Jazz's Kyle Filipowski: Goes through practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski (back) was a full participant at Sunday's practice, according to KSL Sports.
Filipowski has been sidelined since the end of September with a nagging back issue, but it sounds like he's closing in on a return. The second-year forward could make his preseason debut Monday against Dallas.
