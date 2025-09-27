default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Zimmerman cleared waivers and was outrighted to Triple-A Nashville on Saturday.

Zimmerman was brought up to the big-league roster for a spot start Tuesday and was designated for assignment afterward. The 30-year-old will stick around in the Brewers organization after being outrighted. Zimmerman allowed six runs (five earned) across six innings during the start.

More News