default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kuminga (ankle) is available and starting in Tuesday's game against the Lakers, Brett Siegel of ClutchPoints.com reports.

After missing Friday's preseason loss to the Clippers due to an ankle issue, Kuminga will get the starting nod in Tuesday's regular-season opener. The 23-year-old forward appeared in 47 regular-season games (10 starts) in 2024-25, during which he averaged 15.3 points, 4.6 rebounds and 2.2 assists across 24.3 minutes per contest.

More News