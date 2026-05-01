Diamondbacks' Brandyn Garcia: Summoned from minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Diamondbacks recalled Garcia from Triple-A Reno on Friday.
Garcia earned the promotion after holding a 2.19 ERA and 18:10 K:BB over 12.1 innings with Reno. The hard-throwing southpaw will likely be used in low-leverage relief situations initially.
