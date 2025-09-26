default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

The Diamondbacks designated Crismatt for assignment Friday.

Crismatt will lose his spot on the active and 40-man rosters Friday after yielding seven runs (five earned) across three innings against the Dodgers on Thursday. Bryce Jarvis was recalled from Triple-A Reno in a corresponding move. Crismatt has a 3.71 ERA and a 1.44 WHIP in 34 innings with Arizona this season.

More News