopez SP ATL
Round 23
Pos Team Player
331 Phil Ponebshek C. Condon 1B COL
332 Jeremy Heist A. Hays LF CHW
333 Frank Stampfl B. Ashcraft RP PIT
334 Scott White H. Ford C WAS
335 Doc Eisenhauer E. Quero C CHW
336 Jake Wiener I. Seymour RP TB
337 Anthony Kates C. Narvaez C BOS
338 Raymond Atherton C. Kelly C CHC
339 James Ganey C. Ponce RP TOR
340 Rob Sherwood W. Warren SP NYY
341 Michael Polidoro S. Schwellenbach SP ATL
342 Chris Towers C. Smith RF HOU
343 Marty Tallman B. Marsh CF PHI
344 Zach Steinhorn M. Vientos 3B NYM
345 Nathan Judah J. Mangum LF PIT
Team by Team
Phil Ponebshek
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 30 C. Sale SP ATL
3 31 Y. Yamamoto SP LAD
4 60 W. Contreras C MIL
5 61 E. Suarez 3B CIN
6 90 M. Busch 1B CHC
7 91 J. Pena SS HOU
8 120 L. Robert CF NYM
9 121 D. Palencia RP CHC
10 150 M. King SP SD
11 151 X. Edwards 2B MIA
12 180 D. Varsho CF TOR
13 181 J. Musgrove SP SD
14 210 R. Ray SP SF
15 211 R. O'Brien RP STL
16 240 B. Donovan 2B SEA
17 241 M. Kelly SP ARI
18 270 R. O'Hearn 1B PIT
19 271 E. Carter CF TEX
20 300 J. Mack C MIA
21 301 M. Andujar LF SD
22 330 R. Lopez SP ATL
23 331 C. Condon 1B COL
Jeremy Heist
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 29 J. Wood LF WAS
3 32 L. Gilbert SP SEA
4 59 C. Abrams SS WAS
5 62 S. Langeliers C ATH
6 89 T. Soderstrom LF ATH
7 92 M. Harris CF ATL
8 119 R. Helsley RP BAL
9 122 N. Lodolo SP CIN
10 149 B. Snell SP LAD
11 152 J. Profar LF ATL
12 179 K. Jansen RP DET
13 182 M. Muncy 3B LAD
14 209 G. Moreno C ARI
15 212 G. Torres 2B DET
16 239 X. Bogaerts SS SD
17 242 T. Grisham CF NYY
18 269 N. Cameron SP KC
19 272 R. Nelson SP ARI
20 299 J. Lopez SP ATH
21 302 W. Castro RF COL
22 329 T. Mahle SP SF
23 332 A. Hays LF CHW
Frank Stampfl
Rd Pk Player
1 3 B. Witt SS KC
2 28 M. Machado 3B SD
3 33 C. Sanchez SP PHI
4 58 H. Greene SP CIN
5 63 B. Rice 1B NYY
6 88 V. Pasquantino 1B KC
7 93 J. Altuve 2B HOU
8 118 T. Hernandez RF LAD
9 123 N. McLean SP NYM
10 148 T. Ward LF BAL
11 153 C. Estevez RP KC
12 178 S. Imanaga SP CHC
13 183 S. Stewart 1B CIN
14 208 S. Dominguez RP CHW
15 213 B. Doyle CF COL
16 238 J. Holliday 2B BAL
17 243 J. Realmuto C PHI
18 268 J. Lowe RF LAA
19 273 B. Miller SP SEA
20 298 M. Winn SS STL
21 303 M. Burrows SP HOU
22 328 J. Bell DH MIN
23 333 B. Ashcraft RP PIT
Scott White
Rd Pk Player
1 4 J. Ramirez 3B CLE
2 27 F. Lindor SS NYM
3 34 M. Olson 1B ATL
4 57 C. Bellinger LF NYY
5 64 G. Perdomo SS ARI
6 87 K. Bradish SP BAL
7 94 C. Yelich DH MIL
8 117 N. Pivetta SP SD
9 124 J. Hader RP HOU
10 147 G. Williams SP CLE
11 154 I. Happ LF CHC
12 177 E. Pagan RP CIN
13 184 T. Megill RP MIL
14 207 C. Rodon SP NYY
15 214 K. Teel C CHW
16 237 S. Steer 1B CIN
17 244 C. Benge CF NYM
18 267 G. Rodriguez SP LAA
19 274 B. Baty 3B NYM
20 297 T. Friedl CF CIN
21 304 S. Smith SP CHW
22 327 I. Collins LF KC
23 334 H. Ford C WAS
Doc Eisenhauer
Rd Pk Player
1 5 J. Soto RF NYM
2 26 K. Schwarber DH PHI
3 35 B. Harper 1B PHI
4 56 M. Garcia 3B KC
5 65 J. Duran LF BOS
6 86 K. Stowers LF MIA
7 95 L. Keaschall 2B MIN
