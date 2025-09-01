default-cbs-image
Triple-A Jacksonville placed Cronin on the 7-day injured list Aug. 17 due to an undisclosed injury.

Cronin made 56 appearances out of the Miami bullpen in 2024, but he's pitched exclusively in the minors this season. Before getting shut down at Triple-A, Cronin had submitted a 4.91 ERA, 1.64 WHIP and 21:16 K:BB in 22 innings.

