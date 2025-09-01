Marlins' Declan Cronin: Lands on IL at Triple-A
By RotoWire Staff
• 1 min read
Triple-A Jacksonville placed Cronin on the 7-day injured list Aug. 17 due to an undisclosed injury.
Cronin made 56 appearances out of the Miami bullpen in 2024, but he's pitched exclusively in the minors this season. Before getting shut down at Triple-A, Cronin had submitted a 4.91 ERA, 1.64 WHIP and 21:16 K:BB in 22 innings.
More News
-
Marlins' Declan Cronin: Activated, optioned to Triple-A•
-
Marlins' Declan Cronin: Nearing return•
-
Marlins' Declan Cronin: Restarting rehab assignment•
-
Marlins' Declan Cronin: Set for rehab games•
-
Marlins' Declan Cronin: Begins throwing program•
-
Marlins' Declan Cronin: Goes on IL with hip strain•