8 116 C. Schlittler SP NYY
9 125 K. Gausman SP TOR
10 146 J. Hoffman RP TOR
11 155 C. Jensen C KC
12 176 K. Griffin SS PIT
13 185 A. Burleson LF STL
14 206 D. Santana RP PIT
15 215 G. Cole SP NYY
16 236 C. Early SP BOS
17 245 C. Durbin 3B BOS
18 266 H. Waldrep SP ATL
19 275 J. Beck LF COL
20 296 R. Weathers SP NYY
21 305 J. Steele SP CHC
22 326 C. Emerson SS SEA
23 335 E. Quero C CHW
Jake Wiener
Rd Pk Player
1 6 R. Acuna Jr. RF ATL
2 25 P. Alonso 1B BAL
3 36 M. Betts SS LAD
4 55 C. Ragans SP KC
5 66 G. Kirby SP SEA
6 85 F. Valdez SP DET
7 96 O. Cruz CF PIT
8 115 R. Iglesias RP ATL
9 126 O. Albies 2B ATL
10 145 Z. Wheeler SP PHI
11 156 R. Lewis 3B MIN
12 175 D. Crews RF WAS
13 186 P. Fairbanks RP MIA
14 205 A. Kirk C TOR
15 216 S. Baz SP BAL
16 235 C. DeLauter RF CLE
17 246 L. O'Hoppe C LAA
18 265 J. Leiter SP TEX
19 276 J. Lee CF SF
20 295 J. Walker RF STL
21 306 J. Jung 3B TEX
22 325 C. Moore 2B LAA
23 336 I. Seymour RP TB
Anthony Kates
Rd Pk Player
1 7 E. De La Cruz SS CIN
2 24 T. Turner SS PHI
3 37 R. Devers DH SF
4 54 R. Anthony RF BOS
5 67 A. Munoz RP SEA
6 84 R. Arozarena LF SEA
7 97 A. Chapman RP BOS
8 114 L. Butler RF ATH
9 127 S. Strider SP ATL
10 144 K. Bubic SP KC
11 157 S. Gray SP BOS
12 174 N. Eovaldi SP TEX
13 187 R. Laureano LF SD
14 204 M. Semien 2B NYM
15 217 C. Horton SP CHC
16 234 E. Cabrera SP CHC
17 247 A. Wells C NYY
18 264 L. Sosa 2B CHW
19 277 M. Ballesteros DH CHC
20 294 J. Caballero RF NYY
21 307 S. Arrighetti SP HOU
22 324 D. Canzone RF SEA
23 337 C. Narvaez C BOS
Raymond Atherton
Rd Pk Player
1 8 K. Tucker RF LAD
2 23 K. Marte 2B ARI
3 38 Y. Alvarez DH HOU
4 53 R. Greene LF DET
5 68 S. Suzuki DH CHC
6 83 A. Ramirez C MIA
7 98 E. Perez SP MIA
8 113 T. Rogers SP BAL
9 128 S. Alcantara SP MIA
10 143 B. Chandler SP PIT
11 158 J. Aranda 1B TB
12 173 J. Wetherholt SS STL
13 188 J. Polanco DH NYM
14 203 K. Manzardo DH CLE
15 218 K. Carpenter RF DET
16 233 A. Bohm 3B PHI
17 248 O. Caissie RF MIA
18 263 R. Snelling SP MIA
19 278 B. Abreu RP HOU
20 293 J. Sterner RP ATH
21 308 R. Suarez RP ATL
22 323 C. Burnes SP ARI
23 338 C. Kelly C CHC
James Ganey
Rd Pk Player
1 9 T. Skubal SP DET
2 22 J. Chisholm 2B NYY
3 39 Z. Neto SS LAA
4 52 B. Rooker DH ATH
5 69 J. Duran RP PHI
6 82 D. Cease SP TOR
7 99 S. Perez C KC
8 112 J. Marsee CF MIA
9 129 I. Herrera DH STL
10 142 S. Torkelson 1B DET
11 159 E. Sheehan SP LAD
12 172 D. Rasmussen SP TB
13 189 A. Barger 3B TOR
14 202 A. Uribe RP MIL
15 219 W. Abreu RF BOS
16 232 O. Lopez SS MIA
17 249 D. Dingler C DET
18 262 D. Beavers LF BAL
19 279 Z. Matthews SP MIN
20 292 A. Vaughn 1B MIL
21 309 J. Taillon SP CHC
22 322 G. Sheets LF SD
23 339 C. Ponce RP TOR
Rob Sherwood
Rd Pk Player
1 10 J. Rodriguez CF SEA
2 21 P. Crow-Armstrong CF CHC
3 40 F. Freeman 1B LAD
4 51 E. Diaz RP LAD
5 70 J. Ryan SP MIN
6 81 J. Luzardo SP PHI
7 100 T. Story SS BOS
8 111 J. Westburg 3B BAL
9 130 N. Marte RF CIN
10 141 A. Nola SP PHI
11 160 C. Simpson CF TB
12 171 P. Lopez SP MIN
13 190 M. Murakami 1B CHW
14 201 S. McClanahan SP TB
15 220 T. Stephenson C CIN
16 231 D. Lile RF WAS
