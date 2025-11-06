Gleyber Torres: Tigers extend qualifying offer
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Tigers tendered a one-year, $22.05 million qualifying offer to Torres (groin) on Thursday, Jeff Passan of ESPN.com reports.
Torres underwent surgery in late October to repair a sports hernia on his left side, but he should be fully healthy well before spring training. The infielder turns 29 in December, and he could decline the qualifying offer in search of a long-term deal. Torres slashed .256/.358/.387 with 16 home runs, 79 runs and 74 RBI during the 2025 regular season.
More News
-
Tigers' Gleyber Torres: Undergoes sports hernia surgery•
-
Tigers' Gleyber Torres: Slated for sports hernia surgery•
-
Tigers' Gleyber Torres: Resting for regular-season finale•
-
Tigers' Gleyber Torres: Reaches three times in loss•
-
Tigers' Gleyber Torres: Collects three hits Saturday•
-
Tigers' Gleyber Torres: Goes deep in loss•