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Stonehill • #3 • G

William Batchelder

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Last Game

Sat, Mar 7 |
ESP+
@ Mercyhurst Lakers (17-17)
  • Mercyhurst Athletic Center
51
Final
56
Game Recap

Northeast Standings

Team Conf Overall
LIU
 15-3 24-11
CCTST
 12-6 18-12
MERCYH
 10-8 17-17
LEMOYN
 10-8 15-17
NHAV
 9-9 14-17
WAGNER
 8-10 14-17
STONEH
 8-10 12-21
FDU
 8-10 11-21
SFTRPA
 5-13 7-24
CHIST
 5-13 7-25
Full Standings

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Player Bio

HT/WT: 6-2, 180 lbs
Birthplace: Newburyport, MA
Class: Senior