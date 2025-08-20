default-cbs-image
The Guardians designated Hernandez for assignment Wednesday.

The transaction frees up spots on the active and 40-man rosters for Parker Messick, who's been summoned from Triple-A Columbus to start Wednesday's game in Arizona. Hernandez has allowed three runs with a 3:3 K:BB over seven innings since arriving in Cleveland via waiver claim and will now go through the waivers process again.

