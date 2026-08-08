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Utah • #31 • F

Ibrahima Traore

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Last Game

Tue, Mar 10 |
ESP+
@ Cincinnati Bearcats (18-15)
  • T-Mobile Center
66
Final
73
Game Recap

Big 12 Standings

Team Conf Overall
ARIZ
 16-2 36-3
HOU
 14-4 30-7
IOWAST
 12-6 29-8
KANSAS
 12-6 24-11
TXTECH
 12-6 23-11
TCU
 11-7 23-12
BYU
 9-9 23-12
UCF
 9-9 21-12
WVU
 9-9 21-14
CINCY
 9-9 18-15
COLO
 7-11 17-16
ARIZST
 7-11 17-16
OKLAST
 6-12 20-15
BAYLOR
 6-12 17-17
KSTATE
 3-15 12-20
UTAH
 2-16 10-22
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2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 6.3 1.3 66.7 0.7 0.0

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Player Bio

HT/WT: 6-9, 222 lbs
Birthplace: Bamako, Mali
Class: Freshman