17 250 J. Caglianone RF KC
18 261 R. Jeffers C MIN
19 280 K. McGonigle SS DET
20 291 A. Gimenez 2B TOR
21 310 L. Henderson SP MIL
22 321 K. Senga SP NYM
23 340 W. Warren SP NYY
Michael Polidoro
Rd Pk Player
1 11 G. Crochet SP BOS
2 20 J. Caminero 3B TB
3 41 B. Woo SP SEA
4 50 J. Naylor 1B SEA
5 71 H. Goodman C COL
6 80 N. Hoerner 2B CHC
7 101 A. Bregman 3B CHC
8 110 W. Adames SS SF
9 131 B. Lowe 2B PIT
10 140 B. Nimmo LF TEX
11 161 S. Kwan LF CLE
12 170 M. Trout DH LAA
13 191 F. Alvarez C NYM
14 200 M. Gore SP TEX
15 221 G. Stanton DH NYY
16 230 C. Correa SS HOU
17 251 C. Mize SP DET
18 260 E. Uceta RP TB
19 281 S. Bieber SP TOR
20 290 Q. Priester SP MIL
21 311 S. Manaea SP NYM
22 320 Z. Cole RF HOU
23 341 S. Schwellenbach SP ATL
Chris Towers
Rd Pk Player
1 12 P. Skenes SP PIT
2 19 C. Raleigh C SEA
3 42 B. Turang 2B MIL
4 49 J. Merrill CF SD
5 72 G. Springer DH TOR
6 79 B. Bichette SS NYM
7 102 C. Burns SP CIN
8 109 D. Williams RP NYM
9 132 J. Adell CF LAA
10 139 K. Okamoto 3B TOR
11 162 Y. Diaz C HOU
12 169 T. Imai SP HOU
13 192 R. Suarez SP BOS
14 199 C. Montgomery SS CHW
15 222 J. Crawford CF PHI
16 229 A. Abbott SP CIN
17 252 B. Eldridge DH SF
18 259 Z. Gallen SP ARI
19 282 K. Yates RP LAA
20 289 L. Arraez 1B SF
21 312 B. Ober SP MIN
22 319 M. Vargas 3B CHW
23 342 C. Smith RF HOU
Marty Tallman
Rd Pk Player
1 13 F. Tatis Jr. RF SD
2 18 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 43 H. Brown SP HOU
4 48 J. deGrom SP TEX
5 73 C. Smith RP CLE
6 78 F. Peralta SP NYM
7 103 W. Smith C LAD
8 108 M. Chapman 3B SF
9 133 A. Pages CF LAD
10 138 A. Rutschman C BAL
11 163 C. Rafaela CF BOS
12 168 L. Castillo SP SEA
13 193 E. Tovar SS COL
14 198 R. Walker RP SF
15 223 M. Boyd SP CHC
16 228 H. Ramos LF SF
17 253 C. Cowser CF BAL
18 258 M. Moniak RF COL
19 283 L. Garcia 2B WAS
20 288 J. Burger 1B TEX
21 313 J. Soriano SP LAA
22 318 C. Patrick SP MIL
23 343 B. Marsh CF PHI
Zach Steinhorn
Rd Pk Player
1 14 G. Henderson SS BAL
2 17 J. Chourio CF MIL
3 44 W. Langford LF TEX
4 47 L. Webb SP SF
5 74 A. Riley 3B ATL
6 77 D. Bednar RP NYY
7 104 B. Woodruff SP MIL
8 107 D. Baldwin C ATL
9 134 D. Swanson SS CHC
10 137 R. Pepiot SP TB
11 164 W. Contreras 1B BOS
12 167 B. Reynolds RF PIT
13 194 B. Stott 2B PHI
14 197 T. Bibee SP CLE
15 224 A. Garcia RF PHI
16 227 C. Walker 1B HOU
17 254 G. Jax RP TB
18 257 J. Flaherty SP DET
19 284 R. Garcia RP TEX
20 287 C. Mullins CF TB
21 314 B. Naylor C CLE
22 317 B. Singer SP CIN
23 344 M. Vientos 3B NYM
Nathan Judah
Rd Pk Player
1 15 C. Carroll RF ARI
2 16 N. Kurtz 1B ATH
3 45 M. Fried SP NYY
4 46 M. Miller RP SD
5 75 C. Seager SS TEX
6 76 B. Buxton CF MIN
7 105 I. Paredes 3B HOU
8 106 T. Glasnow SP LAD
9 135 T. Yesavage SP TOR
10 136 J. Misiorowski SP MIL
11 165 Y. Diaz DH TB
12 166 J. Wilson SS ATH
13 195 S. Basallo C BAL
14 196 M. McLain 2B CIN
15 225 S. Frelick RF MIL
16 226 R. Sasaki SP LAD
17 255 J. Dominguez LF NYY
18 256 P. Messick SP CLE
19 285 M. Ozuna DH ATL
20 286 K. Ginkel RP ARI
21 315 M. Amaya C CHC
22 316 V. Vodnik RP COL
23 345 J. Mangum LF PIT