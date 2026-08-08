Last Game
Tue, Mar 10 |
ESP+
@ Cincinnati Bearcats (18-15)
- T-Mobile Center
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0:58
CFP Projection: Defending champion Indiana draws Trinidad Chambliss, Ole Miss in first round
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8:56
Under The Radar Names For 2027 NFL Draft
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1:55
How Can Kansas Beat No.1 Arizona?
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1:18
Darryn Peterson Struggles In Kansas' Win Over Utah
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1:01
Feel Good Moments: AJ Dybantsa Drops 43 On Saturday
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3:43
NCAAB Preview: Utah at Kansas State
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0:16
NCAAM Highlights: Utah VS. Grand Canyon
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|6.3
|1.3
|66.7
|0.7
|0.0
Top Ibrahima Traore News
Player Bio
|HT/WT: 6-9, 222 lbs
|Birthplace: Bamako, Mali
|Class: Freshman