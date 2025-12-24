Thunder's Jaylin Williams: Not playing Christmas Day
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (heel) has been ruled out for Thursday's game against the Spurs, Clemente Almanza of USA Today reports.
Williams is set to miss a fifth straight game due to a right heel injury. His next chance to play is Sunday against the 76ers, but there doesn't appear to be a clear timeline for his return.
More News
-
Thunder's Jaylin Williams: Another absence coming•
-
Thunder's Jaylin Williams: Out again Monday•
-
Thunder's Jaylin Williams: Out again Friday•
-
Thunder's Jaylin Williams: Won't play Thursday•
-
Thunder's Jaylin Williams: Reverting to bench role Wednesday•
-
Thunder's Jaylin Williams: Starting Friday•