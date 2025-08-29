Buddy Kennedy: Becomes free agent
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kennedy elected free agency after being outrighted to Triple-A Oklahoma City on Thursday.
Kennedy was designated for assignment Monday and subsequently cleared waivers. He'll be free to sign with any team and has logged 32 plate appearances in the majors this season.
