Guardians' Carlos Hernandez: DFA'd by Guardians
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Guardians designated Hernandez for assignment Wednesday.
The transaction frees up spots on the active and 40-man rosters for Parker Messick, who's been summoned from Triple-A Columbus to start Wednesday's game in Arizona. Hernandez has allowed three runs with a 3:3 K:BB over seven innings since arriving in Cleveland via waiver claim and will now go through the waivers process again.
