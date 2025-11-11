Mavericks' Cooper Flagg: Will play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flagg (thumb) is available for Wednesday's game against Phoenix.
Flagg is nursing a sprained thumb that he sustained during Saturday's win over Washington, though the issue won't stop him from suiting up. The 2025 No. 1 overall pick has averaged 15.0 points, 6.8 rebounds, 3.1 assists and 1.3 steals in 32.7 minutes per contest across 11 games this season, shooting 42.4 percent from the field.
