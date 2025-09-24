Brewers' Bruce Zimmermann: DFA'd after spot start
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Brewers designated Zimmermann for assignment Wednesday, Adam McCalvy of MLB.com reports.
Zimmermann made a spot start Tuesday in San Diego, yielding six runs (five earned) over six innings of work. He'll be replaced on the active roster by Carlos Rodriguez, who will give the Brewers' bullpen some length.
