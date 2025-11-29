Blackhawks' Arvid Soderblom: Set to start versus Predators
By RotoWire Staff
• 1 min read
Soderblom will start at home versus the Predators on Friday, per CHGO Sports.
Soderblom gave up nine goals on 31 shots versus the Sabres last Friday in his worst start of the year. The 26-year-old will get a fairly favorable matchup against a Nashville team that has lost four of its last six games, scoring 14 times in that span.
