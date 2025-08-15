default-cbs-image
The Brewers placed Perkins (personal) on the bereavement list Thursday.

Perkins will step away from the team for a few days for personal reasons. Players can remain on the bereavement list for 3-to-7 games, so the outfielder should be back with the Brewers sometime next week. Brandon Lockridge could pick up some extra starts in center field, in the meantime.

